CDMX

La CDMX quiere "juego limpio" en el Mundial: lanza más de 100 acciones en derechos humanos

Entre las acciones dadas a conocer está una plataforma de transparencia para informar sobre el gasto en infraestructura destinada al torneo.
jue 12 marzo 2026 05:22 PM
estrategia mundial cdmx
Este jueves se presentó la estrategia interinstitucional "Juego Limpio y Sociedad Justa en el Mundial, la Ciudad se la Juega por tus Derechos" con más de 100 acciones y programas en la CDMX. (Foto: Gobierno CDMX)

Transparencia sobre cada peso invertido en los preparativos del Mundial, la posibilidad de denunciar abusos de la autoridad y acciones de protección contra la trata de personas con fines de explotación y actos de discriminación forman parte de la Estrategia Interinstitucional Juego Limpio y Sociedad Justa presentada este jueves por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Se trata de un plan de 119 acciones que buscan trascender al evento deportivo en materia de derechos humanos, no discriminación y rendición de cuentas, con la intención de incorporarlas de manera permanente a la capital del país.

“Queremos un Mundial diferente: un Mundial con juego limpio y sociedad justa”, afirmó.

Brugada explicó que el evento no se concibe únicamente como un desafío logístico, sino como una oportunidad para su gobierno de consolidar políticas públicas con enfoque de derechos.

“Los derechos deben ser el verdadero marcador para nuestra ciudad”, señaló.

La jefa de Gobierno señaló que, además de las obras de infraestructura que se realizan en distintos puntos de la capital, el objetivo es que el torneo funcione como un acelerador de proyectos de transformación urbana.

“No se trata de obras de relumbrón rumbo al Mundial, sino de obras permanentes que benefician a la población”, puntualizó.

La estrategia se articula en seis ejes: inclusión y libertades; cuidados y seguridad ciudadana; movilidad e infraestructura; cultura comunitaria y participación ciudadana; sostenibilidad ambiental; y transparencia e información digital.

De acuerdo con la secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, el plan busca colocar a las personas y sus derechos en el centro de la organización del evento deportivo.

“El sello de esta ciudad del Mundial es una agenda de derechos que no se va a quedar solamente hasta julio, sino que se va a quedar para siempre”, explicó.

Entre las acciones anunciadas se encuentra el Silbatazo Ciudadano, una plataforma digital que permitirá a la población reportar irregularidades en el comportamiento de servidores públicos o en la prestación de servicios durante el Mundial.

También se desarrollará un portal público de transparencia para dar seguimiento al gasto y a las inversiones relacionadas con el torneo.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que la herramienta permitirá conocer de forma accesible el uso de los recursos públicos.

“Cada peso que se ocupe debe estar bien invertido y destinado a beneficios permanentes para la ciudad”, señaló.

La estrategia incluye además un sistema de prevención de riesgos basado en experiencias de otros eventos internacionales.

Trata, discriminación y otros riesgos

Entre los riesgos identificados se encuentran la trata de personas con fines de explotación, el incremento de violencias especialmente contra mujeres, niñas y niños, prácticas discriminatorias como racismo u homofobia y el consumo problemático de alcohol.

Para atender estas problemáticas se dio a conocer que se desplegarán acciones de prevención, monitoreo y atención inmediata en zonas de concentración masiva, corredores turísticos, transporte público y espacios comunitarios.

En materia de movilidad, el secretario Héctor Ulises García Nieto, detalló que se implementará un plan especial para garantizar el traslado de aficionados y visitantes mediante transporte público.

Este esquema incluirá rutas especiales y conexiones entre sistemas como Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Tren Ligero, además de zonas de estacionamiento remoto y acceso controlado a las inmediaciones del estadio.

La estrategia también incorpora programas culturales y comunitarios en distintos barrios de la capital. Entre ellos destaca el Mundialito Prehispánico, un espectáculo inspirado en el juego de pelota mesoamericano que recorrerá distintos territorios de la ciudad.

En el ámbito ambiental, el gobierno capitalino anunció medidas para promover la economía circular durante el torneo, como el uso de vasos retornables en eventos masivos, la instalación de estaciones públicas de recarga de agua y el reciclaje de envases PET para convertirlos en mobiliario urbano.

En paralelo, se anunció que también se implementarán campañas contra la discriminación y la violencia, así como redes comunitarias de embajadoras y embajadores de paz para promover la convivencia durante el torneo.

Durante el evento también se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y UNICEF, con el objetivo de fortalecer la protección de más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en la Ciudad durante el Mundial.

Al respecto, el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro, destacó que la cooperación con el gobierno capitalino permitirá evaluar políticas públicas en favor de la infancia y reforzar acciones de seguridad.

“Cuando la seguridad le llega a la niñez, le llega a toda la población”, afirmó.

Fortalecen deporte con nueva secretaría

Brugada también anunció la creación de la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México, que estará encabezada por Javier Hidalgo.

"Javier Hidalgo es un compañero que conocemos de manera histórica; él es arquitecto de profesión, es urbanista prácticamente formado en las distintas colonias de la Ciudad de México.

"Además es un gran visionario sobre la transformación de la ciudad, a partir del desarrollo comunitario y en particular sobre el deporte.Así que la Ciudad de México forma la Secretaría del Deporte de la Ciudad y Javier Hidalgo va a estar a cargo de la secretaría", dijoñ

Según explicó, la nueva dependencia buscará fortalecer el deporte comunitario y promover la actividad física en parques, barrios y espacios públicos de la capital.

“Queremos que la Ciudad de México se convierta en la ciudad más deportiva”, expresó Brugada.

Asimismo el gobierno capitalino dio a conocer la identidad gráfica con la que la ciudad recibirá al mundo durante el Mundial 2026, una imagen que incorpora elementos simbólicos como el ajolote y la figura de Quetzalcóatl, asociados con la historia y la identidad del Valle de México.

Asimismo, se anunció la puesta en marcha del chatbot “Xoli”, una herramienta digital que brindará información a visitantes y habitantes sobre movilidad, servicios y actividades relacionadas con el torneo.

El director de FIFA México, Jurgen Mainka, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades y organizaciones para la organización del Mundial y afirmó que el plan presentado refleja una preparación integral para el evento.

“El Mundial se juega en los estadios, pero se vive en la sociedad y en la comunidad”, señaló.

