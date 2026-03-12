La CDMX quiere "juego limpio" en el Mundial: lanza más de 100 acciones en derechos humanos

Trata, discriminación y otros riesgos

Entre los riesgos identificados se encuentran la trata de personas con fines de explotación, el incremento de violencias especialmente contra mujeres, niñas y niños, prácticas discriminatorias como racismo u homofobia y el consumo problemático de alcohol.

Para atender estas problemáticas se dio a conocer que se desplegarán acciones de prevención, monitoreo y atención inmediata en zonas de concentración masiva, corredores turísticos, transporte público y espacios comunitarios.

En materia de movilidad, el secretario Héctor Ulises García Nieto, detalló que se implementará un plan especial para garantizar el traslado de aficionados y visitantes mediante transporte público.

Este esquema incluirá rutas especiales y conexiones entre sistemas como Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Tren Ligero, además de zonas de estacionamiento remoto y acceso controlado a las inmediaciones del estadio.

La estrategia también incorpora programas culturales y comunitarios en distintos barrios de la capital. Entre ellos destaca el Mundialito Prehispánico, un espectáculo inspirado en el juego de pelota mesoamericano que recorrerá distintos territorios de la ciudad.

En el ámbito ambiental, el gobierno capitalino anunció medidas para promover la economía circular durante el torneo, como el uso de vasos retornables en eventos masivos, la instalación de estaciones públicas de recarga de agua y el reciclaje de envases PET para convertirlos en mobiliario urbano.

En paralelo, se anunció que también se implementarán campañas contra la discriminación y la violencia, así como redes comunitarias de embajadoras y embajadores de paz para promover la convivencia durante el torneo.

Durante el evento también se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y UNICEF, con el objetivo de fortalecer la protección de más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en la Ciudad durante el Mundial.

Al respecto, el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro, destacó que la cooperación con el gobierno capitalino permitirá evaluar políticas públicas en favor de la infancia y reforzar acciones de seguridad.

“Cuando la seguridad le llega a la niñez, le llega a toda la población”, afirmó.