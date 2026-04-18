Sirenas de San Blas, las buzas que limpian el mar y buscan leyes contra las 'redes fantasma'

La adquisición de equipo de buceo especializado, embarcaciones y logística representa costos elevados que, en muchos casos, son cubiertos por las propias integrantes o mediante apoyos temporales.

“Nosotras iniciamos rentando el equipo y cuando hay campañas algunas organizaciones nos apoyan, pero hasta el momento no tenemos equipo propio”, afirmó Palomino.

Sin embargo, sin financiamiento estable la situación limita la continuidad de las campañas porque las labores de retiro de redes dependen de las convocatorias, las alianzas o los esfuerzos voluntarios, lo que dificulta escalar el impacto de las acciones en las zonas más amplias del litoral.

“Hemos tenido que aplicar a proyectos y estamos esperando respuesta para ver si se nos apoya, porque realizar estas campañas implica mucho gasto y sin equipo propio se vuelve más complicado”, añadió.

Desde el ámbito legislativo, esta situación también es reconocida. La senadora Ivideliza Reyes Hernández, del PAN, presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura, advirtió en entrevista que la falta de recursos está directamente vinculada con la ausencia de regulación. “

"Se hacen los esfuerzos, pero todo esto tiene un costo y al final, cuando no sabes quién va a absorber ese costo, se frena, se para”, señaló.

Ante ello, subrayó que la falta de un marco legal también impide asignar recursos públicos para atender el problema de fondo.

Un vacío legal que frena soluciones

A nivel federal, el problema de las redes fantasma no está plenamente reconocido en la legislación mexicana, lo que limita la acción institucional.

Ante ello, el pasado 4 de marzo, la senadora Reyes Hernández convocó a diseñar una reforma integral que proteja la riqueza de los mares, que fortalezca los mecanismos de coordinación en la materia entre las diferentes autoridades, establezca incentivos para la economía circular en el sector y regule las redes de pesca fantasma.

En la mesa de diálogo “Perspectivas para la integración de las redes de pesca fantasma en el marco normativo en México”, en la que también participó Geovana Palomino, la senadora insistió en que se requiere un marco legal que esté a la altura de los compromisos internacionales.

Afirmó que es necesario trabajar de manera multipartidista, técnica y abierta con todos los sectores del ramo, pues no se trata de una agenda ambiental aislada, sino de compromisos para garantizar la soberanía alimentaria, promover el desarrollo costero, generar empleo digno y mejorar el futuro para las próximas generaciones.

En entrevista, Reyes Hernández explicó que actualmente estas redes –artes de pesca abandonadas o perdidas en el mar– no están contempladas de manera específica en la legislación mexicana, lo que dificulta la implementación de acciones coordinadas y la asignación de recursos para su retiro.

“Es un problema muy fuerte porque ni siquiera existe legalmente. Al no estar reconocido, no se pueden definir mecanismos de financiamiento ni de actuación”, señaló.

Explicó que, aunque la Ley de Navegación y Comercio Marítimo contempla objetos perdidos en el mar, no distingue el impacto particular de estas redes, que continúan atrapando especies sin control.

“Se describe igual como si fuera un barco o una embarcación perdida, pero no el problema tan grave como es una red fantasma”, explicó.

Las redes de pesca fantasma no solo representan contaminación, sino que siguen operando como “trampas mortales” para peces y otras especies marinas, lo que genera un daño ambiental constante.

Una red fantasma no nada más es una basura, no nada más es algo que contamina, es algo que sigue pescando, que es pesca nociva, sin que nadie la aproveche; es una trampa mortal para las especies marinas”. Ivideliza Reyes Hernández, senadora del PAN.

Como primer paso para atender este problema ambiental, la propuesta legislativa de la senadora busca incorporar el concepto en la ley.

“Lo que estamos haciendo primero es que exista, que realmente este tema no sea invisible legalmente como lo es actualmente, sino que ya exista en nuestra legislación como red de pesca fantasma”, indicó.

De acuerdo con la legisladora, la iniciativa ya está lista y se encuentra en proceso de análisis y cabildeo con distintas instancias federales.

“En estos días, a partir del foro, lo que hicimos fue cabildearla con diferentes dependencias federales para enriquecer la iniciativa, sobre todo en el ámbito de las competencias”, detalló.

“Lo queremos sacar ya en una semana; estamos concluyendo el análisis para poder aprobarla dentro de la Comisión de Pesca y que pase al pleno del Senado”, agregó.

De acuerdo con la legisladora, existe un ambiente favorable para su aprobación, una vez que la propuesta llegue al pleno antes de que termine el periodo ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril.

En el Senado se busca dictaminar un proyecto en materia de artes de pesca fantasma, antes de que termine periodo de sesiones. (Foto: Senado de la República)

“Han estado muy participativos senadoras y senadores de todos los partidos políticos, es un problema que ya está muy reconocido, entonces creo que no vamos a tener ningún problema en que esto pueda ser aprobado”, afirmó.

En ese contexto, la senadora originaria de Nayarit, al igual que las Sirenas de San Blas, reconoció la experiencia y labor que realiza el colectivo.

“Ellas ya han hecho retiro de redes… pero también me comentaban la importancia de que esto esté legislado para que haya mecanismos de apoyo”, señaló.

Ante ello, añadió, el principal obstáculo es la falta de financiamiento sostenido de estos grupos de buzas, por lo que apuntó que sin respaldo institucional estas acciones son limitadas:

“Se requiere un mecanismo muy completo para que esto pueda seguir funcionando… hay muchas buzas interesadas en participar, pero se necesitan condiciones”, agregó.