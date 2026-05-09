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México

Madres buscadoras piden al gobierno aceptar ayuda internacional ante crisis de desapariciones

Los colectivos de búsqueda alistan protestas en el marco del Día de la Madre y ante el informe que la CIDH presentará este lunes sobre las desapariciones en México.
sáb 09 mayo 2026 05:24 PM
Protestas de madres buscadoras en el 10 de mayo, Día de la Madre
Miles de familias buscan a sus desaparecidos en territorio mexicano. (Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

En vísperas de que se conmemore el 10 de mayo, Día de la Madre, colectivos de buscadoras hicieron un llamado al gobierno federal a no ignorar su demanda de auxilio para encontrar a sus hijos y aceptar el apoyo internacional para frenar las desapariciones.

Ante la coyuntura del Mundial de Futbol 2026, del que México será sede en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las madres reclamaron la atención internacional sobre la crisis de desapariciones.

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Con el lema “Las madres llegaremos a la final”, las mujeres buscadoras se manifestaron este sábado.

“Ahora que el mundo nos ve, vean nuestro dolor y reaccionen con nosotras”, señalaron medio centenar de colectivos en una carta pública difundida este 9 de mayo, en la víspera del festejo que se convertirá en jornada de protesta.

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Los colectivos convocaron este domingo a la XIV Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia en la Ciudad de México y con participación de rastreadores de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México y otros.

“Le recordamos a la Señora presidenta Claudia Sheinbaum que en una mañanera usted pidió que se le dijera presidenta, haciendo alusión a que lo que no se nombra no existe. Hoy, usted se niega a nombrar y reconocer la cifra de personas desaparecidas en el país”, expusieron.

En su posicionamiento, los colectivos pidieron a la mandataria: “que atienda, que permita el apoyo internacional para detener esta barbarie” y reclamaron que priorice la imagen pública antes que admitir ayuda.

Entre las organizaciones convocantes están Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; Desaparecidos Justicia de Querétaro y Colectivo de Familias de Guanajuato.

En México hay desaparición forzada de personas desde hace casi seis décadas, con impunidad, señalaron.

“Han pasado 16 Copas del Mundo. Les hablamos hoy con palabras futboleras a ver si así nos ven, nos escuchan", declararon.

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"Le meteremos todos los goles posibles a la impunidad. Seguiremos jugando todas las copas necesarias hasta el regreso a casa de las personas desaparecidas”, advirtieron.

Este sábado 9 de mayo y domingo 10 de mayo, los colectivos de búsqueda comenzaron sus movilizaciones, unas en la ciudad de México, otras en Sinaloa, Puebla, Veracruz y Yucatán, para hacer oír sus demandas de justicia.

En la Ciudad de México la movilización mañana domingo será del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia, donde se espera pega de fichas de búsqueda y velada.

En Puebla serán madres del Colectivo Voz de los Desaparecidos las que marcharán en exigencia de búsqueda de seres queridos. También prepararon una misa del Gallito del Paseo Bravo y una marcha al Zócalo poblano, donde habrá una “llorada colectiva".

Estas actividades son consecuencia de la crisis de desapariciones en México.

El gobierno reconoce, con corte a marzo pasado, 132,534 personas desaparecidas o no localizadas.

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Además hay más de 72,000 cuerpos sin identificar en los centros forenses estatales y se estiman más de 4,500 fosas clandestinas en diversos estados.

Sin embargo, en el país han sido las madres buscadoras las que han asumido la búsqueda de sus hijos.

A fines de marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) anunció que presentará un informe ante la Asamblea General de la ONU por indicios de desapariciones continuas con participación estatal y crisis forense en México.

Sin embargo, eso fue rechazado por el gobierno; descartó que exista responsabilidad del Estado y refutó el informe del CED por "tendencioso", pues no refleja la realidad actual del país.

Este lunes se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente su informe temático sobre Desapariciones en México.

Anticipan protestas

Al sur de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Estadio Banorte, una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, los activistas colocaron este sábado fichas de búsqueda con los datos de sus familiares desaparecidos, para visibilizar su demanda de justicia.

En Yucatán la “Jornada por la Memoria” en el Parque de la Madre comenzó este sábado con participación de colectivos como las “Familias Buscadoras de Yucatán” y “Más Fuertes que Nunca”.

También previo al 10 de mayo, colectivos de madres buscadoras como “Sabuesos Guerreras” y “¿Dónde están?” marcharon en Culiacán, Sinaloa de la Catedral hasta la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las manifestantes reclamaron la falta de apoyo gubernamental y el aumento de desapariciones.

Buscan hijos y encuentran la muerte

La víspera, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho dio a conocer un informe sobre la situación que enfrentan las madres buscadoras.

En 15 años han sido asesinadas 22 buscadoras y dos más permanecen como desaparecidas; el 63% eran las madres de los desaparecidos y el resto eran hermanas, hijas y esposas, reportó.

La víspera se dio a conocer que el gobierno federal decidió no incluir las denominaciones de “madre buscadora”, “persona buscadora” ni “madre de víctima de feminicidio” en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que las haría susceptibles de protección.

La Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales, el marco jurídico actual es suficiente para brindar seguridad a esas personas.

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Personas desaparecidas Organización de las Naciones Unidas Crimen organizado

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