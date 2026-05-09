Madres buscadoras piden al gobierno aceptar ayuda internacional ante crisis de desapariciones

Con el lema “Las madres llegaremos a la final”, las mujeres buscadoras se manifestaron este sábado.

“Ahora que el mundo nos ve, vean nuestro dolor y reaccionen con nosotras”, señalaron medio centenar de colectivos en una carta pública difundida este 9 de mayo, en la víspera del festejo que se convertirá en jornada de protesta.

Los colectivos convocaron este domingo a la XIV Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia en la Ciudad de México y con participación de rastreadores de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México y otros.

“Le recordamos a la Señora presidenta Claudia Sheinbaum que en una mañanera usted pidió que se le dijera presidenta, haciendo alusión a que lo que no se nombra no existe. Hoy, usted se niega a nombrar y reconocer la cifra de personas desaparecidas en el país”, expusieron.

En su posicionamiento, los colectivos pidieron a la mandataria: “que atienda, que permita el apoyo internacional para detener esta barbarie” y reclamaron que priorice la imagen pública antes que admitir ayuda.

Entre las organizaciones convocantes están Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; Desaparecidos Justicia de Querétaro y Colectivo de Familias de Guanajuato.

En México hay desaparición forzada de personas desde hace casi seis décadas, con impunidad, señalaron.

“Han pasado 16 Copas del Mundo. Les hablamos hoy con palabras futboleras a ver si así nos ven, nos escuchan", declararon.