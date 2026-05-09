Madres buscadoras piden al gobierno aceptar ayuda internacional ante crisis de desapariciones

Además hay más de 72,000 cuerpos sin identificar en los centros forenses estatales y se estiman más de 4,500 fosas clandestinas en diversos estados.
Sin embargo, en el país han sido las madres buscadoras las que han asumido la búsqueda de sus hijos.
A fines de marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) anunció que presentará un informe ante la Asamblea General de la ONU por indicios de desapariciones continuas con participación estatal y crisis forense en México.
Sin embargo, eso fue rechazado por el gobierno; descartó que exista responsabilidad del Estado y refutó el informe del CED por "tendencioso", pues no refleja la realidad actual del país.
Este lunes se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente su informe temático sobre Desapariciones en México.
Anticipan protestas
Al sur de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Estadio Banorte, una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, los activistas colocaron este sábado fichas de búsqueda con los datos de sus familiares desaparecidos, para visibilizar su demanda de justicia.
En Yucatán la “Jornada por la Memoria” en el Parque de la Madre comenzó este sábado con participación de colectivos como las “Familias Buscadoras de Yucatán” y “Más Fuertes que Nunca”.
También previo al 10 de mayo, colectivos de madres buscadoras como “Sabuesos Guerreras” y “¿Dónde están?” marcharon en Culiacán, Sinaloa de la Catedral hasta la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las manifestantes reclamaron la falta de apoyo gubernamental y el aumento de desapariciones.
Buscan hijos y encuentran la muerte
La víspera, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho dio a conocer un informe sobre la situación que enfrentan las madres buscadoras.
En 15 años han sido asesinadas 22 buscadoras y dos más permanecen como desaparecidas; el 63% eran las madres de los desaparecidos y el resto eran hermanas, hijas y esposas, reportó.
La víspera se dio a conocer que el gobierno federal decidió no incluir las denominaciones de “madre buscadora”, “persona buscadora” ni “madre de víctima de feminicidio” en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que las haría susceptibles de protección.
La Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales, el marco jurídico actual es suficiente para brindar seguridad a esas personas.