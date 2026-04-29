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México

Fiscalías de cuatro estados y ocho comisiones ignoran convenios con el INE para localizar a desaparecidos

Sin la cooperación de las autoridades de las 32 entidades, el país sigue impedido para conformar un Sistema Nacional de Búsqueda.
mié 29 abril 2026 05:00 PM
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Miles de familias buscan a sus desaparecidos en territorio mexicano. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

Frente a la crisis de desapariciones de personas en México, las fiscalías de cuatro entidades y ocho Comisiones de Búsqueda estatales desdeñan la firma de convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la identificación de personas con el uso de datos biométricos.

Esas omisiones han impedido la conformación del Sistema Nacional de Búsqueda que mandata la ley para atender la crisis de desapariciones que vive el país y corroborarían las denuncias de que el Estado mexicano no ha hecho todo lo que está a su alcance para combatir las desapariciones y para buscar a los ausentes.

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Las autoridades que han ignorado la suscripción de estos acuerdos son las fiscalías de Jalisco, Baja California Sur y Sonora, y las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personnas (CEBP) de Baja California, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

Todas promedian nueve meses sin dar respuesta a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para suscribir convenios de colaboración dirigidos a identificar personas y localizarlas.

Desde hace casi 10 años el INE ha hecho posible, vía convenios, la localización de personas con uso de su base de datos, la más grande del país: cuenta con las 10 huellas dactilares de 101.70 millones de mexicanos.

De ellos 101.63 millones de personas registradas tienen el dato de CURP, lo que representa el 99.92% del Padrón Electoral.

Hasta ahora ha contribuido a confirmar casos, es decir, ha reportado a diversas autoridades, la localización de 106,216 registros de personas por medio de datos generales como nombre, fecha de nacimiento y CURP.

Además ha podido confirmar 28,686 identidades de personas con la revisión de huellas dactilares.

Sin embargo, ha alertado resistencia de autoridades (Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas o bien Fiscalías Generales Estatales) para adherirse al esfuerzo de localización de personas desaparecidas y de identificación de cadáveres.

Hasta ahora son seis estados en los que sus fiscalías no han firmado convenios con el INE. En tres ese proceso está en curso y en otros tres las Fiscalías han omitido dar respuesta desde hace nueve meses.

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En tanto, en 17 entidades sus CEBP no han firmado convenios con el INE, pero en ocho casos esas comisiones han sido omisas desde hace meses y han ignorado las solicitudes del INE para avanzar en la suscripción de acuerdos.

Esas Comisiones estatales omisas son las de los estados de Baja California, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

Desde hace meses las comisiones de esos estados no responden a las peticiones para avanzar en la suscripción de convenios que faciliten la identificación de cadáveres que demandan los colectivos de personas buscadoras.

En nueve entidades más, avanza lento, pero ahí va el proceso para hacer posible que el INE use su base de datos con esos fines.

Apenas la semana pasada, en medio de la crisis de desapariciones que tiene a más de 133,000 personas ausentes en México, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, visitó el país y se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum además de colectivos de personas buscadoras.

Ante esa instancia internacional el gobierno mexicano aseguró que ha realizado acciones para reducir las desapariciones y para buscar a las personas ausentes.

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Sin embargo, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) del INE, planteó que el país enfrenta una crisis humanitaria y eso demanda acciones integrales, transparencia y rendición de cuentas, pero no hay un Sistema Nacional de Búsqueda integrado.

“Hacemos un llamado respetuoso a las entidades que aún no han suscrito convenios de colaboración para que establezcan contacto con este Instituto y formalicen su participación”.

La integración plena de todas las Fiscalías Generales y Comisiones Estatales de Búsqueda pendientes es indispensable para consolidar un Sistema Nacional de Búsqueda eficaz, transparente y legítimo, destacó.

¿Cómo trabaja el INE para localizar personas desaparecidas?

El INE, a través del Registro Federal de Electores (RFE), es el responsable de resguardar los datos del padrón electoral y depurarlo, por lo que además de resguardar los datos que los mexicanos aportan al momento de sacar su credencial, entre ellos fotografía y registro de 10 huellas dactilares, debe tener conocimiento de las defunciones para mantener actualizado el listado.

Con el uso de sus bases de datos, el INE puede realizar cruces de información y en los convenios con las fiscalías estos presentan registros de huellas dactilares de cadáveres no identificados e incluso localizados en fosas, para lo cual desarrolla un proceso para, de ser posible, permitir que las huellas dactilares puedan ser útiles para su verificación.

Para el caso de localización de personas el INE emplea datos como nombre, domicilio, CURP, para, por ejemplo, ubicar a las personas en el domicilio que registran cuando realizan un movimiento registral.

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El Instituto emplea el Sistema Automático de Identificación Biométrica (ABIS) y el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).

Sin embargo para ello se requieren protocolos y la suscripción de convenios de colaboración entre las autoridades estatales y el Instituto.

¿Qué resultados ha tenido el INE en la localización de personas?

De acuerdo con el documento, como resultado de las actividades de identificación de personas se han atendido 113,645 solicitudes. Esto ha arrojado “44,121 respuestas con registros candidatos y se confirmaron 28,686 identidades mediante el dictamen pericial”.

En los trabajos para coadyuvar en la localización de personas desaparecidas “se han procesado 442,236 solicitudes con 241,362 respuestas con registros candidatos”, es decir, aún no existe plena certeza.

Además 106,216 registros han sido “confirmados por medio de datos generales como nombre, fecha de nacimiento y CURP”.

La consejera Humphrey recordó que de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre diciembre de 2006 y el 20 de abril de 2026 se han reportado 120, 218 personas desaparecidas y no localizadas.

Esta cifra refleja la magnitud de una crisis que exige respuestas coordinadas, técnicas y sostenidas y por eso el INE ha firmado 47 convenios de colaboración.

Destacó que el año pasado, 2025, fue el que tuvo mayor número de convenios suscritos y en conclusión hoy existen ya documentos firmados con 29 fiscalías estatales, 13 comisiones estatales de búsqueda y cinco instituciones federales.

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Tags

Personas desaparecidas Crimen, ley y justicia

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