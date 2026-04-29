Fiscalías de cuatro estados y ocho comisiones ignoran convenios con el INE para localizar a desaparecidos

Sin embargo, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) del INE, planteó que el país enfrenta una crisis humanitaria y eso demanda acciones integrales, transparencia y rendición de cuentas, pero no hay un Sistema Nacional de Búsqueda integrado.
“Hacemos un llamado respetuoso a las entidades que aún no han suscrito convenios de colaboración para que establezcan contacto con este Instituto y formalicen su participación”.
La integración plena de todas las Fiscalías Generales y Comisiones Estatales de Búsqueda pendientes es indispensable para consolidar un Sistema Nacional de Búsqueda eficaz, transparente y legítimo, destacó.
¿Cómo trabaja el INE para localizar personas desaparecidas?
El INE, a través del Registro Federal de Electores (RFE), es el responsable de resguardar los datos del padrón electoral y depurarlo, por lo que además de resguardar los datos que los mexicanos aportan al momento de sacar su credencial, entre ellos fotografía y registro de 10 huellas dactilares, debe tener conocimiento de las defunciones para mantener actualizado el listado.
Con el uso de sus bases de datos, el INE puede realizar cruces de información y en los convenios con las fiscalías estos presentan registros de huellas dactilares de cadáveres no identificados e incluso localizados en fosas, para lo cual desarrolla un proceso para, de ser posible, permitir que las huellas dactilares puedan ser útiles para su verificación.
Para el caso de localización de personas el INE emplea datos como nombre, domicilio, CURP, para, por ejemplo, ubicar a las personas en el domicilio que registran cuando realizan un movimiento registral.
El Instituto emplea el Sistema Automático de Identificación Biométrica (ABIS) y el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).
Sin embargo para ello se requieren protocolos y la suscripción de convenios de colaboración entre las autoridades estatales y el Instituto.
¿Qué resultados ha tenido el INE en la localización de personas?
De acuerdo con el documento, como resultado de las actividades de identificación de personas se han atendido 113,645 solicitudes. Esto ha arrojado “44,121 respuestas con registros candidatos y se confirmaron 28,686 identidades mediante el dictamen pericial”.
En los trabajos para coadyuvar en la localización de personas desaparecidas “se han procesado 442,236 solicitudes con 241,362 respuestas con registros candidatos”, es decir, aún no existe plena certeza.
Además 106,216 registros han sido “confirmados por medio de datos generales como nombre, fecha de nacimiento y CURP”.
La consejera Humphrey recordó que de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre diciembre de 2006 y el 20 de abril de 2026 se han reportado 120, 218 personas desaparecidas y no localizadas.
Esta cifra refleja la magnitud de una crisis que exige respuestas coordinadas, técnicas y sostenidas y por eso el INE ha firmado 47 convenios de colaboración.
Destacó que el año pasado, 2025, fue el que tuvo mayor número de convenios suscritos y en conclusión hoy existen ya documentos firmados con 29 fiscalías estatales, 13 comisiones estatales de búsqueda y cinco instituciones federales.