Fiscalías de cuatro estados y ocho comisiones ignoran convenios con el INE para localizar a desaparecidos

Las autoridades que han ignorado la suscripción de estos acuerdos son las fiscalías de Jalisco, Baja California Sur y Sonora, y las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personnas (CEBP) de Baja California, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

Todas promedian nueve meses sin dar respuesta a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para suscribir convenios de colaboración dirigidos a identificar personas y localizarlas.

Desde hace casi 10 años el INE ha hecho posible, vía convenios, la localización de personas con uso de su base de datos, la más grande del país: cuenta con las 10 huellas dactilares de 101.70 millones de mexicanos.

De ellos 101.63 millones de personas registradas tienen el dato de CURP, lo que representa el 99.92% del Padrón Electoral.

Hasta ahora ha contribuido a confirmar casos, es decir, ha reportado a diversas autoridades, la localización de 106,216 registros de personas por medio de datos generales como nombre, fecha de nacimiento y CURP.

Además ha podido confirmar 28,686 identidades de personas con la revisión de huellas dactilares.

Sin embargo, ha alertado resistencia de autoridades (Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas o bien Fiscalías Generales Estatales) para adherirse al esfuerzo de localización de personas desaparecidas y de identificación de cadáveres.

Hasta ahora son seis estados en los que sus fiscalías no han firmado convenios con el INE. En tres ese proceso está en curso y en otros tres las Fiscalías han omitido dar respuesta desde hace nueve meses.

En tanto, en 17 entidades sus CEBP no han firmado convenios con el INE, pero en ocho casos esas comisiones han sido omisas desde hace meses y han ignorado las solicitudes del INE para avanzar en la suscripción de acuerdos.

Esas Comisiones estatales omisas son las de los estados de Baja California, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

Desde hace meses las comisiones de esos estados no responden a las peticiones para avanzar en la suscripción de convenios que faciliten la identificación de cadáveres que demandan los colectivos de personas buscadoras.

En nueve entidades más, avanza lento, pero ahí va el proceso para hacer posible que el INE use su base de datos con esos fines.

Apenas la semana pasada, en medio de la crisis de desapariciones que tiene a más de 133,000 personas ausentes en México, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, visitó el país y se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum además de colectivos de personas buscadoras.

Ante esa instancia internacional el gobierno mexicano aseguró que ha realizado acciones para reducir las desapariciones y para buscar a las personas ausentes.