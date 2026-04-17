Ante comisionado de la ONU, México presentará avances contra desapariciones y está abierto a escuchar

No estamos a favor de las conclusiones de ese documento, seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia". Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

La próxima semana, Volker Türk visitará México para dialogar sobre el informe de desapariciones, las cuales ya superan las 133,000 en el país. Entre sus reuniones está prevista una con la presidenta Claudia Sheinbaum y otra con los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, México está en contra del informe porque no considera lo realizado por los gobiernos recientes para atender la situación de desapariciones. Sin embargo, en el encuentro se buscará exponer el trabajo que se ha llevado a cabo para contener esta crisis.

Aclaró que el gobierno de México está abierto al diálogo y a las preguntas que formule el comisionado Türk durante su visita.

“Como él es la visita, la secretaría o cualquier dependencia, siempre está abierta preguntas y a los cuestionamos ante un personaje como el alto comisionado de Naciones Unidas. Entonces más bien, nosotros en el equipo, estamos listos para escucharlos, claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido pues no solamente en materia de desaparecidos”, indicó.

La funcionaria comentó que, como titular de Gobernación, no le gustaría limitar la conversación únicamente al tema de desapariciones, sino también abordar las acciones que México impulsa para la protección y defensa de los derechos humanos.