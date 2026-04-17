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Ante comisionado de la ONU, México presentará avances contra desapariciones y está abierto a escuchar

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que durante su encuentro con Volker Türk, alto Comisionado, presentarán las medidas que México implementa para atender las desapariciones.
vie 17 abril 2026 10:05 AM
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que desde 2025 se reforzó la ley para fortalecer la búsqueda de personas en México. (Foto: Presidencia de México.)

Durante el encuentro que se sostendrá con el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, funcionarios del gobierno de México presentarán los avances en materia de desapariciones y habrá apertura escuchar, aseguró este viernes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al encabezar la conferencia matutina en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó a España, la secretaria aclaró que el gobierno mexicano mantiene su rechazo a las conclusiones del informe sobre desaparicones por considerarlo “tendencioso”.

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No estamos a favor de las conclusiones de ese documento, seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia".
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

La próxima semana, Volker Türk visitará México para dialogar sobre el informe de desapariciones, las cuales ya superan las 133,000 en el país. Entre sus reuniones está prevista una con la presidenta Claudia Sheinbaum y otra con los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, México está en contra del informe porque no considera lo realizado por los gobiernos recientes para atender la situación de desapariciones. Sin embargo, en el encuentro se buscará exponer el trabajo que se ha llevado a cabo para contener esta crisis.

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Aclaró que el gobierno de México está abierto al diálogo y a las preguntas que formule el comisionado Türk durante su visita.

“Como él es la visita, la secretaría o cualquier dependencia, siempre está abierta preguntas y a los cuestionamos ante un personaje como el alto comisionado de Naciones Unidas. Entonces más bien, nosotros en el equipo, estamos listos para escucharlos, claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido pues no solamente en materia de desaparecidos”, indicó.

La funcionaria comentó que, como titular de Gobernación, no le gustaría limitar la conversación únicamente al tema de desapariciones, sino también abordar las acciones que México impulsa para la protección y defensa de los derechos humanos.

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“Estamos atentos a muchos temas y abiertos a cualquier tema que a ellos les interese, entonces no estamos diciendo ‘no vamos a ver eso’, claro que nos interesa hablar de los avances en materia de búsqueda”, comentó.

Rosa Icela Rodríguez recordó que en julio de 2025 se reformó la ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.

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A partir de entonces, se instauró la Alerta Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas , la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de la base nacional de carpetas de investigación, así como una plataforma única de entidad y la obligación de contar con fiscalías especializadas en los estados.

“Ya hay un sistema, no es solamente una dependencia, sino que tenemos la obligación todos de trabajar en coordinación y de que cada uno de estas ordenamientos legales se cumple, entonces eso es parte de lo que dice la reforma y de lo que tenemos ahora que cumplir”, explicó la secretaria.

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Organización de las Naciones Unidas Secretaría de Gobernación conferencia mañanera

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