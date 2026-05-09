Jalisco, Nuevo León y Guanajuato rechazan recorte al calendario escolar por el Mundial de Futbol

En un comunicado difundido en redes sociales, Lemus expuso que la medida afecta la educación y el desarrollo integral de las niñas y niños.

Además rechazó que esa entidad haya planteado al Gobierno Federal modificar el calendario escolar.

“En Jalisco comprendemos el impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, así como para la organización de las familias; por ello, la postura del Gobierno de Jalisco han sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio", expuso.

En Jalisco, sin embargo, sí habrá suspensión de clases presenciales durante el Mundial, lo que ya se había decidido desde antes.

Eso ocurrirá en el Área Metropolitana de Guadalajara, pero solo cuatro días: 11, 18, 23 y 26 de junio, fechas en que se jugarán partidos del Mundial, incluido uno de la Selección Mexicana.

En el comunicado, el Gobierno de Jalisco expresó su coincidencia en que los docentes deben tener mayores periodos de descanso, pero “los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen una adecuada organización escolar” .

Además, una medida así podría generar una “presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados de las familias, integrado en su mayoría por mujeres”.

"En Jalisco estamos en contra de adelantar las vacaciones en educación básica, porque es una medida que afecta la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños".

En Jalisco estamos en contra de adelantar las vacaciones en educación básica, porque es una medida que afecta la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños.



Además, genera una presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados de las familias, integrado en… pic.twitter.com/eygXXkL8ZM — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 8, 2026

En tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, también de Movimiento Ciudadano, planteó efectos adversos de acatar el calendario planteado por la SEP, mismo que representaría complicaciones para miles de familias.