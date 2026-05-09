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México

Jalisco, Nuevo León y Guanajuato rechazan recorte al calendario escolar por el Mundial de Futbol

Los gobiernos estatales dijeron que adelantar las vacaciones tendrá un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y problemas para su cuidado si dejan de ir a clases antes de lo previsto.
sáb 09 mayo 2026 03:00 PM
¿Qué día no hay clases para todos los estudiantes de la SEP en octubre?
La SEP revisará de nuevo la propuesta de cambiar el calendario escolar para tomar una decisión definitiva el lunes. (Foto: José Luis González/Reuters)

Los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Nuevo León cuestionaron la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de modificar el calendario escolar para que no haya clases durante la Copa Mundial FIFA 2026 y las olas de calor.

En Jalisco, entidad sede de cuatro partidos del torneo, el gobernador Pablo Lemus rechazó adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, mientras que Samuel García, mandatario de Nuevo León, y Libia García, de Guanajuato, pidieron a la SEP rectificar.

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En un comunicado difundido en redes sociales, Lemus expuso que la medida afecta la educación y el desarrollo integral de las niñas y niños.

Además rechazó que esa entidad haya planteado al Gobierno Federal modificar el calendario escolar.

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“En Jalisco comprendemos el impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, así como para la organización de las familias; por ello, la postura del Gobierno de Jalisco han sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio", expuso.

En Jalisco, sin embargo, sí habrá suspensión de clases presenciales durante el Mundial, lo que ya se había decidido desde antes.

Eso ocurrirá en el Área Metropolitana de Guadalajara, pero solo cuatro días: 11, 18, 23 y 26 de junio, fechas en que se jugarán partidos del Mundial, incluido uno de la Selección Mexicana.

En el comunicado, el Gobierno de Jalisco expresó su coincidencia en que los docentes deben tener mayores periodos de descanso, pero “los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen una adecuada organización escolar” .

Además, una medida así podría generar una “presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados de las familias, integrado en su mayoría por mujeres”.

"En Jalisco estamos en contra de adelantar las vacaciones en educación básica, porque es una medida que afecta la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños".

En tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, también de Movimiento Ciudadano, planteó efectos adversos de acatar el calendario planteado por la SEP, mismo que representaría complicaciones para miles de familias.

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“Sabemos que para muchas madres y padres de familia, la decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal de terminar las clases el 5 de junio representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”, indicó.

En su cuenta de X, el mandatario indicó que en el estado las clases podrían concluir hasta el 19 de junio, ya que inició dos semanas antes el calendario educativo estatal.

Asimismo, el estado informó que del 22 de junio al 8 de julio, se van a habilitar talleres y campamentos deportivos para que los menores puedan acudir en ese periodo a continuar con su formación integral.

El jueves el mandatario estuvo en el encuentro con el titular de la SEP, Mario Delgado, a quien propuso el fin del ciclo escolar el 19 de junio o bien clases virtuales a fin de no tener problemas de movilidad durante la justa deportiva.

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Mientras la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, recordó que la entidad no será sede de ningún partido de la justa mundialista, por lo que pidió a la SEP reconsiderar la propuesta de adelantar al 5 de junio el término del ciclo escolar, lo que implicaría la suspensión anticipada de clases.

En su cuenta de la red social X, la mandataria panista instó a la SEP a rectificar: “Hoy quiero hacer un respetuoso llamado a las autoridades federales para que se revise esta decisión”.

En su carácter de “gobernadora y como mamá”, García dijo que la educación debe mantenerse como una prioridad y acortar el calendario escolar podría afectar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, quienes de por sí ya padecen rezagos educativos.

También expuso la preocupación de madres y padres de familia que trabajan y quienes, si las clases terminan antes del calendario programado, podrían tener dificultades para el cuidado de sus hijos.

“Quizá no tienen una red de apoyo o de cuidados que les permita generar espacios seguros para atender a sus hijas e hijos”, advirtió.

Adicionalmente recordó que en el estado ya se tienen programadas evaluaciones del 16 al 18 de junio, y de suspenderse clases esos exámenes se verían afectados.

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SEP United 2026 hsbc, SEP, Regreso a clases

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