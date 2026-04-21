México bajo la lupa: alto comisionado de la ONU evalúa la crisis de desaparecidos

La visita del alto comisionado es visto de manera positiva entre integrantes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda para que el problema sea reconocido por el gobierno, que se respalde el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas y que el Estado mexicano acepte ayuda internacional.

“Es importante que México acepte la cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para poder avanzar porque las cifras de desapariciones que caracterizan a México son las más grandes”, plantea en entrevista Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia.

Ayer nos reunimos con @volker_turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Le expusimos la crisis de desapariciones en México y le entregamos una carta suscrita por 104 colectivos de familiares de desaparecidos, 315 familiares y 78 ONG’s, en la que pedimos su… pic.twitter.com/oxomQ18dzc — Fundación para la Justicia (@FJEDD) April 20, 2026

Aunque en otras ocasiones el Comité se ha referido al tema, es la primera vez que se pide que el caso de desapariciones se lleve a la Asamblea General de la ONU y que sea platicado por el alto comisionado con el titular del Ejecutivo Federal.

En 2022, la entonces alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó su gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamó a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos.

En ese momento exhortó a las autoridades a colocar a las familias de las personas desaparecidas en el centro de los esfuerzos y a asignar a las investigaciones y búsquedas los recursos necesarios. Asimismo, instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas.

El informe de la ONU señalaba que de 1964 a la fecha habían desaparecido 100,000 personas en México, de los cuales más del 97% sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública .

La crisis que llamó la atención de la ONU

Las primeras desapariciones se reportan desde 1952, sin embargo, fue a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” cuando se aceleró la desaparición de personas.

Entre 1952 y lo que va abril de 2026, un total de 397,142 personas han sido reportadas como desaparecidas, de ellas, 133,250 siguen sin conocerse su paradero.