México bajo la lupa: alto comisionado de la ONU evalúa la crisis de desaparecidos

La revisión con México
Vía la Secretaría de Relaciones Exteriores y en voz de la propia presidenta de la República, México manifestó su rechazo al informe del Comité, sin embargo, ha planteado su disposición al diálogo con el alto comisionado.
“Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado realizando para apoyar a las víctimas, y para atender el delito de desaparición. Y al mismo tiempo, recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar para atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales”, dijo Sheinbaum el pasado 16 de abril.
En las primeras horas en México, el alto comisionado se reunió con integrantes de colectivos, así como con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
En su encuentro con organizaciones de derechos humanos, el comisionado recibió una carta en la que le solicitan respalde el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sobre México.
“Acompañar la determinación del CED en el entendido que es resultado de un reclamo de las familias desde hace años y considerando que otros comités ya se han pronunciado sobre la problemática”, dice la carta suscrita por 104 colectivos de víctimas de personas desaparecidas de México y Centroamérica, 315 familias de personas desaparecidas en México y 78 organizaciones más.
Marisol Méndez plantea que la visita del alto comisionado abre la oportunidad para que el gobierno de México acepte ayuda internacional en una crisis que no cede y que con el paso de cada sexenio se acentúa.
“Las víctimas no pueden esperar más, hay más de 132, 000 familias esperando una respuesta y esperando que sus seres queridos vuelvan. La presidenta no puede esperar más, tiene que mirar el sufrimiento de las víctimas y no ignorarlo. Es una gran oportunidad porque ahora viene el alto comisionado a ofrecer el apoyo a la presidenta y para ajustar políticas que se han planteado”, dice.
La presidenta asegura que su gobierno está atendiendo el fenómeno de desapariciones.
En marzo pasado, en el contexto del hallazgo del rancho Teuchitlán, la presidenta anunció seis medidas para atender la crisis de desapariciones en el país, entre ellas fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Sin embargo, los números no están a su favor. A un año de que anunciara su estrategia para atender este delito en el país se han reportado 34,423 personas desaparecidas, de las que el 36.38% se sigue sin conocer su paradero. En los últimos 13 meses las desapariciones se mantienen: 2,868 por mes, lo que se traduce en 95 por día.
Para Conrado Zepeda, parte del problema es la aplicación de leyes y el combate a la impunidad.
Tenemos buenas legislaciones. El asunto está más la voluntad política para poder seguir buscando justicia para todas estas madres buscadoras”
Conrado Zepeda, catedrático de la Ibero.