Madres buscadoras protestan en partido México-Portugal: "La presidenta no acepta la crisis de desaparecidos"

"No jueguen con nuestro dolor", clamaron las mujeres de los colectivos Madres del Ajusco y Una Luz en el Camino.

Madres buscadoras pegan cárteles

En medio de la efusividad colectiva por el partido amistoso de México y Portugal, los colectivos de madres levantaron la voz y pegaron las fichas de búsqueda de sus familiares.

“¡México campeón, en desaparición!”, gritaron previo a la reapertura del Estadio Azteca que este sábado se reinaugura con su nuevo nombre: Estadio Banorte.

Atrás, el coloso de fondo y mares de personas que ingresaban para ver la reapertura del inmueble, el único que ha sido tres veces sede mundialista.

La Ciudad de México, una de las sedes del Mundial que arranca el 11 de junio, enfrenta su propia crisis. Denunciaron que en la capital hay 6,000 personas desaparecidas y no localizadas.

Algunas de esas desapariciones ocurrieron en el Ajusco , un parque del sur de la capital ubicado a unos tres kilómetros del estadio.

Es el caso de Ana Amelí García, desaparecida ahí el pasado 12 de julio. Su madrina Mónica acudió a la protesta este sábado para recordar a las autoridades que la familia sigue buscando.

"Hay mucha indiferencia de la gente, mucha indiferencia del gobierno. Nos dicen que toda la gente se va porque quiere, que se fue con el novio", señaló.

"México campeón en desaparición"; madres buscadoras continúan manifestándose frente al estadio Banorte.



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Las declaraciones y la protesta llegan un día después de que el gobierno federal presentara una actualización de las cifras de desaparecidos , donde reduce el número de desapariciones y se insinúa que algunas ausencias son voluntarias.

"La presidenta no acepta que tenemos una crisis de desaparecidos", reprochó Mónica.