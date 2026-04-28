FGR inicia dos investigaciones investigación por operativo en Chihuahua en el que participaron agentes de EU

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se iniciaron dos investigaciones por el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, e indicó que una de las indagatorias es por la participación de elementos de una agencia de seguridad de Estados Unidos.
"La Fiscalía General de la República integra dos investigaciones, con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua, al confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad, quienes lamentablemente fallecieron junto con otras dos personas, luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre", informó este martes.