FGR inicia dos investigaciones investigación por operativo en Chihuahua en el que participaron agentes de EU

La institución a cargo de Ernestina Godoy detalló que una de las investigaciones está relacionada con el hallazgo del laboratorio para la confección de narcóticos sintéticos, el cual se ubica entre los municipios de Morelos y Guachochi.

"La segunda investigación se inició, por noticia criminal, luego de que el fiscal estatal ofreció una rueda de prensa el pasado 19 de abril, así como por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal del estado de Chihuahua", informó la FGR.

Refirió que la investigación es por la participación de extranjeros en el operativo y por la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional. Los agentes presuntamente pertenecían a la Agencia Criminal de Investigación (CIA).

"Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado", agregó.

El lunes, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua entregó a la FGR una copia de la carpeta iniciada en el fuero local sobre el operativo realizado en la sierra Tarahumara. Los avances de la Fiscalía local serán considerados para su integración en las carpetas que abrió la FGR.

La mañana de este martes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que la investigación sobre la actuación de los agentes de Estados Unidos en el operativo, seguirá, ello a pesar de que ya renunció el fiscal del estado César Jáuregui.