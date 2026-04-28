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México

FGR inicia dos investigaciones investigación por operativo en Chihuahua en el que participaron agentes de EU

La Fiscalía General de la República informó que una de las indagatorias es por el laboratorio clandestino de drogas y otra más por la presencia de los extranjeros en el operativo.
mar 28 abril 2026 05:15 PM
FGR
La Fiscalía General de la República informó que la Fiscalía estatal de Chihuahua le remitió una copia de la carpeta iniciada en el estado. (Fiscalía General de Chihuahua/AFP)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se iniciaron dos investigaciones por el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, e indicó que una de las indagatorias es por la participación de elementos de una agencia de seguridad de Estados Unidos.

"La Fiscalía General de la República integra dos investigaciones, con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua, al confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad, quienes lamentablemente fallecieron junto con otras dos personas, luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre", informó este martes.

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La institución a cargo de Ernestina Godoy detalló que una de las investigaciones está relacionada con el hallazgo del laboratorio para la confección de narcóticos sintéticos, el cual se ubica entre los municipios de Morelos y Guachochi.

"La segunda investigación se inició, por noticia criminal, luego de que el fiscal estatal ofreció una rueda de prensa el pasado 19 de abril, así como por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal del estado de Chihuahua", informó la FGR.

Refirió que la investigación es por la participación de extranjeros en el operativo y por la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional. Los agentes presuntamente pertenecían a la Agencia Criminal de Investigación (CIA).

"Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado", agregó.

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El lunes, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua entregó a la FGR una copia de la carpeta iniciada en el fuero local sobre el operativo realizado en la sierra Tarahumara. Los avances de la Fiscalía local serán considerados para su integración en las carpetas que abrió la FGR.

La mañana de este martes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que la investigación sobre la actuación de los agentes de Estados Unidos en el operativo, seguirá, ello a pesar de que ya renunció el fiscal del estado César Jáuregui.

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"Ayer viene una renuncia. Y se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando. Ese es no solamente un pensamiento de la Presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación. Entonces, ya la Fiscalía ya podrá dar su información respecto a esto", dijo.

Este martes estaba invitada la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al Senado de la República para conversar sobre el operativo y la participación de los agentes estadounidenses. Sin embargo, rechazó acudir.

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Harfuch: gobernadora dijo que desconocía participación de agentes

La mañana de este martes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en la reunión que sostuvo con la gobernadora de Chihuahua, ella le dijo que no sabía de la participación de los agentes de Estados Unidos durante la realización del operativo.

“La gobernadora de Chihuahua me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando una operación con agentes norteamericanos en campo”, indicó durante una conferencia de prensa.

El encargado de la seguridad pública del país rechazó saber qué hicieron los agentes del gobierno de Estados Unidos en territorio chihuahuense.

“En el caso de Chihuahua, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo. Obviamente lamentamos mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República sobre la investigación que está desarrollando”, dijo.

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Omar García Harfuch Chihuahua Fiscal General de la República

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