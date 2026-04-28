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México

CNTE se movilizará durante Mundial de Futbol para mostrar que ''no todo está bien en México''

Integrantes de la CNTE indicaron que la Copa del Mundo ''es una ventana para decir que no todo está bien en México, porque no se están solucionando las demandas de los trabajadores".
mar 28 abril 2026 05:47 PM
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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen la derogación de reformas. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron este martes que llevarán a cabo una huelga nacional mientras ocurra el Mundial de Norteamérica.

México tendrá partidos mundialistas en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Compartirá la sede del torneo deportivo con Estados Unidos y Canadá.

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En conferencia digital, los integrantes de la CNTE señalaron que no van a impedir el ingreso a los estadios y que tampoco están en contra de la afición o el deporte.

También indicaron que la Copa del Mundo ''es una ventana para decir que no todo está bien en México, porque no se están solucionando las demandas de los trabajadores".

En la conferencia participaron los secretarios generales de la sección 22 de Oaxaca, Jenny Aracely Pérez; de la sección 7 de Chiapas, Isael González; de la sección 9, Pedro Hernández; de la sección 14, Elvira Veleces; de la sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, y de la sección 58 de Zacatecas, Marcelino Rodarte.

Los integrantes de la CNTE dijeron que el 16 de mayo se definirá la fecha exacta del arranque de la huelga.

El Mundial de Futbol de Norteamérica arrancará el 11 de junio en el Estadio Banorte, con el encuentro entre México y Sudáfrica.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.

Sus actuales demandas son:

  • Derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, la cual acabó con el derecho que tenían los profesores de jubilarse con el 100% de su salario.
  • Regresar al antiguo sistema de pensiones, que no utilizaba las Afores.
  • Abolición de las reformas educativas de 2007 y 2019.
  • Justicia social para el pueblo y el magisterio. Específicamente, exigen justicia para los casos de "represión" contra el magisterio en Ayotzinapa, Guarrero (2014), Nochixtlán, Oaxaca (2016) y Arantepecua, Michoacán (2017).
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Copa Mundial United 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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