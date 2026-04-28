CNTE se movilizará durante Mundial de Futbol para mostrar que ''no todo está bien en México''

En conferencia digital, los integrantes de la CNTE señalaron que no van a impedir el ingreso a los estadios y que tampoco están en contra de la afición o el deporte.

También indicaron que la Copa del Mundo ''es una ventana para decir que no todo está bien en México, porque no se están solucionando las demandas de los trabajadores".

En la conferencia participaron los secretarios generales de la sección 22 de Oaxaca, Jenny Aracely Pérez; de la sección 7 de Chiapas, Isael González; de la sección 9, Pedro Hernández; de la sección 14, Elvira Veleces; de la sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, y de la sección 58 de Zacatecas, Marcelino Rodarte.

Los integrantes de la CNTE dijeron que el 16 de mayo se definirá la fecha exacta del arranque de la huelga.

El Mundial de Futbol de Norteamérica arrancará el 11 de junio en el Estadio Banorte, con el encuentro entre México y Sudáfrica.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.

Sus actuales demandas son: