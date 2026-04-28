La solicitud de reabrir el caso la realizaron Sochil Martin y Sharim Guzmán, presuntas víctimas de Naason y quienes, de acuerdo a las denuncias presentadas, también existe una red de lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil, en la que participan tanto miembros de la iglesia como de la vida política del país.

El juez consideró que existían elementos suficientes para continuar con la indagatoria, por lo que instruyó a la FGR retomar las diligencias correspondientes, lo que abre nuevamente la posibilidad de que los hechos sean investigados y, en su caso, judicializados. Tras la resolución del juez, la dependencia federal deberá retomar las indagatorias por presuntos delitos que no han sido judicializados en México, mientras que las presuntas víctimas podrán seguir de cerca las investigaciones.

El representante de la justicia hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación entre autoridades de México y EU para el intercambio de información en este tipo de investigaciones, elemento que fue señalado como insuficiente durante el proceso.