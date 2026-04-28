El juez federal Juan José Rodríguez Velarde decidió revocar la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y reabrir la investigación contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien está preso en Estados Unidos por los delitos de abuso sexual. La resolución de reabrir el expediente la hizo tras una audiencia que se llevó a cabo en los juzgado del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco.
Juez ordena reabrir caso en contra de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo
La solicitud de reabrir el caso la realizaron Sochil Martin y Sharim Guzmán, presuntas víctimas de Naason y quienes, de acuerdo a las denuncias presentadas, también existe una red de lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil, en la que participan tanto miembros de la iglesia como de la vida política del país.
El juez consideró que existían elementos suficientes para continuar con la indagatoria, por lo que instruyó a la FGR retomar las diligencias correspondientes, lo que abre nuevamente la posibilidad de que los hechos sean investigados y, en su caso, judicializados. Tras la resolución del juez, la dependencia federal deberá retomar las indagatorias por presuntos delitos que no han sido judicializados en México, mientras que las presuntas víctimas podrán seguir de cerca las investigaciones.
El representante de la justicia hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación entre autoridades de México y EU para el intercambio de información en este tipo de investigaciones, elemento que fue señalado como insuficiente durante el proceso.
El 17 de diciembre de 2025, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) autorizó el "no ejercicio de la acción penal" contra el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García.
En 2019, la FGR inició una carpeta de investigación contra líderes de La Luz del Mundo tras las denuncias presentadas por Martin y Guzmán, así como sobrevivientes que fueron testigos clave para lograr que Joaquín García fuera sentenciado en EU, tras declararse culpable por la violación de tres menores de edad.
Naasón Joaquín García, el líder más visible de la secta fue arrestado en California en 2019 por delitos cometidos entre 2015 y 2018, y sentenciado en 2022 tras declararse culpable.
Se le acusó de obligar a las víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que "si iban en contra de los deseos o anhelos del Apóstol (cómo él se hacía llamar se estaban oponiendo a Dios".
El 10 septiembre de 2025 fue imputado de nuevo en Nueva York como parte de una investigación más amplia, informó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
La Luz del Mundo es una organización supuestamente religiosa internacional que afirma tener millones de seguidores.