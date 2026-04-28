El 2026 se perfila para superar las 91,000 toneladas de sargazo que llegaron al Caribe Mexicano en 2025

Desde la Red de Monitoreo del Sargazo, que opera en Quintana Roo, se prevé que este año llegará hasta 30% más del alga que arribó el año pasado, especialmente en la zona sur.

De acuerdo con reportes del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida y análisis respaldados por monitoreo satelital de la NASA, la cantidad de macroalga detectada actualmente supera en más de 75% los niveles históricos registrados entre 2011 y 2025, lo que anticipa un año de alta presión ambiental y operativa para los destinos turísticos de la región.

En enero se registraron 9.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico, mientras que en febrero la cifra aumentó a 13.6 millones de toneladas. Estos números superan los registros históricos de los primeros dos meses de 2025, cuando se contabilizaron 7.8 y 4.3 millones de toneladas respectivamente.

Hasta principios de abril, la Secretaría de Marina (Semar) ya había recolectado 16,797 toneladas de sargazo.

Gases tóxicos por sargazo prenden alertas

Un estudio del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM, realizado durante el masivo arribo de sargazo en 2025, documentó niveles preocupantes de exposición a sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico liberado por la descomposición del sargazo.

Las mediciones en tiempo real, lideradas por Rosa Elisa Rodríguez, cuantificaron la exposición de 35 trabajadores que participaron en la limpieza de sargazo en el Caribe 2025 durante la mayor floración de esta macroalga registrada hasta la fecha.

El estudio realizado en municipios como Puerto Morelos, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, registró la exposición a concentraciones de sulfuro de hidrógeno por encima del límite permitido en México para jornadas laborales.