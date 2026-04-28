La acumulación masiva de sargazo en el Caribe mexicano se perfila como un problema cada vez más complejo, no solo por sus efectos ambientales y económicos, sino también por los riesgos directos a la salud que implica. Autoridades han encendido las alertas y es que en este 2026 la temporada de sargazo se anticipó desde enero —cuando usualmente inicia en marzo—, lo que revela que este será un año crítico en el que incluso se podrían superar las 91,505 toneladas recolectadas en las costas en 2025.
El 2026 se perfila para superar las 91,000 toneladas de sargazo que llegaron al Caribe Mexicano en 2025
Desde la Red de Monitoreo del Sargazo, que opera en Quintana Roo, se prevé que este año llegará hasta 30% más del alga que arribó el año pasado, especialmente en la zona sur.
De acuerdo con reportes del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida y análisis respaldados por monitoreo satelital de la NASA, la cantidad de macroalga detectada actualmente supera en más de 75% los niveles históricos registrados entre 2011 y 2025, lo que anticipa un año de alta presión ambiental y operativa para los destinos turísticos de la región.
En enero se registraron 9.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico, mientras que en febrero la cifra aumentó a 13.6 millones de toneladas. Estos números superan los registros históricos de los primeros dos meses de 2025, cuando se contabilizaron 7.8 y 4.3 millones de toneladas respectivamente.
Hasta principios de abril, la Secretaría de Marina (Semar) ya había recolectado 16,797 toneladas de sargazo.
Gases tóxicos por sargazo prenden alertas
Un estudio del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM, realizado durante el masivo arribo de sargazo en 2025, documentó niveles preocupantes de exposición a sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico liberado por la descomposición del sargazo.
Las mediciones en tiempo real, lideradas por Rosa Elisa Rodríguez, cuantificaron la exposición de 35 trabajadores que participaron en la limpieza de sargazo en el Caribe 2025 durante la mayor floración de esta macroalga registrada hasta la fecha.
El estudio realizado en municipios como Puerto Morelos, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, registró la exposición a concentraciones de sulfuro de hidrógeno por encima del límite permitido en México para jornadas laborales.
Los resultados revelan que la exposición prolongada a estos gases provocó en ellos síntomas dermatológicos (prurito, dermatitis, urticaria e infecciones cutáneas), síntomas generales y neurológicos (fatiga, irritabilidad, trastornos del sueño y ansiedad), síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal) y síntomas respiratorios (congestión nasal, tos y disnea— sensación de falta de aire—).
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De tal manera que el sulfuro de hidrógeno, caracterizado por su olor a “huevo podrido”, puede afectar diversos sistemas del cuerpo humano, pues más de la mitad de los trabajadores contemplados en el estudio indicaron un deterioro en su estado de salud desde que iniciaron estas labores.
En este contexto, investigadoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN) informaron que avanzan en la instalación de una red de estaciones de monitoreo en Quintana Roo, con el fin de medir los gases que genera la descomposición del alga y reducir sus efectos en la salud de la población expuesta.
De acuerdo con la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), recientemente se concretó la instalación del cuarto sensor en Playa del Carmen, sumándose a los ya operativos en Cancún (Punta Nizuc), Akumal y Mahahual.
El objetivo central de esta red es establecer un sistema de alerta temprana que informe oportunamente sobre niveles de riesgo en playas, permitiendo a autoridades y población tomar decisiones como restringir el acceso a zonas con alta concentración de gases.
Este modelo ya ha demostrado eficacia en la isla de Martinica, donde un sistema similar proporciona reportes diarios sobre condiciones ambientales.
Muñoz Sevilla señaló que los efectos de estos gases también han sido documentados mediante encuestas a habitantes de zonas costeras, quienes reportaron dolores de cabeza, mareos e incluso desvanecimientos.
Destacó además que la exposición prolongada a los gases que el sargazo produce durante su descomposición, representa un riesgo mayor, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Contar con la medición de los niveles del amoniaco y ácido sulfhídrico generados, dijo, repercute en el cuidado de la salud de las personas con mayor riesgo de exposición (sargaceros, personas de la tercera edad y en general los habitantes de zonas cercanas con mayor acumulación de la macroalga).
Muñoz Sevilla alertó también sobre los riesgos asociados al aprovechamiento del sargazo cuando contiene niveles elevados de arsénico, pues se ha identificado que, si supera concentraciones seguras (alrededor de 40 partes por millón), su uso en productos o fertilizantes puede representar un peligro para humanos y animales. Por ello, enfatizó que su manejo debe priorizar alternativas seguras como la generación de biogás.
El pasado viernes, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó que la Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, está en proceso de incorporar un nuevo buque sargacero para fortalecer las labores de contención del sargazo en altamar, que permitirá duplicar la capacidad de recolección de sargazo en altamar, que actualmente alcanza las 624 toneladas diarias, con el objetivo de evitar su arribo a las costas.
En anuncio conjunto, Mara Lezama y Alicia Bárcena detallaron que será en julio cuando la Secretaría de Marina ponga en operación la nueva embarcación, que se sumará al buque Natans como parte del fortalecimiento de la flota sargacera.
En total, se contará con 11 buques sargaceros, 22 embarcaciones menores y cuatro unidades especializadas para aguas someras.
En reunión con @aliciabarcena, titular de la @SEMARNAT_mx, acordamos reforzar la estrategia integral de atención al sargazo en #QuintanaRoo.— Mara Lezama (@MaraLezama) April 25, 2026
🌿Sumaremos un nuevo buque oceánico que duplicará el tamaño del Natans y permitirá recolectar hasta 600 toneladas diarias.
🚢 Contaremos… pic.twitter.com/H5XNlhzMmH