“Un poco de simpatía de Sheinbaum sería bienvenida”, dice Gobierno de Trump sobre agentes de la CIA muertos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó hoy que se reunirá con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien dialogará sobre la participación de los agentes de Estados Unidos en un operativo en el estado y anunció que, aunque se analizarán posibles sanciones, es importante que no se deje pasar un asunto que pudo incurrir en una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

La gobernadora emanada del Partido Acción Nacional ya solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre la muerte de los dos agentes estadounidenses en Chihuahua.

Los agentes de la CIA participaron en un operativo en el que se desmanteló un laboratorio de producción de drogas sintéticas. Los estadounidenses no tenían autorización del gobierno federal para su incursión.

Sheinbaum comentó que cualquier colaboración del Gobierno de Trump tiene que pasar por el gobierno federal, no por una administración estatal. Insistió que con Estados Unidos hay colaboración, pero no se permite la participación de operativos en tierra.

La presidenta anunció que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, explicar la participación de sus agentes en México.

Recordó que en varios momentos el presidente Donald Trump ya ofreció ayuda a México, pero ella le ha dicho que no es necesario.