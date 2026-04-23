OPS pide prudencia a México ante disminución de casos de sarampión: “Puede haber transmisión silenciosa”

Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó que un brote está cerrado después de las 12 semanas consecutivas sin contagios, tras la notificación del último caso.

Este parámetro considera el periodo de incubación del sarampión, que alcanza hasta 21 días. Así que el virus puede mantenerse con transmisión silenciosa y después reaparecer en nuevos contagios, detalló el experto. También sucede que los reportes de casos no son oportunos, agregó.

“Hemos visto que varios países empiezan a descender la curva epidémica, empiezan a descender los casos por varias semanas consecutivas, pero, a veces, los reportes no se dan de forma oportuna”, indicó este jueves en una conferencia de prensa.

“Por eso es que nosotros, tomando diferentes factores, damos más tiempo para verdaderamente estar tranquilos y seguros de que todos esos factores se tomaron en consideración y que no hay algún enmascaramiento o alguna transmisión silenciosa, que podría no detectarse oportunamente”, agregó.

Salas reconoció que México implementa varios esfuerzos para contener el brote, con la aplicación de 32.6 millones de vacunas. Esto contribuye a disminuir los casos en las últimas semanas, después de sumar más contagios en los primeros meses de 2026 que todos los registrados en 2025 .

Sin embargo, todavía se detectan casos. Hasta este miércoles se reportaron 16,446 contagios acumulados, el 60% de ellos (9,872) ocurrieron este año.

“México sí ha venido disminuyendo en las últimas semanas, sin embargo, es importante tener ese factor de prudencia y esperar ese criterio que manejamos”, agregó el especialista de la OPS.