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México

OPS pide prudencia a México ante disminución de casos de sarampión: “Puede haber transmisión silenciosa”

El organismo revisará en noviembre el avance de México en la eliminación del brote para decidir si mantiene su certificación libre de sarampión.
jue 23 abril 2026 04:22 PM
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La Secretaría de Salud ha aplicado 32.6 millones de vacunas para contener el brote de sarampión. (Foto: Secretaría de Salud)

México suma seis semanas con caídas en los contagios de sarampión, lo que indica un posible control inicial del brote, que inició desde febrero de 2025. En el momento de mayor transmisión del virus, se confirmaron alrededor de 220 casos al día. Actualmente se detectan unos 70 contagios a diario, según datos de la Secretaría de Salud.

Las cifras muestran una disminución de la curva epidémica, pero todavía es temprano para afirmar que el brote fue controlado.

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Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó que un brote está cerrado después de las 12 semanas consecutivas sin contagios, tras la notificación del último caso.

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Este parámetro considera el periodo de incubación del sarampión, que alcanza hasta 21 días. Así que el virus puede mantenerse con transmisión silenciosa y después reaparecer en nuevos contagios, detalló el experto. También sucede que los reportes de casos no son oportunos, agregó.

“Hemos visto que varios países empiezan a descender la curva epidémica, empiezan a descender los casos por varias semanas consecutivas, pero, a veces, los reportes no se dan de forma oportuna”, indicó este jueves en una conferencia de prensa.

“Por eso es que nosotros, tomando diferentes factores, damos más tiempo para verdaderamente estar tranquilos y seguros de que todos esos factores se tomaron en consideración y que no hay algún enmascaramiento o alguna transmisión silenciosa, que podría no detectarse oportunamente”, agregó.

Salas reconoció que México implementa varios esfuerzos para contener el brote, con la aplicación de 32.6 millones de vacunas. Esto contribuye a disminuir los casos en las últimas semanas, después de sumar más contagios en los primeros meses de 2026 que todos los registrados en 2025 .

Sin embargo, todavía se detectan casos. Hasta este miércoles se reportaron 16,446 contagios acumulados, el 60% de ellos (9,872) ocurrieron este año.

“México sí ha venido disminuyendo en las últimas semanas, sin embargo, es importante tener ese factor de prudencia y esperar ese criterio que manejamos”, agregó el especialista de la OPS.

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Salas dijo que es difícil determinar en cuánto tiempo se puede eliminar un brote de sarampión. Depende, indicó, de cuántas personas susceptibles existan, pues incluso cuando se reduzca el número de personas no vacunadas, alguien puede viajar, encontrarse con otro grupo susceptible e iniciar un nuevo brote.

Cuando Venezuela y Brasil perdieron su estatus de países libres de sarampión, recordó, les tomó dos y tres años, respectivamente, acabar con la transmisión del virus en sus territorios.

“Cuando uno ve la curva sostenida a la disminución, eso es un buen signo. Pero tampoco hay que confiar en que haya tres semanas de silencio. Eso puede ser un falso signo de confianza. Porque, insisto, puede haber transmisiones que no se están detectando y periodos de incubación que todavía no han llegado a manifestar la enfermedad y que están transmitiendo también el virus”, advirtió.

El organismo revisará en noviembre el avance del país en la eliminación del brote para decidir si mantiene su certificación de país libre de sarampión.

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Aunque la examinación estaba prevista para el 13 de abril, la OPS dio siete meses más a México para revisar su situación una vez que concluya el Mundial de Futbol 2026, ya que el país será una de las tres sedes de la copa.

Recomiendan vacunación para el Mundial

Jarbas Barbosa, director de la OPS, dijo que por la movilidad elevada durante el Mundial se pueden presentar brotes de algunas enfermedades, sobre todo diarreicas y respiratorias.

Aseguró que el organismo apoya a México para fortalecer su vigilancia e identificar rápidamente cualquier enfermedad.

“En el caso de sarampión, inmediatamente implementar en las primeras 72 horas todas las acciones de contención”, declaró.

También recomendó a los visitantes vacunarse en contra del sarampión dos semanas antes de viajar.

A los países les pidió fortalecer la inmunización en la Semana de Vacunación de las Américas, a realizarse del 25 de abril al 2 de mayo. Aunque hay avances, con una cobertura regional de 89% para la primera dosis en contra del sarampión, se necesita llegar al 90%. “Esos avances son alentadores, pero insuficientes", añadió.

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