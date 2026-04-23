“La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, dice embajador de EU en México

Apenas este 22 de abril, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debió mostrar más simpatía hacia los dos agentes estadounidenses que murieron durante un operativo en Chihuahua.

El fin de semana, los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) perdieron la vida después de que el vehículo en el que iban sufriera un percance en el estado fronterizo, justo en medio de un operativo.

“Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico”, señaló Leavitt durante una entrevista con la cadena Fox News.

“Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente (Donald Trump) siempre quiere ver más cooperación”, agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum sí expresó sus condolencias por los agentes muertos desde el primer momento al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

“Solamente dimos la condolencia porque eso es lo primero, la parte humana, y comentamos que después se iba pues acercar tanto al secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él”, expresó el lunes 21 de abril durante su conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta semana que se reunirá con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien dialogará sobre la participación de los agentes de Estados Unidos en un operativo en el estado y anunció que, aunque se analizarán posibles sanciones, es importante que no se deje pasar un asunto que pudo incurrir en una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

La gobernadora emanada del Partido Acción Nacional ya solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre la muerte de los dos agentes estadounidenses en Chihuahua.

Los agentes de la CIA participaron en un operativo en el que se desmanteló un laboratorio de producción de drogas sintéticas. Los estadounidenses no tenían autorización del gobierno federal para su incursión.

Sheinbaum comentó que cualquier colaboración del Gobierno de Trump tiene que pasar por el gobierno federal, no por una administración estatal. Insistió que con Estados Unidos hay colaboración, pero no se permite la participación de operativos en tierra.

La presidenta anunció que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, explicar la participación de sus agentes en México.

Recordó que en varios momentos el presidente Donald Trump ya ofreció ayuda a México, pero ella le ha dicho que no es necesario.