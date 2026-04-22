¿Quiénes son los nuevos consejeros del INE y que estarán en el cargo hasta 2035?

🔴 #EnVivo | Toma de protesta de las nuevas Consejeras y Consejero Electoral del @INEMexico durante la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del Instituto. https://t.co/AMgErWFJFx — @INEMexico (@INEMexico) April 22, 2026

Los tres completarán el Consejo General del INE, que es de once consejerías y ha estado incompleto desde hace 19 días.

En la toma de protesta en el INE, Arturo Chávez asumió el compromiso con la autonomía y aclaró: “efectivamente, la autonomía debe de ser la base del trabajo de esta institución, vemos la autonomía como parte de una institución que pertenece al Estado mexicano''.

''Nosotros no somos enemigos del gobierno. Nosotros no somos enemigos de los partidos políticos. Nosotros no somos enemigos de la iniciativa privada. Nosotros somos parte de un Estado y debemos tener canales de diálogo con toda la sociedad mexicana. A eso me comprometo: a construir puentes que nos permitan una nueva cultura democrática en este país'', expresó.

Por su parte, Blanca Cruz pidió fortalecer al INE como “la casa de todas las voces”. La democracia “no florece en el silencio ni en indiferencia, ni en la negación del otro”, dijo.

Pidió ''apostar al establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen certeza y equidad en la contienda electoral'', y se propuso primero “trabajar en la legitimidad institucional, promover la integridad con el ejemplo y avanzar en el proceso de credibilidad para fortalecer la confianza y recuperar esa confianza de un importante sector de la ciudadanía que contempla a sus instituciones como lejanas e indiferentes”.

Frida Gómez reconoció que hay alta exigencia para las instituciones electorales y por eso pidió fortalecer la institucionalidad del INE.

''La legitimidad del Instituto Nacional Electoral no depende únicamente del cumplimiento de la ley, sino de la confianza que la ciudadanía deposita en sus decisiones. Y la confianza, como bien se ha dicho, se construye lentamente, pero puede perderse en un instante''.

''Por ello, cada determinación que se adopte en este consejo debe estar sustentada, no solo en criterios jurídicos, sino en principios éticos, claros, en responsabilidad institucional y en un compromiso genuino con el interés público'', señaló.

Quién es Arturo Manuel Chávez

De los tres nuevos consejeros, Chávez es el único que conoce a la presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho es cercana a ella y ha trabajado a su lado en la delegación Tlalpan, cuando ella la encabezó, y en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, cuando ella fue jefa de gobierno capitalina.

Chávez es profesor de carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 31 años, aunque con titularidad desde 2017, donde ha impartido sobre todo crítica al capitalismo, sociología jurídica, la tradición marxista, teoría sociológica y seminario de investigación.

En coautoría tiene dos libros: Violencia e inseguridad: Percepción y riesgo de la sociedad mexicana y Léxico de los grupos de poder. Además de que ha desarrollado un proyecto con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, de 2017 a 2018, sobre “Riesgos de seguridad nacional, retos y oportunidades”.

Sin embargo apenas hace siete meses fue designado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como titular del organismo público descentralizado Talleres Gráficos de México, dedicado a la impresión de materiales (desde boletas electorales hasta documentos oficiales).

Cuando fue entrevistado en la Cámara de Diputados, Chávez aludió a la impresión de boletas que se realizó en ese organismo (aunque no le tocaron las de elección federal o judicial) como su experiencia electoral.

Aseguró que en la UNAM fue responsable de aplicar el primer monitoreo de medios ordenado por el INE tras la reforma electoral de 2008.

En el proceso de selección realizado en la Cámara de Diputados, obtuvo 99 de 100 puntos posibles en el examen de conocimientos aplicado por el Comité Técnico de Evaluación (CTE) y argumentó que siendo niño siempre le gustó obtener calificaciones máximas.

En la entrevista ante el CTE, Chávez afirmó: “estoy convencido de que el Consejo General del INE es un espacio de política electoral y allí necesitamos más demócratas y menos burócratas. Hay un espacio de deliberación política, de política electoral, de política en el sentido más genuino del término”.

Entre las preguntas que le hicieron se le cuestionó sobre cómo combatiría el financiamiento ilícito en las campañas electorales, qué hacer con el gasto del INE, medidas para mantener la autonomía y las funciones y su postura sobre regular el uso de redes sociales en materia electoral.