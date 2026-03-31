Inicia plazo de 60 días para que el INE determine registro de nuevos partidos políticos

El INE decidió este martes que en los casos en los que personas denuncien haber sido afiliados de forma indebida por partidos con registro, como lo ocurrido con Morena, al que se acusa de atraer militantes de las organizaciones que buscan registro, sí se abrirá como siempre un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS).

Sin embargo, la afiliación no se cancelará en automático, salvo que el elector pida expresamete ser dado de baja.

La relevancia de esta decisión radica en que los POS podrían tardar más de un año y el INE debe resolver en dos meses cuál es la militancia válida de un ciudadano inscrito en un partido y a la vez en una organización que busca un nuevo registro.

Los consejeros Dania Ravel, Arturo Castillo y José Martín Faz acusaron que se omitió dar respuesta a una serie de preguntas que las organizaciones que están en busca del registro hicieron al INE.

Ravel acusó que la modificación del proyecto fue irregular. El documento fue avalado el pasado 24 de marzo, sin que eso se haya decidido en el Consejo.

“Estos cambios son arbitrarios e ilegales, porque pasan por encima de lo que aprobó la Comisión y no se sustentan en ninguna observación que haya sido hecha y aprobada en el Consejo General”, acusó.

Más tarde la presidenta de la Comisión, Carla Hupmhrey, dijo que es un tema se eliminó por error, pero que no quedará fuera. Sin embargo, no hizo una aclaración respecto de otros elementos.

La frase que quedó en vilo establece: “en todo caso, lo que se deriva del procedimiento es la determinación de si se acredita o no la indebida afiliación. No obstante, dado que la persona deja de formar parte del padrón del partido político denunciado, se contabilizará a favor de la organización si dicha manifestación representa la última voluntad válida expresada por la persona ciudadana”.

También se borró una frase que en la Comisión se había aprobado por unanimidad y que consistía en que, aunque el partido denunciado presente la cédula de afiliación original, el ciudadano puede denunciar afiliación forzosa y quedar anotado en la organización que busca su registro.

“Específicamente, no se incluye lo siguiente, cito: 'se precisa que, en su caso, se contabilizará a favor de la organización si dicha manifestación de voluntad representa la última voluntad válida expresada por la persona ciudadana'. De nueva cuenta, no hay un motivo por el que no se incluya de manera íntegra la redacción”, evidenció Ravel.