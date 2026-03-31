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México

Inicia plazo de 60 días para que el INE determine registro de nuevos partidos políticos

En la última sesión de los tres consejeros salientes se acusaron cambios “arbitrarios e ilegales” sin aval del pleno del Consejo y antes de su discusión.
mar 31 marzo 2026 07:41 PM
INE
El INE alista detalles para el proceso electoral judicial. (Foto: Cuartoscuro )

Este martes empezó el plazo de 60 días para que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine la procedencia del registro de nuevos partidos políticos , cuya validez entraría en vigor el 1 de julio, de cara a las elecciones de 2027.

Hasta ahora las agrupaciones que han cubierto los requisitos son Somos México, Que Siga la Democracia, México Tiene Vida, Partido Paz, pero la validez de sus afiliaciones y su impacto en las asambleas realizadas está en duda, esto ante decisiones adoptadaas por el INE, en medio de acusaciones de ilegalidad.

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El INE decidió este martes que en los casos en los que personas denuncien haber sido afiliados de forma indebida por partidos con registro, como lo ocurrido con Morena, al que se acusa de atraer militantes de las organizaciones que buscan registro, sí se abrirá como siempre un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS).

Sin embargo, la afiliación no se cancelará en automático, salvo que el elector pida expresamete ser dado de baja.

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La relevancia de esta decisión radica en que los POS podrían tardar más de un año y el INE debe resolver en dos meses cuál es la militancia válida de un ciudadano inscrito en un partido y a la vez en una organización que busca un nuevo registro.

Los consejeros Dania Ravel, Arturo Castillo y José Martín Faz acusaron que se omitió dar respuesta a una serie de preguntas que las organizaciones que están en busca del registro hicieron al INE.

Ravel acusó que la modificación del proyecto fue irregular. El documento fue avalado el pasado 24 de marzo, sin que eso se haya decidido en el Consejo.

“Estos cambios son arbitrarios e ilegales, porque pasan por encima de lo que aprobó la Comisión y no se sustentan en ninguna observación que haya sido hecha y aprobada en el Consejo General”, acusó.

Más tarde la presidenta de la Comisión, Carla Hupmhrey, dijo que es un tema se eliminó por error, pero que no quedará fuera. Sin embargo, no hizo una aclaración respecto de otros elementos.

La frase que quedó en vilo establece: “en todo caso, lo que se deriva del procedimiento es la determinación de si se acredita o no la indebida afiliación. No obstante, dado que la persona deja de formar parte del padrón del partido político denunciado, se contabilizará a favor de la organización si dicha manifestación representa la última voluntad válida expresada por la persona ciudadana”.

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También se borró una frase que en la Comisión se había aprobado por unanimidad y que consistía en que, aunque el partido denunciado presente la cédula de afiliación original, el ciudadano puede denunciar afiliación forzosa y quedar anotado en la organización que busca su registro.

“Específicamente, no se incluye lo siguiente, cito: 'se precisa que, en su caso, se contabilizará a favor de la organización si dicha manifestación de voluntad representa la última voluntad válida expresada por la persona ciudadana'. De nueva cuenta, no hay un motivo por el que no se incluya de manera íntegra la redacción”, evidenció Ravel.

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El consejero Arturo Castillo explicó que necesariamente hay efectos de dar de baja a un afiliado del padrón de afiliados de una agrupación que busca su registro, y lo hay tanto en el padrón mismo como respecto de la asamblea realizada.

“Sostengo, además con base en varias de las disposiciones que están en el instructivo (ya aprobado por el INE), que pues el efecto de bajar del padrón de afiliados a una persona, padrón de afiliados de la organización, no puede tener efectos retroactivos sobre la validez de una asamblea celebrada anteriormente. Y esto me parece que es fundamental”.

Sin embargo eso quedó fuera. La consejera Humphrey aseguró que el INE no está en busca de procesos que impacten a nuevos partidos.

“No se inventará procedimientos ni revisiones para perjudicar a alguna organización que pretende constituirse como partido político nacional. Por el contrario, les señalamos que nuestras actuaciones estarán siempre sujetas a las etapas previstas y confirmadas por el Tribunal Electoral. “

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Sostuvo que no se puede definir ahora cómo se actuará al validar las asambleas.

Sin embargo, con las definiciones asumidas por el Instituto éste adelantó cómo actuará respecto a las afiliaciones, lo que a la postre impactará en asambleas.

“No es el momento de cambio de criterios, no es el momento de interpretaciones adicionales al instructivo. Apeguémonos al instructivo”, indicó la consejera presidenta Guadalupe Taddei en referencia al acuerdo emitido sobre el proceso de constitución nuevos partidos.

Este proceso, no contempló una estrategia partidista de afiliación masiva de militantes ya registrados con una organización que busca registro.

Cómo decidirá el INE los registros de nuevos partidos

Las preguntas al INE se realizaron en el ánimo de que el éste definiera qué criterios aplicará ante las decisiones por venir al analizar sus solicitudes de registro, validar asambleas y afiliaciones, en un escenario novedoso no contemplado en los lineamientos emitidos el año pasado para regir el proceso de registro de nuevos partidos.

Esa novedad consiste en el activismo de Morena para afiliar militantes, según han expresado más de 12 millones en el último año, pero se estima que al menos medio millón reclutados entre las personas que ya se anotaron para ser afiliados a organizaciones que buscan ser partidos con registro.

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Hoy en la última sesión con la conformación actual, el INE respondió parte de las preguntas realizadas por las organizaciones en busca de registro pero al no atender la totalidad de lo que le fue cuestionado, podrá decidir en el futuro con una nueva composición, sin los tres consejeros que concluyeron funciones hoy, es decir, con una nueva correlación de fuerzas.

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Entre los asuntos que no fueron resueltos está la consecuencia jurídica en los casos de afiliación forzada a una fuerza política vigente, Esto sí se contemplaba en el proyecto que el INE discutió la semana pasada por estar en el proyecto avalado por la Comisión de Prerrogativas.

Sin embargo, esta medida quedó fuera, del documento, por lo que la consejera Dania Ravel acusó que se borró de manera "ilegal y arbitraria".

Según los consejeros, tampoco se respondió qué sucederá en el caso en el que se corrobore el indebido empadronamiento de un ciudadano a un partido, cuando este sea a la vez militante de una de las organizaciones en busca de registro.

“Cuándo en efecto, se tiene por no válida la afiliación a la organización que pretende su registro como partido y cuándo esta baja del padrón de afiliados afecta la validez de la asamblea, que es finalmente la intención que tiene la pregunta que nos presenta la organización”, explicó Castillo.

En la sesión la consejera Ravel explicó que lo procedente para dejar a salvo los derechos de los ciudadanos es que en los casos de duplicidades debe determinarse cuál afiliación debe prevalecer.

“Cuando se presenten quejas por indebida afiliación y se dé de baja las personas de los padrones de afiliaciones de los partidos políticos, la afiliación será considerada para la organización y la misma podrá ser considerada para la revisión del quorum de la Asamblea de dicha organización en la que se haya advertido la duplicidad” planteó al exponer que eso quedó fuera.

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El consejero Faz también expuso que si se advierte la indebida afiliación de una persona a un partido “la consecuencia natural es que dicha afiliación debe considerarse a favor de la organización en proceso de constitución”, lo cual no quedó expresado.

La resolución de la queja, explicó Faz. sí genera efectos jurídicos en la depuración de duplicidades: “corrige la valoración inicial y asegura que el principio de libre afiliación se respete en favor de la ciudadanía”.

Además la organización Que siga la Democracia, cuestionó sobre el criterio que se aplicará, en caso de qué una persona no sea localizada o no responda cuando sea visitado por el INE, para desahogar un procedimiento de investigación sobre duplicidad de afiliación.

En este caso, se estableció que “ la afiliación que prevalecer es la de la fecha más reciente”.

Es decir que en este caso aún podría revertirse la afiliación en una organización aspirante a ser partido en caso de que un partido con registro señale que su afiliación fue después de la Asamblea para constituir una nueva fuerza política.

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