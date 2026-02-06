Los estados 'asfixian' a organismos electorales locales y ponen en riesgo elección 2027

Los recortes presupuestales no solo impiden a los OPLES realizar todas las actividades encomendadas para la organización de elecciones, sino que afectan su autonomía, señala la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala.

“Hay otras formas de ahorro, pero hay que garantizar el piso mínimo de la función de la autoridad electoral para que pueda cumplir con su alta misión”, comenta la consejera, al recordar que el propio INE pasó por esa situación.

Los recortes a los organismos electorales locales

En 2025, la asfixia presupuestal a los OPLES fue tal que el INE asumió temporalmente parte de los costos y se prevé que este año continúe esta tendencia, incluyendo entidades que en 2027 tienen elecciones para congresos y gubernaturas, o incluso elección judicial, cuyas tareas preparatorias empezarán en septiembre de este año.

El OPLE de Hidalgo es por ahora el más castigado, pues tuvo una disminución del 60.7% con respecto del gasto solicitado, mientras que al de Colima se le redujo 52.9%. Al OPLE de Tabasco se le recortó 42.3% y al de Morelos 42.2% menos.

Sin embargo, no son solo estados gobernados por Morena y con Congresos con la mayoría de legisladores de ese partido han realizado recortes, incluso en los de oposición hay reducciones a los organismos locales.

Destaca el caso de Nuevo León, que gobierna Samuel García de Movimiento Ciudadano, en el que se desconoce el presupuesto asignado al OPLE, debido a que no se ha aprobado el Presupuesto de Egresos para 2026. El OPLE solicitó 932 millones de pesos, 49% más que en 2025, es decir casi 300 millones de pesos más.

En Jalisco, de mayoría MC y que gobierna el emecista Pablo Lemus, el recorte al OPLE fue de 16.73%, y Querétaro, que encabeza el panista Mauricio Kuri, se aplicó ajuste de 26.74%.

Para la consejera Zavala los recortes presupuestales son una afectación directa a la autonomía de los organismos electorales, porque someten a esas autoridades a la dinámica de negociación con los gobiernos y de intentar no molestar a los partidos con sus resoluciones.

El recorte, un mecanismo de control

De acuerdo con el Laboratorio Electoral, think tank especializado en la materia y que ha dado seguimiento a la asignación presupuestal de éstos órganos, año con año se repite el patrón: se asignan menos recursos de los solicitados y en el transcurso del año los consejeros deben negociar con los gobiernos estatales ampliaciones para llegar a fin de año.

En su reporte "Autonomía presupuestal de los OPLE”, el think tank explica que pese a que la reforma de 2014 quitó a los gobernadores el control sobre los organismos electorales y la designación de los consejeros, “encontraron como mecanismo de injerencias y presión la asignación de recursos económicos para el funcionamiento del órgano electoral”.

“A partir de 2014 limitar o negar el presupuesto a los OPLES y más recientemente al INE se ha convertido en una herramienta de los congresos para presionar a los institutos electorales y condicionarlos a su influencia política”, plantea.

Por eso, como parte de sus propuestas de reforma electoral, los especialistas de Laboratorio Electoral pidieron “fortalecer el federalismo electoral y la infraestructura local” para que los OPLES preserven su capacidad operativa para la organización de las elecciones en los estados.