Los estados 'asfixian' a organismos electorales locales y ponen en riesgo elección 2027

México

Los gobiernos estatales 'asfixian' a organismos electorales locales y ponen en riesgo elección 2027

Los recortes presupuestales a los OPLES en 28 estados comprometen los preparativos de las elecciones locales y judiciales de 2027. Hidalgo encabeza los ajustes, con una reducción de 60.7% respecto a lo solicitado.
vie 06 febrero 2026 05:30 AM
No solo en estados gobernados por Morena han realizado recortes a los organismos electorales locales, también en los que gobierna la oposición hay reducciones. (Fotos: Cuartoscuro / Facebook)

La extinción de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no ha sido planteada formalmente; sin embargo, en la antesala de la discusión de la reforma electoral, 28 de los 32 organismos que existen en el país ya sufren recortes presupuestales que afectan su operación.

La baja de recursos, incluso, comprometen la organización de los comicios del próximo año , debido a que parte de los recursos que solicitaron en este 2026 eran para realizar los trabajos preparatorios del proceso electoral y, en algunas entidades, también para la elección de juzgadores de Poderes Judiciales locales que quedaron pendientes.

Los recortes presupuestales no solo impiden a los OPLES realizar todas las actividades encomendadas para la organización de elecciones, sino que afectan su autonomía, señala la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala.

“Hay otras formas de ahorro, pero hay que garantizar el piso mínimo de la función de la autoridad electoral para que pueda cumplir con su alta misión”, comenta la consejera, al recordar que el propio INE pasó por esa situación.

Los recortes a los organismos electorales locales

En 2025, la asfixia presupuestal a los OPLES fue tal que el INE asumió temporalmente parte de los costos y se prevé que este año continúe esta tendencia, incluyendo entidades que en 2027 tienen elecciones para congresos y gubernaturas, o incluso elección judicial, cuyas tareas preparatorias empezarán en septiembre de este año.

El OPLE de Hidalgo es por ahora el más castigado, pues tuvo una disminución del 60.7% con respecto del gasto solicitado, mientras que al de Colima se le redujo 52.9%. Al OPLE de Tabasco se le recortó 42.3% y al de Morelos 42.2% menos.

Sin embargo, no son solo estados gobernados por Morena y con Congresos con la mayoría de legisladores de ese partido han realizado recortes, incluso en los de oposición hay reducciones a los organismos locales.

Destaca el caso de Nuevo León, que gobierna Samuel García de Movimiento Ciudadano, en el que se desconoce el presupuesto asignado al OPLE, debido a que no se ha aprobado el Presupuesto de Egresos para 2026. El OPLE solicitó 932 millones de pesos, 49% más que en 2025, es decir casi 300 millones de pesos más.

En Jalisco, de mayoría MC y que gobierna el emecista Pablo Lemus, el recorte al OPLE fue de 16.73%, y Querétaro, que encabeza el panista Mauricio Kuri, se aplicó ajuste de 26.74%.

Para la consejera Zavala los recortes presupuestales son una afectación directa a la autonomía de los organismos electorales, porque someten a esas autoridades a la dinámica de negociación con los gobiernos y de intentar no molestar a los partidos con sus resoluciones.

El recorte, un mecanismo de control

De acuerdo con el Laboratorio Electoral, think tank especializado en la materia y que ha dado seguimiento a la asignación presupuestal de éstos órganos, año con año se repite el patrón: se asignan menos recursos de los solicitados y en el transcurso del año los consejeros deben negociar con los gobiernos estatales ampliaciones para llegar a fin de año.

En su reporte "Autonomía presupuestal de los OPLE”, el think tank explica que pese a que la reforma de 2014 quitó a los gobernadores el control sobre los organismos electorales y la designación de los consejeros, “encontraron como mecanismo de injerencias y presión la asignación de recursos económicos para el funcionamiento del órgano electoral”.

“A partir de 2014 limitar o negar el presupuesto a los OPLES y más recientemente al INE se ha convertido en una herramienta de los congresos para presionar a los institutos electorales y condicionarlos a su influencia política”, plantea.

Por eso, como parte de sus propuestas de reforma electoral, los especialistas de Laboratorio Electoral pidieron “fortalecer el federalismo electoral y la infraestructura local” para que los OPLES preserven su capacidad operativa para la organización de las elecciones en los estados.

En defensa de los OPLES

Para las consejeras presidentas del organismo electoral de Puebla, Blanca Yazajara Cruz García, y de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, si bien la legislación de 2014 generó un modelo híbrido en el que OPLES e INE se coordinan, los organismos estatales tienen facultades específicas para las elecciones locales y requieren recursos.

Al presentar su planteamiento ante la Cámara de Diputados y la Comisión Presidencial de la reforma electoral, las consejeras señalaron que no existe fundamento en el argumento de desaparecer los OPLE bajo la supuesta duplicidad de funciones; asimismo, explicaron que la autoridad nacional y los organismos locales ejecutan actividades distintas.

Para organizar elecciones locales en cada municipio, distrito local y entidad, los OPLES, por ejemplo, registran candidaturas en volúmenes muy superiores a la autoridad nacional, organizan debates, despliegan consejos distritales y municipales temporales, instalan bodegas electorales, diseñan y producen documentación y material electoral.

También, detallaron, realizan cómputos en las elecciones y asignan cargos por la vía de representación proporcional, además entregan constancias, tramitan los medios de impugnación, integran los expedientes respectivos, así como organizan elecciones por sistemas normativos y los mecanismos de participación ciudadana que las legislaciones locales mandatan, lo que requiere experiencia y conocimiento local, que es posible por la cercanía y el entendimiento de los contextos locales.

Las consejeras defendieron que han sido garantes de “gobernabilidad y estabilidad” y alertaron que dejar todas las funciones una autoridad nacional “conllevaría el riesgo de crear una institución gigantesca que no traiga aparejada eficiencia en el gasto de los recursos con estructuras más robustas y onerosas de las que ya existen, mayor burocratización y que no sean operativas al estar alejadas del contexto social y político de los municipios”.

Delgadillo Morales expuso que los OPLES a través de los convenios con el INE aportan recursos presupuestales para la debida coordinación de procesos concurrentes.

“Nosotros, desde los estados, aportamos recursos para la instalación de mesas de casilla, material electoral y para el equipamiento de las mismas oficinas”, señaló al defender que los OPLES y exaltar que la operación es garantía de certeza, por lo que consideró que no se deben perder en la reforma electoral.

