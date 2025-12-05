INE se aprieta cinturón para 2026; consejeros acusan violación a autonomía presupuestal

Al anunciar ese anteproyecto de presupuesto, el INE presumió economías, racionalidad y austeridad, pero aplicó la estrategia de dejar partidas con cero gasto o con la presupuestación de sólo medio año, como fue el pago de salarios para personal de honorarios permanentes.

Tras el recorte, el Instituto tuvo que hacer reingeniería para estirar el gasto, apretarse el cinturón y cubrir todas las prioridades.

Los consejeros Martin Faz, Dania Ravel, Claudia Zavala, Arturo Castillo y Jaime Rivera cuestionaron el recorte aplicado por la Cámara de Diputados, pero también por el Ejecutivo, pues de manera indebida la Secretaría de Hacienda no remitió a los diputados la solicitud de presupuesto precautorio para una eventual consulta popular.

El plazo legal para que esta se realizara ya venció, así que ya no será posible, pero la posibilidad de que se ejerciera ese derecho ciudadano no puede ser decidida por el Ejecutivo, plantearon.

“La autonomía constitucional del Instituto, que también debe hacerse valer en su presupuesto, es cada vez más vulnerada”, recordó Ravel al plantear los continuos recortes.

“Ahora no sólo tenemos recortes presupuestales reiterados en la Cámara de Diputaciones, sino que nuestras solicitudes de presupuesto llegan recortadas al único órgano que tiene atribuciones para realizar estos ajustes”, agregó.

El consejero Arturo Castillo advirtió que “esto en principio, es una violación directa a la autonomía constitucional del INE”, y además, dijo, no se cumplen los estándares constitucionales establecidos por la Suprema Corte, que estableció que un ajuste al gasto del INE debe estar plenamente fundamentado y eso no ha ocurrido.

Por eso “reitero la exigencia de que las autoridades hacendarias y legislativas respeten la autonomía presupuestal del INE, indispensable para garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía", dijo.

Omiten presupuestar hasta para elecciones

En la discusión, el consejero Martin Faz Mora recordó que desde que se aprobó el anteproyecto de gasto del INE, en agosto, pidió no presupuestar proyectos prioritarios con cero recursos o con reducciones que comprometieran sus alcances.

"Hoy, con un recorte adicional impuesto al Instituto, incluso estas actividades sustantivas han debido ajustarse", planteó, ya que al no ver presupuesto en esa área, los diputados no analizaron la necesidad de gasto.