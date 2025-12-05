Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

INE se aprieta cinturón para 2026; consejeros acusan violación a autonomía presupuestal

La Cámara de Diputados recortó el presupuesto del INE para 2026, año en que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Reforma Electoral.
vie 05 diciembre 2025 07:00 PM
INE aprueba anteproyecto de presupuesto 2025
El INE es una de las instituciones que sufrieron recortes rumbo al 2026. (Foto: Cuartoscuro)

El INE tuvo que hacer cirugía mayor a su gasto 2026 por el recorte que por décimo año consecutivo le aplicó la Cámara de Diputados, y por la deficiente presupuestación realizada por el organismo, criticaron consejeros.

Para 2026, el Instituto contará con 4,119 millones de pesos menos y debe hacerse cargo de que los diputados no valoraron las necesidades de gasto real, pues en su proyecto de gasto 2026 enviado, pidió recursos a la baja o de plano presupuestó en ceros algunos preparativos que inician a fin de año próximo para los procesos electorales locales, federales y del Poder Judicial de 2027.

Publicidad

Al anunciar ese anteproyecto de presupuesto, el INE presumió economías, racionalidad y austeridad, pero aplicó la estrategia de dejar partidas con cero gasto o con la presupuestación de sólo medio año, como fue el pago de salarios para personal de honorarios permanentes.

Tras el recorte, el Instituto tuvo que hacer reingeniería para estirar el gasto, apretarse el cinturón y cubrir todas las prioridades.

Noticias relacionadas:

instalaciones del INE
Congreso

“Recortan” recursos al INE antes de discusión presupuestal

Los consejeros Martin Faz, Dania Ravel, Claudia Zavala, Arturo Castillo y Jaime Rivera cuestionaron el recorte aplicado por la Cámara de Diputados, pero también por el Ejecutivo, pues de manera indebida la Secretaría de Hacienda no remitió a los diputados la solicitud de presupuesto precautorio para una eventual consulta popular.

El plazo legal para que esta se realizara ya venció, así que ya no será posible, pero la posibilidad de que se ejerciera ese derecho ciudadano no puede ser decidida por el Ejecutivo, plantearon.

“La autonomía constitucional del Instituto, que también debe hacerse valer en su presupuesto, es cada vez más vulnerada”, recordó Ravel al plantear los continuos recortes.

“Ahora no sólo tenemos recortes presupuestales reiterados en la Cámara de Diputaciones, sino que nuestras solicitudes de presupuesto llegan recortadas al único órgano que tiene atribuciones para realizar estos ajustes”, agregó.

El consejero Arturo Castillo advirtió que “esto en principio, es una violación directa a la autonomía constitucional del INE”, y además, dijo, no se cumplen los estándares constitucionales establecidos por la Suprema Corte, que estableció que un ajuste al gasto del INE debe estar plenamente fundamentado y eso no ha ocurrido.

Por eso “reitero la exigencia de que las autoridades hacendarias y legislativas respeten la autonomía presupuestal del INE, indispensable para garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía", dijo.

Omiten presupuestar hasta para elecciones

En la discusión, el consejero Martin Faz Mora recordó que desde que se aprobó el anteproyecto de gasto del INE, en agosto, pidió no presupuestar proyectos prioritarios con cero recursos o con reducciones que comprometieran sus alcances.

"Hoy, con un recorte adicional impuesto al Instituto, incluso estas actividades sustantivas han debido ajustarse", planteó, ya que al no ver presupuesto en esa área, los diputados no analizaron la necesidad de gasto.

Publicidad

Los proyectos que fueron presupuestados como si no representaran ningún gasto son precisamente tres estrechamente vinculados con derechos al voto que es la actividad fundamental del INE: el Proceso Electoral Federal, dos de Procesos Electorales Locales y uno para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual o laboral.

Además sólo se presupuestó el pago del primer semestre del año para personas trabajadoras del INE pero que están por honorarios, y que en promedio tienen 7.4 años de antigüedad, pero algunas tienen hasta 26 años sirviendo al Instituto.

Noticias relacionadas:

ine
México

INE pedirá 18 mmdp de presupuesto para 2026

En el caso del presupuesto precuatorio para la consulta popular (que ya no se necesitará), el INE también había acordado, con el voto de la mayoría, no incluir gasto para el voto anticipado, el voto en presión preventiva, el voto desde el extranjero y derechos laborales de trabajadores temporales del Instituto.

“La planeación sin recursos asignados convierte los objetivos en simples declaraciones imposibles de materializar y carentes de eficacia institucional. En suma, planear sin dinero es planear para el incumplimiento”, había alertado entonces Faz Mora.

Pero con voto dividido, el INE avaló esa estrategia. La consejera presidenta de la Comisión de Presupuesto, Norma Irene de la Cruz, presumió en agosto que era posible un presupuesto racional y hasta ahorros.

En el pleno del Consejo General del INE también se discutió la solicitud de gasto adicional para la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, a cargo de José Luis Arévalo Romo, quien hace unos meses decidió mandar a 20 personas de su plantilla al Órgano Interno de Control del INE, supuestamente en aras de la eficiencia.

Pero ahora a través del presupuesto de la cartera institucional de proyectos, esa Unidad pidió 39 millones de pesos más que en 2025, por lo que la austeridad y eficiencia no habrían sido reales.

“Y este presupuesto está destinado en un 90% a la contratación de personal, por lo que no sólo recupera el monto requerido para operar en 2025 que ya tenía asignado, sino que también por lo que podemos ver parece que se facilita, incluso se triplica la asignación correspondiente”, explicó la consejera Rita Bell.

Noticias relacionadas:

El INE aprueba nuevos topes de gasto de campaña para elecciones judiciales, que arrancan el 30 de marzo de 2025.
México

El INE calcula en 2026 un gasto de 18.1 mmdp sin reforma electoral

“Solicité una aclaración y que se justificara sobre la necesidad de la contratación de estas plazas, que tuviéramos mucha claridad cuántas personas, con qué sueldos y qué iban a hacer específicamente, pero pues esta solicitud no se atendió de manera concreta. Me mandaron una tarjeta, pero me parece no cumple y para mí no justifica todavía lo que requerimos”, dijo.

El consejero Arturo Castillo incluso reveló que tareas de días, la Unidad de Transparencia las convierte en meses y son los consejeros los que al final corrigen y hacen el trabajo, por lo que se requiere evaluar la eficiencia del personal.

La consejera Claudia Zavala terció: “la Unidad de Transparencia, que si bien tiene una atribución nueva o unas atribuciones nuevas con motivo de la reforma, pues no está plenamente justificado cómo llega a necesitar un 70% adicional de personal, cuando antes lo que señaló es que el pasar plazas al OIC y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral le permitía funcionar con lo que tenía”.

Publicidad

Tags

Paquete Económico 2026 INE

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad