Cómo se construyó el informe internacional sobre desapariciones forzadas en México y quiénes están detrás

Un informe construido con múltiples fuentes
La elaboración del análisis del CED sobre las desapariciones forzadas en Méxicos se dio a conocer, se basa en diversas fuentes: información oficial del Estado mexicano, informes previos, visitas in situ —como la realizada en 2021—, así como aportaciones de organizaciones civiles, colectivos de víctimas y organismos internacionales.
Entre los actores clave en la documentación del fenómeno se encuentra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha señalado en reiteradas ocasiones que la crisis de desapariciones en México responde a patrones estructurales de impunidad y a la participación —directa o indirecta— de agentes del Estado en ciertos casos.
Tras la presentación del informe de la CED, la organización sostuvo que la activación del artículo 34 confirma la gravedad de la situación y la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora.
El informe también incorpora datos oficiales. Según el propio Comité, al 19 de febrero de 2026 se registraban más de 132,400 personas desaparecidas en el país, cifra que continúa en aumento. A ello se suma la crisis forense: alrededor de 72,000 restos humanos permanecen sin identificar, lo que evidencia limitaciones institucionales persistentes.
La respuesta del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la interpretación del Comité y ha defendido la postura del Estado mexicano. Este lunes, en conferencia de prensa señaló que su administración no coincide con la caracterización de desapariciones como un fenómeno “generalizado o sistemático” en los términos planteados por el CED, y enfatizó los avances en materia de búsqueda, identificación y fortalecimiento institucional.
La presidenta asegura además que el CED no es un comité de Naciones Unidas, sino un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas, que según dijo, hizo solo un análisis de casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017.
"Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025: cuatro estados de la República, análisis del 2009 al 2017 y hay una extrapolación hasta el 2025", dijo la presidenta.
Sheinbaum reprochó que pese a que Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles. ''Todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los Colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la Comisión de Búsqueda y ahora, cómo se está conformando más. En fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento", dijo.
Mientras que este martes insistió en que el CED omitió las acciones que ha realizado su administración en materia de desapariciones en México.
Además el representante de México ante organismos internacionales, Enrique Ochoa, señaló que los informes emitidos por el CED no reflejan la postura institucional de la ONU, sino únicamente la opinión de sus expertos independientes.
A través de un hilo publicado en X, el funcionario subrayó que “los informes del Comité de Desaparición Forzada representan exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General”.
Ochoa aseguró además que los integrantes del CED son electos por un grupo limitado de países: “los miembros del CED son electos por los 78 Estados Parte de la Convención de Desapariciones Forzadas (menos de la mitad de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas)”.
En ese contexto, enfatizó que el mandato del Comité es estrictamente técnico y de supervisión: “su mandato es el de monitorear la aplicación de la Convención, no el de reinterpretarla”.
En tanto, el presidente del CED, Juan Albán-Alencastro, sostuvo este lunes que aunque las diferencias jurídicas son legítimas, estas deben sostenerse en un marco de respeto institucional, especialmente hacia órganos cuya independencia está garantizada por principios internacionales.