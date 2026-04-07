Cómo se construyó el informe internacional sobre desapariciones forzadas en México y quiénes están detrás

El CED, un mecanismo internacional con base jurídica

El CED es uno de los órganos de tratados del sistema de Organización de las Naciones Unidas (ONU). Está integrado por expertos independientes electos por los Estados parte. Su mandato consiste en supervisar el cumplimiento de la Convención, lo que implica revisar informes oficiales, realizar visitas a los países y recibir información de actores no estatales.

Los integrantes del CED son 10 expertos independientes ''de alta consideración moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, que actúan a título personal y son independientes e imparciales''.

Ellos son elegidos por los Estados Partes "según una distribución geográfica equitativa" y teniendo en cuenta "la utilidad de la participación en los trabajos del CED, que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de hombres y mujeres".

Síntesis de evaluaciones y recomendaciones oficiales emitidas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada a distintos Estados (2020–2026). (Fuente: Expansión)

El CED está integrado actualmente por su presidente Juan Albán-Alencastro, quien es miembro del comité desde junio de 2021 y asumió el cargo de presidente para liderar acciones clave en 2026, incluyendo la supervisión de casos en México. Su cargo concluirá en 2029.

Además de Albán, los otros miembros del CED son:

—Yakouma Jean de Dieu Bambara

—Marija Definis

—Matar Diop

—Olivier de Frouville

—Fidelis Kanyongolo

—Barbara Lochbihler

—Elías Ricardo Solís González

—Paulo de Tarso Vannuchi

—Carmen Rosa Villa Quintana

De esta manera, el Comité participa en la evaluación de informes de países, el seguimiento de casos y la elaboración de decisiones como la activación del artículo 34 en el caso de México.

En tanto cabe apuntar que la activación del artículo 34 —una herramienta excepcional— ocurre cuando el Comité identifica “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

En el caso mexicano, el CED decidió llevar la situación ante la Asamblea General tras analizar información acumulada desde 2012, incluyendo su visita al país en 2021 y el seguimiento continuo al Estado.

El documento, según ha apuntado el mismo CED, no es un informe aislado ni elaborado de manera unilateral, pues forma parte de un proceso acumulativo de monitoreo que el CED ha mantenido con el Estado mexicano desde 2012, en su calidad de órgano de tratados del sistema de la ONU.

Estos comités, integrados por expertos independientes electos por los propios Estados parte, tienen el mandato de supervisar el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

De acuerdo con Albán, presidente del CED, este organismo actúa con independencia técnica pero dentro del marco institucional de la ONU.

En un posicionamiento reciente publicado este lunes en X, explicó que el artículo 34 permite al Comité escalar una situación a la Asamblea General cuando existen “indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático”.

Subrayó además que la decisión no constituye un informe dirigido a oficinas específicas como la del Alto Comisionado, sino una comunicación al máximo órgano deliberativo de Naciones Unidas.