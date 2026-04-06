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Gobierno buscará comunicación con la ONU para explicar qué se hace contra desapariciones

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno rechazó el informe, ya que considera que el fenómeno, limitado a cuatro estados entre 2009 y 2017, fue extrapolado hasta 2025.
lun 06 abril 2026 10:54 AM
mañanera sheinbaum 6 de abril
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno está trabajando en atender las desapariciones. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Luego de rechazar el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU , la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno buscará establecer comunicación con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para explicarle su desacuerdo con el reporte y para detallarle qué acciones realiza México en contra de las desapariciones.

“Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité”, indicó este lunes.

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El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó al Secretario General, António Guterres, llevar ante la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, las cuales, advirtió, se cometen de manera generalizada o sistemática.

“El Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, planteó el Comité.

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En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno rechazó el informe sobre desapariciones debido a que el análisis, que abarcó casos de cuatro entidades entre 2009 y 2017, extrapoló esos datos hasta el 2025.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión, por eso se rechazó el documento y para mayores detalles la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando”, explicó.

En México, 132,857 personas se encuentran reportadas como desaparecidas y no localizadas, de ellas, 70,320 (52%) ocurrieron en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta destacó que en su gobierno se trabaja en el fenómeno de la desaparición y aclaró que no hay desapariciones forzadas, que son aquellas cometidas desde el Estado.

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“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desaparecida. (...) No tiene nada que ver la visión de los gobiernos de la 'cuarta transformación' de que el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o un mecanismo de represión contra su pueblo o contra cualquier otro”, destacó.

La mandataria federal dijo que el trabajo que se realiza desde el gobierno no fue tomado en cuenta por el comité, por eso se rechazó.

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También aseguró que el Comité no consideró los documentos que hace meses la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviaron para informar sobre el trabajo que se realiza en contra de la desaparición.

Además, dijo que el Comité no es un comité de Naciones Unidas, si no uno de "expertos que está vinculado con la ONU ”.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Violencia

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