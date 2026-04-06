Gobierno buscará comunicación con la ONU para explicar qué se hace contra desapariciones

El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó al Secretario General, António Guterres, llevar ante la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, las cuales, advirtió, se cometen de manera generalizada o sistemática.

“El Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, planteó el Comité.

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno rechazó el informe sobre desapariciones debido a que el análisis, que abarcó casos de cuatro entidades entre 2009 y 2017, extrapoló esos datos hasta el 2025.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión, por eso se rechazó el documento y para mayores detalles la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando”, explicó.

En México, 132,857 personas se encuentran reportadas como desaparecidas y no localizadas, de ellas, 70,320 (52%) ocurrieron en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta destacó que en su gobierno se trabaja en el fenómeno de la desaparición y aclaró que no hay desapariciones forzadas, que son aquellas cometidas desde el Estado.