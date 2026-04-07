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México

Erick Valencia-Salazar, cofundador del Cártel Jalisco, se declara culpable por narcotráfico en EU

Antes de formar el CJNG, Valencia-Salazar fue miembro del Cártel Milenio, otra organización de narcotráfico con sede en México.
mar 07 abril 2026 05:52 PM
Valencia 85 Presentado
Erick Valencia Salazar fue detenido en México en 2012. (Foto: Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro )

Erick Valencia-Salazar, conocido como "El 85" y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable este martes de narcotráfico en Estados Unidos.

Nacido en Santa Clara, California, Valencia-Salazar reclutó a varios de los que iniciaron el CJNG en México, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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El hombre también utilizó información sobre cárteles rivales para localizar y eliminar a los enemigos de CJNG y tomar el control de todas las operaciones de narcotráfico en determinados territorios de México.

Valencia-Salazar también conspiró para enviar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos para la Cártel Jalisco.

Antes de formar el CJNG, Valencia-Salazar fue miembro del Cártel Milenio, otra organización de narcotráfico con sede en México.

En el Cártel Milenio, Valencia-Salazar distribuía regularmente pistolas y fusiles, incluidos fusiles AK-47 y AR-15, a los sicarios, para usarlos en batallas contra cárteles rivales.

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Al hacerlo, Valencia-Salazar apoyó los esfuerzos del Cártel Milenio para enviar cocaína en varias toneladas desde Sudamérica a México cada año y luego importar la mayor parte de esa cocaína a Estados Unidos para su posterior distribución.

"Erick Valencia-Salazar cofundó el CJNG, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, que envió toneladas de cocaína a Estados Unidos e infligió daños incalculables a nuestro país", dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia.

"Valencia-Salazar también fue responsable de intensificar la violencia desenfrenada en México, a costa de vidas y seguridad de las comunidades, que contribuyó a desestabilizar la región y permitir que el crimen prosperara. La condena de hoy es otro ejemplo más de los esfuerzos de la División Criminal para desarticular y desmantelar organizaciones transnacionales de tráfico de drogas que perjudican al pueblo estadounidense", agregó.

"Erick Valencia-Salazar ayudó a convertir a CJNG en una organización despiadada que utiliza la violencia como modelo de negocio — asesinando por el control en México mientras inunda Estados Unidos de veneno", dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole.

"CJNG es una organización terrorista designada. No solo trafican con drogas mortales —incluyendo fentanilo, metanfetamina y cocaína—, sino que difunden violencia, miedo e inestabilidad a ambos lados de la frontera. Esta declaración de culpabilidad supone otro paso para exigir responsabilidades a su liderazgo. La DEA seguirá persiguiendo a los líderes, financiadores y facilitadores de estas organizaciones hasta que sean llevados ante la justicia y sus redes sean desmanteladas'', abundó.

Valencia-Salazar se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para importación ilegal a Estados Unidos.

Está previsto que sea sentenciado el 31 de julio y se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y a la pena máxima de cadena perpetua.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho" Narcotráfico

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