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México

CNDH desestima informe de la ONU y asegura que desapariciones ya no son "política de Estado"

En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ve oportunidad de fortalecer búsquedas, permitir el regreso de personas a sus casas.
sáb 04 abril 2026 01:57 PM
cndh desapariciones
La CNDH descalificó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que pidió a la ONU analizar acciones frente a las desapariciones en México. (Foto: Mario Jasso/ Archivo Cuartoscuro )

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó este sábado el análisis del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) sobre los casos en México en el que señaló la existencia de indicios de desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática en México.

En un pronunciamiento extenso, la CNDH aseguró que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado y defendió la política del gobierno federal para enfrentar la desaparición de personas y afirmó que estos hechos ya no están vinculados con la actuación de las autoridades, como ocurría en años anteriores.

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El organismo, que ha sido señalado por colectivos por presuntamente no defender a las víctimas, indicó que ha documentado desapariciones forzadas durante la llamada “Guerra Sucia” (1951–1990) y en el periodo de la guerra contra el narcotráfico (2006–2012), sobre los cuales ha emitido diversas recomendaciones.

Respecto a la situación actual, la Comisión señaló que es necesario abandonar la “anarquía” en las búsquedas y establecer protocolos claros para que estas sean realizadas por las autoridades competentes.

Asimismo, criticó que el CED basara su análisis en información de organizaciones civiles, como el Centro Prodh, a las que acusó de lucrar con las víctimas o de tener vínculos partidistas, aunque reconoció la legitimidad de los colectivos que buscan a sus familiares.

El pasado 2 de abril, el CED informó que llevará la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, a través del Secretario General, con el objetivo de fortalecer la prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas.

En su resolución, el Comité reconoció los esfuerzos del Estado mexicano y descartó la existencia de una política federal sistemática para cometer desapariciones; sin embargo, señaló indicios de que estas continúan y, en algunos casos, podrían involucrar a servidores públicos.

Ante ello, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, acusó al CED de carecer de un análisis histórico e internacional adecuado, así como de emitir conclusiones sin comprender la realidad del país ni los avances alcanzados.

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También cuestionó que el Comité minimice las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la estrategia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón, al señalar que no hubo intencionalidad en la comisión de desapariciones forzadas.

Eso se minimiza y a la vez se ignoran, acusó, avances recientes y que las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido de forma sostenida desde 2018, “hasta prácticamente desaparecer”.

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La Comisión advirtió así que el CED no considera adecuadamente la evolución temporal y regional del fenómeno, al calificarlo como “generalizado” pese a que admite que se concentra en determinadas zonas del país.

Afirmó además que mantendrá el diálogo con instancias internacionales y continuará dando seguimiento al caso, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las personas afectadas.

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Sobre su propia a actuación, la CNDH indicó que ha advertido sobre fallas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas e insiste en fortalecer las instituciones de búsqueda y procuración de justicia.

...Y la Comisión de CDMX muestra apertura

En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) expresó que el informe del CED y la decisión de llevarlo a la Asamblea de la ONU permitirá fortalecer la búsqueda de personas por lo que lo vio como oportunidad de atender a las víctimas y a sus familias.

La Comisión “valora esta oportunidad para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones viables con un enfoque de derechos humanos, y reafirma su compromiso de impulsar y aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales, atendiendo las causas estructurales, con el horizonte del regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas a sus hogares”.

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La CDHCM reconoció que aún hay expedientes abiertos derivados de recomendaciones emitidas en materia de búsqueda de personas y acceso a la justicia en los que hace falta diligencia de las autoridades.

“Mantiene expedientes de queja activos centrados en la búsqueda inmediata, la debida diligencia en la investigación, las condiciones y capacidades forenses y la atención a víctimas”.

Aunque reconoció los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, a través del Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México, deben fortalecerse la coordinación para traducirse en resultados concretos.

“Para la CDHCM el contexto de desapariciones que atraviesa el país requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos que, durante décadas, han acompañado esta agenda con aportes valiosos para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación.

El llamado del CED, estimó la CDHCM “abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”.

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Personas desaparecidas Derechos humanos Víctimas Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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