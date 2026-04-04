CNDH desestima informe de la ONU y asegura que desapariciones ya no son "política de Estado"

El organismo, que ha sido señalado por colectivos por presuntamente no defender a las víctimas, indicó que ha documentado desapariciones forzadas durante la llamada “Guerra Sucia” (1951–1990) y en el periodo de la guerra contra el narcotráfico (2006–2012), sobre los cuales ha emitido diversas recomendaciones.

Respecto a la situación actual, la Comisión señaló que es necesario abandonar la “anarquía” en las búsquedas y establecer protocolos claros para que estas sean realizadas por las autoridades competentes.

La CNDH reitera que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado, por lo que difiere de las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. #DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/U6FkWkgOVs — CNDH en México (@CNDH) April 4, 2026

Asimismo, criticó que el CED basara su análisis en información de organizaciones civiles, como el Centro Prodh, a las que acusó de lucrar con las víctimas o de tener vínculos partidistas, aunque reconoció la legitimidad de los colectivos que buscan a sus familiares.

El pasado 2 de abril, el CED informó que llevará la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, a través del Secretario General, con el objetivo de fortalecer la prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas.

En su resolución, el Comité reconoció los esfuerzos del Estado mexicano y descartó la existencia de una política federal sistemática para cometer desapariciones; sin embargo, señaló indicios de que estas continúan y, en algunos casos, podrían involucrar a servidores públicos.

Ante ello, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, acusó al CED de carecer de un análisis histórico e internacional adecuado, así como de emitir conclusiones sin comprender la realidad del país ni los avances alcanzados.