CNDH desestima informe de la ONU y asegura que desapariciones ya no son "política de Estado"

Sobre su propia a actuación, la CNDH indicó que ha advertido sobre fallas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas e insiste en fortalecer las instituciones de búsqueda y procuración de justicia.
...Y la Comisión de CDMX muestra apertura
En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) expresó que el informe del CED y la decisión de llevarlo a la Asamblea de la ONU permitirá fortalecer la búsqueda de personas por lo que lo vio como oportunidad de atender a las víctimas y a sus familias.
La Comisión “valora esta oportunidad para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones viables con un enfoque de derechos humanos, y reafirma su compromiso de impulsar y aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales, atendiendo las causas estructurales, con el horizonte del regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas a sus hogares”.
La CDHCM reconoció que aún hay expedientes abiertos derivados de recomendaciones emitidas en materia de búsqueda de personas y acceso a la justicia en los que hace falta diligencia de las autoridades.
“Mantiene expedientes de queja activos centrados en la búsqueda inmediata, la debida diligencia en la investigación, las condiciones y capacidades forenses y la atención a víctimas”.
Aunque reconoció los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, a través del Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México, deben fortalecerse la coordinación para traducirse en resultados concretos.
“Para la CDHCM el contexto de desapariciones que atraviesa el país requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos que, durante décadas, han acompañado esta agenda con aportes valiosos para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación.
El llamado del CED, estimó la CDHCM “abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”.