¿En qué consisten las reformas legales entorno a la AI y las creaciones artísticas?

A pesar de que que los distintos grupos parlamentarios reconocieron como avance legislar en esa materia, también se destacaron omisiones relevantes. Por ejemplo, que quedaron fuera de las reformas la definición de qué es Inteligencia Artificial (IA) o los derechos de autor de obras que son usadas y/o modificadas con uso de AI.

¿En qué consisten las reformas en materia de AI?

La reforma consiste en modificaciones a siete artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y 20 de la Ley Federal de Derechos de Autor; en esta última se incluye el concepto ”actor de doblaje”.

En materia de trabajo se propone introducir en el artículo 384 la posibilidad de que el intérprete o ejecutante realice sus tareas en sitios no físicos sino virtuales, “o cualquier otro lugar o entorno donde se lleve a cabo la interpretación y/o ejecución”.

Además, se estableció en el 385 Bis que en los contratos que éstos suscriban “se deberán estipular de manera específica las condiciones y la remuneración correspondiente para la utilización de su imagen o voz a través de sistemas de AI o cualquier otra tecnología”.

Vía reservas de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, se eliminaron del artículo 994 las multas que se proponían (de 117,000 y hasta 586,000 pesos) en caso de incumplimiento a la obligación de incluir condiciones y remuneración en los contratos.

¿Las reformas limitan la

libertad de expresión

?

Un señalamiento que estuvo vigente en la discusión desde que la presidenta envió su iniciativa, fue la posible restricción a la libertad de expresión para realizar, por ejemplo, sátira con uso de la imitación de voces o rasgos, pues se estableció toda restricción al uso no autorizado o sin contraprestación.

De última hora también se incorporó un cambio al artículo 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor para ampliar esa posibilidad de uso para quedar así:

“No se considerará violación a los derechos reconocidos en este artículo, cuando el uso de la imagen o la voz de la persona intérprete o ejecutante se realice con fines de parodia, sátira o imitación creativa, o cuando el uso no constituya una clonación o suplantación que induzca a error al público o que tenga por objeto sustituir la prestación profesional del artista en el mercado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología o de cualquier otra forma”.