En el proceso de selección de consejeros del INE quedan 395 aspirantes

Por lo pronto, el Comité transparentó la lista de los aspirantes que hasta ahora han cubierto los requisitos. Entre ellos figuran personas que ya han ocupado cargos electorales, pero salieron en medio de la polémica.
Otros son polémicos, pero aún no ocupan una consejería. Es el caso de Flavio Cienfuegos, exjefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE, que encabeza Guadalupe Taddei, durante casi año y medio al inicio de su gestión.
De manera reiterada Taddei impulsó a Cienfuegos como secretario ejecutivo del Consejo a la cabeza del órgano de dirección de direcciones y áreas desconcentradas del INE, pero su propuesta fue rechazada. Ahora busca ser consejero del INE.
Otra es Diana Talavera, quien fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y esta es la cuarta vez que busca ser consejera del IFE/INE.
Talavera está vinculada a René Bejarano desde que éste fue líder de la Asamblea Legislativa del DF, tras salir del IEDF, en donde estuvo años, primero como integrante del Servicio Profesional, fue subordinada de Netzaí Sandoval Ballesteros, extitular del Instituto de Defensoría Pública (IFDP), hermano de Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Función Pública.
Talavera fue cuestionada por el finiquito millonario que recibió, pues si bien laboró durante años como personal de carrera en el IEDF debido a la reforma de la Ciudad de México, en 2013-2014, ella y otros entonces consejeros, como Armando Hernández Cruz (quien solo estuvo poco más de un año), pactaron la salida anticipada del cargo pero negociaron liquidación.
Talavera y Hernández Cruz están anotados para ser consejeros del INE. También el exmagistrado de la Ciudad de México Miguel Covián, quien fue destituido del cargo y sancionado con inhabilitación temporal en 2010 por presuntas irregularidades que años después quedaron desacreditadas.
Entre ellas supuesta falsedad en su declaración patrimonial y desempeñar una actividad remunerada ajena a sus funciones de magistrado, además de presunta venta de plazas al interior del tribunal, señalamientos que no se corroboraron.
Sin embargo el exmagistrado ganó en 2014 su caso y aunque el TEDF tuvo magistrada presidenta sustituta desde 2011, Covián litigó y ganó el pago de salarios caídos de más de 15 millones de pesos por lo que no percibió desde la destitución.
Otro que busca ser consejero es Darío Velasco, exmagistrado del Tribunal del Distrito Federal, y uno de los que avalaron la sanción a Covián.