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México

En el proceso de selección de consejeros del INE quedan 395 aspirantes

Entre los perfiles registrados se encuentran personas que han tenido un paso polémico por puestos electorales.
lun 30 marzo 2026 08:09 PM
INE
En el INE hay tres vacantes de consejeros electorales. (Foto: Cuartoscuro)

El Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a una consejería del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en 395 el número de personas que participarán en la siguiente fase del proceso de designación; 81 que no cumplieron requisitos documentales quedaron en el camino.

En los próximos días seguirá la revisión de los requisitos constitucionales y legales para la emisión, el 5 de abril próximo, de la lista definitiva de quienes superen esas bases y por tanto pasen a la evaluación de conocimientos.

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El Comité comenzará a preparar los insumos para la etapa de evaluación de conocimientos, examen para el que se podrán tomar “los reactivos aportados por instituciones académicas u organismos técnicos” , sobre los que aún no se ha informado.

Sin embargo “la formulación final de las preguntas corresponderá en exclusiva al Comité Técnico de Evaluación”, mismo que resguardará los reactivos, según las bases del proceso, que prevé examen, entrevistas y elaboración de listado de tres quintetas de los y las mejor evaluados.

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Para garantizar la absoluta confidencialidad en la elaboración y aplicación del examen dos de los tres integrantes resguardarán la información y el examen será impreso hasta el día de su aplicación.

La evaluación de conocimientos será “responsabilidad exclusiva e intransferible de los integrantes” de esa misma instancia, según las bases.

En tanto, en el examen sólo podrán participar los aspirantes que pasen la revisión de cumplimiento de requisitos constitucionales.

El Comité se integró el pasado viernes y ese mismo día debió emitir los Lineamientos para el funcionamiento de los trabajos del Comité Técnico. También los criterios con los que realizará sus evaluaciones, y deberá elegir un secretario técnico, todo lo cual no ha ocurrido.

El mismo viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que el Comité elabore quintetas en las que incluyan a una persona integrante de algún grupo vulnerable.

Asimismo ordenó emitiera una modificación a las bases para que sí puedan ser aspirantes a una consejería del INE quienes fueron candidatos a cargos judiciales. Sobre esta modificación aun no se ha informado.

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El Comité deberá elaborar tres quintetas el 22 de abril máximo y remitirlas a la Junta de Coordinación Política (jucopo) de la Cámara de Diputados.

El pleno deberá votar las quintetas ese día. De no alcanzarse mayoría calificada el 18 realizará una insaculación y de no conseguirse alguna de las designaciones se remitirán los listados a la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) para que realice el sorteo.

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Por lo pronto, el Comité transparentó la lista de los aspirantes que hasta ahora han cubierto los requisitos. Entre ellos figuran personas que ya han ocupado cargos electorales, pero salieron en medio de la polémica.

Otros son polémicos, pero aún no ocupan una consejería. Es el caso de Flavio Cienfuegos, exjefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE, que encabeza Guadalupe Taddei, durante casi año y medio al inicio de su gestión.

De manera reiterada Taddei impulsó a Cienfuegos como secretario ejecutivo del Consejo a la cabeza del órgano de dirección de direcciones y áreas desconcentradas del INE, pero su propuesta fue rechazada. Ahora busca ser consejero del INE.

Otra es Diana Talavera, quien fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y esta es la cuarta vez que busca ser consejera del IFE/INE.

Talavera está vinculada a René Bejarano desde que éste fue líder de la Asamblea Legislativa del DF, tras salir del IEDF, en donde estuvo años, primero como integrante del Servicio Profesional, fue subordinada de Netzaí Sandoval Ballesteros, extitular del Instituto de Defensoría Pública (IFDP), hermano de Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Función Pública.

Talavera fue cuestionada por el finiquito millonario que recibió, pues si bien laboró durante años como personal de carrera en el IEDF debido a la reforma de la Ciudad de México, en 2013-2014, ella y otros entonces consejeros, como Armando Hernández Cruz (quien solo estuvo poco más de un año), pactaron la salida anticipada del cargo pero negociaron liquidación.

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Talavera y Hernández Cruz están anotados para ser consejeros del INE. También el exmagistrado de la Ciudad de México Miguel Covián, quien fue destituido del cargo y sancionado con inhabilitación temporal en 2010 por presuntas irregularidades que años después quedaron desacreditadas.

Entre ellas supuesta falsedad en su declaración patrimonial y desempeñar una actividad remunerada ajena a sus funciones de magistrado, además de presunta venta de plazas al interior del tribunal, señalamientos que no se corroboraron.

Sin embargo el exmagistrado ganó en 2014 su caso y aunque el TEDF tuvo magistrada presidenta sustituta desde 2011, Covián litigó y ganó el pago de salarios caídos de más de 15 millones de pesos por lo que no percibió desde la destitución.

Otro que busca ser consejero es Darío Velasco, exmagistrado del Tribunal del Distrito Federal, y uno de los que avalaron la sanción a Covián.

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INE Va por México Reforma electoral

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