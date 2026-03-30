En el proceso de selección de consejeros del INE quedan 395 aspirantes

El Comité comenzará a preparar los insumos para la etapa de evaluación de conocimientos, examen para el que se podrán tomar “los reactivos aportados por instituciones académicas u organismos técnicos” , sobre los que aún no se ha informado.

Sin embargo “la formulación final de las preguntas corresponderá en exclusiva al Comité Técnico de Evaluación”, mismo que resguardará los reactivos, según las bases del proceso, que prevé examen, entrevistas y elaboración de listado de tres quintetas de los y las mejor evaluados.

Para garantizar la absoluta confidencialidad en la elaboración y aplicación del examen dos de los tres integrantes resguardarán la información y el examen será impreso hasta el día de su aplicación.

La evaluación de conocimientos será “responsabilidad exclusiva e intransferible de los integrantes” de esa misma instancia, según las bases.

En tanto, en el examen sólo podrán participar los aspirantes que pasen la revisión de cumplimiento de requisitos constitucionales.

El Comité se integró el pasado viernes y ese mismo día debió emitir los Lineamientos para el funcionamiento de los trabajos del Comité Técnico. También los criterios con los que realizará sus evaluaciones, y deberá elegir un secretario técnico, todo lo cual no ha ocurrido.

El mismo viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que el Comité elabore quintetas en las que incluyan a una persona integrante de algún grupo vulnerable.

Asimismo ordenó emitiera una modificación a las bases para que sí puedan ser aspirantes a una consejería del INE quienes fueron candidatos a cargos judiciales. Sobre esta modificación aun no se ha informado.

El Comité deberá elaborar tres quintetas el 22 de abril máximo y remitirlas a la Junta de Coordinación Política (jucopo) de la Cámara de Diputados.

El pleno deberá votar las quintetas ese día. De no alcanzarse mayoría calificada el 18 realizará una insaculación y de no conseguirse alguna de las designaciones se remitirán los listados a la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) para que realice el sorteo.