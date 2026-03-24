Consejeros del INE se deslindan de documento enviado al Senado con observaciones al "Plan B"

Sin embargo, las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala, Rita Bell López, Carla Humphrey, así como los consejeros José Martín Faz Mora, Arturo Castillo y Jaime Rivera, se deslindaron del documento por no haber sido consultados sobre su contenido.

El nuevo diferendo por decisiones no consultadas al conjunto de consejeros se da a una semana de que tres consejerías concluyan su encargo, el 3 de abril.

Durante tres semanas el INE operará sólo con ocho consejerías, pues la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para el relevo de las tres vacantes fue emitida tardíamente.

En su deslinde, difundido en redes sociales, los siete consejeros expresaron: “Hasta la fecha, el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas en torno al la iniciativa de reforma electoral, conocida como ‘Plan B’”, expusieron.

“En diversos medios de comunicación se ha referido la supuesta entrega de un documento atribuido al INE. Desconocemos por completo su origen, su contenido y las circunstancias de su supuesta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional“, expresaron en el texto.

Los consejeros dejaron abierta la puerta al diálogo y expusieron su disposición a realizar observaciones y a aportar su experiencia técnica para una eventual reforma electoral, pero recordaron que se trata de un órgano colegiado por lo que hay vías institucionales.

