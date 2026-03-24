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México

Consejeros del INE se deslindan de documento enviado al Senado con observaciones al "Plan B"

El nuevo desencuentro, por las decisiones no consultadas al conjunto de los consejeros, se da a una semana de que tres de ellos concluyan su encargo.
mar 24 marzo 2026 12:49 PM
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El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual es encabezado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Siete de 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindaron del documento que la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, presuntamente entregó ayer al Senado con “observaciones” al “Plan B” electoral.

En el documento, Taddei plantea la preocupación del INE porque la revocación de mandato se lleve a cabo el mismo día de las elecciones federales, pero también expone que deberían mantenerse tanto el seguro, como el bono que reciben los trabajadores por sobrecarga laboral cuando hay elecciones.

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Sin embargo, las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala, Rita Bell López, Carla Humphrey, así como los consejeros José Martín Faz Mora, Arturo Castillo y Jaime Rivera, se deslindaron del documento por no haber sido consultados sobre su contenido.

El nuevo diferendo por decisiones no consultadas al conjunto de consejeros se da a una semana de que tres consejerías concluyan su encargo, el 3 de abril.

Durante tres semanas el INE operará sólo con ocho consejerías, pues la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para el relevo de las tres vacantes fue emitida tardíamente.

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En su deslinde, difundido en redes sociales, los siete consejeros expresaron: “Hasta la fecha, el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas en torno al la iniciativa de reforma electoral, conocida como ‘Plan B’”, expusieron.

“En diversos medios de comunicación se ha referido la supuesta entrega de un documento atribuido al INE. Desconocemos por completo su origen, su contenido y las circunstancias de su supuesta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional“, expresaron en el texto.

Los consejeros dejaron abierta la puerta al diálogo y expusieron su disposición a realizar observaciones y a aportar su experiencia técnica para una eventual reforma electoral, pero recordaron que se trata de un órgano colegiado por lo que hay vías institucionales.

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“Atenderemos, cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por las vía institucionales correspondientes”, indicaron.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República sesionaría este lunes para dictaminar la iniciativa presidencial de reforma electoral o “Plan B”; sin embargo, por desacuerdos en la coalición que encabeza Morena e integran el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), así como por correcciones “de técnicas legislativa”, se pospuso la dictaminación.

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Eso causó también que se pospusiera la reunión solicitada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con integrantes de la comisión para plantear su postura respecto a la reforma electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como este encuentro no se realizó, Taddei habría entregado al presidente de la Comisión, Oscar Cantón, un documento para expresar la inconveniencia de que se realicen el mismo día la revocación de mandato y las elecciones federales y que se recorten seguros y bonos electorales.

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