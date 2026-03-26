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México

CNDH designa a cercana a Taddei para el comité de selección de consejeros del INE

Mañana se instala el Comité Técnico de Evaluación (CTE) y la próxima semana iniciará evaluación de aspirantes.
jue 26 marzo 2026 06:43 PM
Sesión Ordinaria INE
Los exconsejeros electorales coinciden que el argumento de bajar el costo electoral puede ser utilizado para buscar modificar la estructura y funciones del INE. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nombró a dos de las cinco personas que integrarán el Comité Técnico de Evaluación (CTE) que estará a cargo de la selección de los prospectos a tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), una de las designadas es cercana a la actual consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Dicho comité debe estar integrado a más tardar este viernes, ya que la próxima semana arrancará la evaluación de los aspirantes que ocuparán los lugares las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala y del consejero Jaime Rivera, quienes fueron electos para el periodo del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de este año.

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Entre las dos personas designadas por la CNDH está Irma Ramírez Cruz, exconsejera electoral de Michoacán y actual coordinadora de gestión técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE, a cargo de Claudia Arlette Espino.

Esto la coloca como subordinada de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Ramírez Cruz es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. De acuerdo con datos disponibles en el portal del INE su percepción mensual es de 120,263 pesos al mes aunque no hay más detalles sobre sus actividades o su trayectoria profesional.

Además de su posición en el Instituto Electoral de Michoacán, también fue consejera presidenta de la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas.

Irma Ramírez Cruz, designada para seleccionar nuevos consejeros del INE, trabaja en el organismo y no tiene experiencia profesional reportada.
Irma Ramírez Cruz, designada para seleccionar nuevos consejeros del INE, trabaja en el organismo y no tiene experiencia profesional reportada. (Captura de pantalla de la información reportada por la funcionaria del INE Irma Ramìrez Cruz.)

La otra persona designada por la CNDH en el CTE es Miriam Rodríguez Armenta, quien fue titular de la Coordinación de Transparencia y Datos Personales del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM).

Para saber más:

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INE operará incompleto por tres semanas, mientras se completa proceso de relevo de consejeros

Este viernes vence el plazo para que se instale el CTE, por lo que se espera que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados sesione para determinar quiénes serán las otras tres personas que lo integrarán.

Conforme a la Convocatoria para la selección de las personas que ocuparán las tres consejerías del INE que estarán vacantes a partir del 4 de abril, este viernes 27 también acaba el plazo de registro de aspirantes.

A partir de la próxima semana el CTE deberá revisar el cumplimiento de requisitos, solicitar correcciones o documentación adicional, evaluar perfiles y programar la realización de aspirantes con quienes cumplan los requisitos documentales.

La designación de consejerías del INE será sometida a votación el 22 de abril pero de no reunirse la mayoría calificada del pleno podría procederse a una insaculación el día 28 de ese mismo mes.

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En caso de que persista la imposibilidad para tomar acuerdos las quintetas serán remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que proceda a una insaculación.

Las tres nuevas consejerías se harán cargo de la elección presidencial de 2030 y durarán en su encargo hasta 2035.

Para saber más:

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Consejeros del INE se deslindan de documento enviado al Senado con observaciones al "Plan B" El nuevo desencuentro, por las decisiones no consultadas al conjunto de los consejeros, se da a una semana de que tres de ellos concluyan su encargo.

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