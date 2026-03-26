CNDH designa a cercana a Taddei para el comité de selección de consejeros del INE

Entre las dos personas designadas por la CNDH está Irma Ramírez Cruz, exconsejera electoral de Michoacán y actual coordinadora de gestión técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE, a cargo de Claudia Arlette Espino.

Esto la coloca como subordinada de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Ramírez Cruz es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. De acuerdo con datos disponibles en el portal del INE su percepción mensual es de 120,263 pesos al mes aunque no hay más detalles sobre sus actividades o su trayectoria profesional.

Además de su posición en el Instituto Electoral de Michoacán, también fue consejera presidenta de la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas.

Irma Ramírez Cruz, designada para seleccionar nuevos consejeros del INE, trabaja en el organismo y no tiene experiencia profesional reportada. (Captura de pantalla de la información reportada por la funcionaria del INE Irma Ramìrez Cruz.)

La otra persona designada por la CNDH en el CTE es Miriam Rodríguez Armenta, quien fue titular de la Coordinación de Transparencia y Datos Personales del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM).

Este viernes vence el plazo para que se instale el CTE, por lo que se espera que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados sesione para determinar quiénes serán las otras tres personas que lo integrarán.

Conforme a la Convocatoria para la selección de las personas que ocuparán las tres consejerías del INE que estarán vacantes a partir del 4 de abril, este viernes 27 también acaba el plazo de registro de aspirantes.

A partir de la próxima semana el CTE deberá revisar el cumplimiento de requisitos, solicitar correcciones o documentación adicional, evaluar perfiles y programar la realización de aspirantes con quienes cumplan los requisitos documentales.

La designación de consejerías del INE será sometida a votación el 22 de abril pero de no reunirse la mayoría calificada del pleno podría procederse a una insaculación el día 28 de ese mismo mes.