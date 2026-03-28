Comité inicia revisión de aspirantes a consejeros del INE; se anotan 476 perfiles

No obstante, esa modificación a los requisitos de quienes aspiran al cargo y la orden de darle amplia difusión, según aprobó la noche del viernes el TEPJF, cuando ya había cerrado el plazo de registro de aspirantes, los magistrados no ampliaron el periodo para que quienes resultaban impedidos por haber sido abanderados judiciales puedan anotarse al quedar anulada esa restricción.

Así, este viernes 27 de marzo cerró el plazo de registro de aspirantes a consejerías del INE con un total de 476 aspirantes, de ellos 267 quedaron debidamente anotados y verificada su documentación completa.

El Comité Técnico de Evaluación (CTE), que revisará perfiles y filtrará los nombres de los prospectos, recibió los expedientes y emitió un primer acuerdo por el que emplazó a 209 aspirantes a entregar información faltante a más tardar mañana, pues de lo contrario no podrán seguir en la etapa de evaluación de perfiles.

Ayer mismo por la mañana se instaló ese CTE y los perfiles de estos evaluadores que filtrarán los nombres de quienes cumplen los requisitos para el cargo de consejería electoral se caracterizan por su trayectoria judicial y/o electoral, aunque con cercanía con Morena o el Gobierno Federal.

Destaca, por ejemplo, el caso de Selene Cruz Alcalá, cercana a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, quien siendo entonces Secretaria del Trabajo el sexenio pasado la designó en 2022 como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Cruz es actualmente magistrada representante del gobierno federal ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También fue candidata propuesta por el Ejecutivo, ya encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum, al cargo de ministra de la SCJN en 2025.

También quedó como integrante Marcela Elena Fernández Domínguez, actualmente magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En junio pasado contendió por el puesto y figuró en los acordeones distribuidos, según denuncias, por Morena.

El exmagistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF Rubén Lara Patrón también quedó en el CTE, y su designación causó polémica en redes sociales pues formó parte del pleno que sentenció a la ciudadana Karla Estrella a pedir disculpas durante 30 días a la diputada del PT, Karina Barreras.

“A este señor no solo le pareció correcto que tuviera que pedir disculpas por 30 días, pagar una multa, tomar cursos ¡pretendía actualizar quienes pueden ser sancionados por calumnia!”, pese a la que la Sala Superior del TEPJF ha señalado que la ciudadanía no puede ser acusada de calumnia por críticas a políticos, escribió en la red social X Estrella.

Dentro del comité de evaluación que revisará los perfiles para designar a los tres próximos consejeros electorales del INE está el ex Magistrado Rubén Lara Patrón.



A este señor no solo le pareció correcto que tuviera que pedir disculpas por 30 días, pagar una multa, tomar… pic.twitter.com/DnhbCuiPUj — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) March 27, 2026

Lara, al igual que Fernández Domínguez y Cruz Alcalá los tres fueron aprobados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, y el acuerdo fue avalado por Morena, sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).

Movimiento Ciudadano respaldó el acuerdo con los tres nombres, Acción Nacional (PAN) firmó en abstención y el Revolucionario Institucional (PRI) en contra.