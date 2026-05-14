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México

Agencias de EU endurecen críticas y amenazas en contra de México por narcotráfico

Además del presidente Donald Trump, la DEA y el FBI sugieren que las autoridades en México tienen relación con integrantes del crimen organizado.
jue 14 mayo 2026 05:15 PM
La DEA y el FBI aumentan las críticas y las amenazas contra México: afirman complicidad de gobierno y narco
Las agencias de Estados Unidos han criticado que en México la corrupción contribuye a que las organizaciones criminales mantengan su poder. (Foto: Héctor Colin/Cuartoscuro.)

Las advertencias y acusaciones en contra de México por la presunta complicidad entre las autoridades y los criminales no solo surgen en voz de Donald Trump. Desde las agencias de seguridad estadounidenses también se presiona a México, entre ellas, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Esta semana, Terrance C. Cole, director de la DEA, acusó que en México hay una relación entre la autoridad y el crimen.

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“Después de una carrera como agente especial y haber trabajado en Colombia, Afganistán y México, no hay duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado en la cama durante años”, dijo el pasado martes ante legisladores estadounidenses.

Las declaraciones de Cole se dan a días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros nueve políticos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Los acusados ​​presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, acusó el Departamento de Justicia.

Además del gobernador, los acusados son Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra exvicefiscal general; Marco Antonio Almazán Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán.

“Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, dice la acusación del gobierno estadounidense.

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Pero el titular de la DEA no fue el único. El director del FBI, Kash Patel, acusó que la corrupción contribuye a que las organizaciones criminales mantengan su poder.

“Creo que es una combinación de miedo y algo de corrupción debido a la influencia que tienen con la cantidad de dinero que generan del narcotráfico”, dijo Patel.

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Las declaraciones de Patel y Cole no son las únicas en contra de México. En los últimos días, el presidente Trump acusó que los cárteles gobiernan el país.

"Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México. Nadie más: los cárteles. Simplemente lo gobiernan", dijo el político republicano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció el trabajo hecho por el Gobierno de México, pero advirtió que se requiere que aún se haga más para que el gobierno de Trump no tenga que hacerlo.

"Eso es lo que espera el Gobierno de Estados Unidos del de México. Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo", dijo.

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La relación entre México y las agencias de seguridad de Estados Unidos es complicada. En el gobierno anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las agencias de entrometerse en asuntos internos

La molestia del presidente se dio luego de que la DEA capturó en Estados Unidos al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos por narcotráfico.

“Estaba completamente metida en la Secretaría de Marina; había un operativo conjunto entre ambos gobiernos… ellos operaban (la DEA), entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían”, dijo en una gira en octubre de 2020.

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Su gobierno envió una modificación a la Ley de Seguridad Nacional para “regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros

A partir de esa modificación, se planteó que los agentes extranjeros no pueden ejercer facultades reservadas para autoridades mexicanas ni aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en México; deben informar a las autoridades mexicanas los datos que obtengan en el ejercicio de sus funciones y presentar un informe mensual donde incluyan las actividades y gestiones realizadas.

El operativo de Chihuahua

A pesar de que en la Ley de Seguridad Nacional y en la Constitución se establece que las autoridades locales no pueden suscribir convenios de seguridad con gobiernos extranjeros y que agentes no pueden participar en operativos en tierra, en Chihuahua se realizó un operativo en el que participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

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La gobernadora Maru Campos aseguró que ella no tenía conocimiento de que en el operativo para desmantelar un laboratorio de drogas participarían dos agentes extranjeros.

“En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, aseguró a través de sus redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hubo una violación a las leyes de México, pero ahora lo que sigue es determinar quién fue quien celebró el contrato, lo que le corresponderá a la Fiscalía General de la República.

La polémica, que ocasionó la incursión de los dos agentes en el operativo en Chihuahua, incomodó al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson.

El diplomático fue quien en un mensaje en redes sociales difundió que los dos agentes murieron en Chihuahua. Un día después, el tema llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que su gobierno no fue informado sobre ese operativo.

Aunque hasta ese momento Johnson mostró una relación de cooperación y reconocimiento a México, en un evento en Sinaloa criticó la corrupción.

“La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, indicó.

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Estados Violencia Claudia Sheinbaum

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