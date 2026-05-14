La DEA y el FBI aumentan las críticas y las amenazas contra México: afirman complicidad de gobierno y narco

“Después de una carrera como agente especial y haber trabajado en Colombia, Afganistán y México, no hay duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado en la cama durante años”, dijo el pasado martes ante legisladores estadounidenses.

Las declaraciones de Cole se dan a días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros nueve políticos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Los acusados ​​presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, acusó el Departamento de Justicia.

Además del gobernador, los acusados son Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra exvicefiscal general; Marco Antonio Almazán Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán.

“Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, dice la acusación del gobierno estadounidense.

Pero el titular de la DEA no fue el único. El director del FBI, Kash Patel, acusó que la corrupción contribuye a que las organizaciones criminales mantengan su poder.

“Creo que es una combinación de miedo y algo de corrupción debido a la influencia que tienen con la cantidad de dinero que generan del narcotráfico”, dijo Patel.