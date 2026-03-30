Claudia Zavala: "Ningún consejero o consejera puede ser perseguido por la forma de votar"

Claudia Zavala Pérez se despide como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) sin poder cerrar totalmente esta etapa profesional.
A la consejera, que deja el cargo junto con Dania Ravel y Jaime Rivera el 3 de abril, le tocó enfrentar el inicio de una tempestad que implicó defender la autonomía del organismo electoral ante los embates que empezaron con la llegada de Morena al poder. Hoy, todavía vive las consecuencias de ello y enfrenta un proceso administrativo por el sentido de su voto respecto a la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con Expansión Política, Zavala Pérez hace un balance del ejercicio de su encargo, los avances logrados en los derechos políticos de los ciudadanos, pero también las dificultades que enfrentó el organismo autónomo y cómo escalaron los cuestionamientos hacia él.
“(En 2019) empieza una historia que yo nunca había visto en México en la que hay un ataque frontal a la institución”, cuenta.