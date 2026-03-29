Sedes del Mundial refuerzan combate a la trata de infancias y adolescencias con fines sexuales

A pesar de las acciones, para Juan Martín Pérez, coordinador del colectivo Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, aún no hay una estrategia clara que permita combatir de manera efectiva la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes durante el torneo.

Pérez resalta que aún no se han identificado zonas de riesgo específicas ni existe una campaña masiva a nivel nacional ni en cada una de las sedes que permita a la ciudadanía identificar riesgos o hacer denuncias.

A esto se suma que es un delito con un bajo índice de denuncias.

“Nuestro país tiene un grave retraso en la atención a las víctimas de trata. Es un delito poco denunciado pero sobre todo es un delito con prácticamente garantía de impunidad”, señala.

En Mundiales previos como Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014 y Rusia en 2018, explica, se ha documentado el incremento en la operación de redes criminales dedicadas a la trata de personas para dar respuesta a la demanda de turismo sexual, que detonan este tipo de eventos.

Estados con más casos de menores de 0 a 17 años víctimas de trata de personas en México durante 2025. (Gráfico: Expansión Política)

La situación a nivel nacional

La organización Reinserta estima que alrededor de 20,000 niños, niñas y adolescentes son víctimas de trata cada año en México, lo que incluye tanto explotación sexual como laboral, reclutamiento con fines criminales y matrimonio forzado, entre otros tipos de explotación.

Este tipo de delitos se configuran gracias a redes criminales organizadas. Es por ello que para su atención y contención se requiere que las autoridades reconozcan que no se trata de un delito de oportunidad, destaca el representante de Tejiendo Redes Infancia.

“Después de la venta de armas, el tráfico de personas y la explotación sexual son la segunda economía ilícita más rentable y esto solo puede existir con la participación de autoridades, de empresarios y de redes de macro criminalidad que manejan mucho dinero" asegura Pérez.