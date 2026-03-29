Sedes del Mundial refuerzan combate a la trata de infancias y adolescencias con fines sexuales
En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey autoridades en conjunto con hoteleros y aplicaciones de hospedaje han echado a andar acciones para prevenir riesgos de trata con fines de explotación sexual.
La posible llegada de 5 millones de turistas a México para el Mundial de Fútbol, incrementa el riesgo para niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de trata de personas –en especial con fines de explotación sexual–.
En las tres ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya se alistan protocolos y acciones para prevenir este delito que en la última década, entre 2015 y 2025, registró 3,093 víctimas, de acuerdo con el registro de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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A pesar de las acciones, para Juan Martín Pérez, coordinador del colectivo Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, aún no hay una estrategia clara que permita combatir de manera efectiva la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes durante el torneo.
Pérez resalta que aún no se han identificado zonas de riesgo específicas ni existe una campaña masiva a nivel nacional ni en cada una de las sedes que permita a la ciudadanía identificar riesgos o hacer denuncias.
A esto se suma que es un delito con un bajo índice de denuncias.
“Nuestro país tiene un grave retraso en la atención a las víctimas de trata. Es un delito poco denunciado pero sobre todo es un delito con prácticamente garantía de impunidad”, señala.
En Mundiales previos como Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014 y Rusia en 2018, explica, se ha documentado el incremento en la operación de redes criminales dedicadas a la trata de personas para dar respuesta a la demanda de turismo sexual, que detonan este tipo de eventos.
La situación a nivel nacional
La organización Reinserta estima que alrededor de 20,000 niños, niñas y adolescentes son víctimas de tratacada año en México, lo que incluye tanto explotación sexual como laboral, reclutamiento con fines criminales y matrimonio forzado, entre otros tipos de explotación.
Este tipo de delitos se configuran gracias a redes criminales organizadas. Es por ello que para su atención y contención se requiere que las autoridades reconozcan que no se trata de un delito de oportunidad, destaca el representante de Tejiendo Redes Infancia.
“Después de la venta de armas, el tráfico de personas y la explotación sexual son la segunda economía ilícita más rentable y esto solo puede existir con la participación de autoridades, de empresarios y de redes de macro criminalidad que manejan mucho dinero" asegura Pérez.
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En el marco del inicio del Mundial y a casi dos meses del silbatazo inicial, programado para el 11 de junio, autoridades de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León han anunciado acciones que van desde capacitaciones a funcionarios y personal de hoteles para identificar situaciones de riesgo hasta la puesta en marcha de centros de rescate para infantes y adolescentes en situación vulnerable.
CDMX, tarjeta contra la trata de personas
En la capital del país, la apuesta es integral. El Gobierno local lanzó junto a UNICEF, asociaciones que reúnen a 800 hoteles y el Consejo Ciudadano de la CDMX la estrategia Tarjeta Azul.
Las recepciones de los hoteles serán el primer filtro contra la explotación sexual infantil y de adolescentes, pues recibirán capacitación para saber cómo actuar y reportar a las autoridades.
Esto quedó establecido en la Ley de Turismo y la Ley de Establecimientos Mercantiles a partir de una serie de reformas aprobadas en 2025.
Como parte de la Agenda de Derechos Humanos Rumbo al Mundial , las autoridades de la Ciudad de México aplicarán también una serie de acciones para prevenir, detectar y atender a niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser víctimas de un delito. Entre ellas están:
Alfabetización digital sobre el acoso en línea y uso seguro de aplicaciones para estudiantes.
Campaña ‘Cuidarnos es parte del juego’ para promover la salud mental en estudiantes.
El DIF CDMX instalará módulos de atención de vulneraciones con especialistas en psicología y trabajo social y jurídico.
Campaña ‘Pásame el balón’ para promover la denuncia ciudadana durante el Mundial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El Instituto para Prevenir las Adicciones implementará ‘Zonas de aterrizaje’, donde adolescentes no acompañados que se encuentren intoxicados podrán ser resguardados.
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Jalisco, con enfoque en el territorio, con capacitación de ICE
El estado de Jalisco apuesta por una estrategia en territorio a través de los Agentes de Protección Infantil (API) para hacer frente a la explotación sexual infantil de cara al Mundial.
Se trata de 10 agentes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, especializados en áreas como trabajo social, derecho, criminología, sociología y psicología. Su objetivo será detectar y dar atención a menores que estén en riesgo.
Estas células recorrerán puntos de alta concentración de turistas durante el Mundial, como el Estadio Guadalajara, los Fan Fests, aeropuertos y centrales de autobuses y otros destinos como Puerto Vallarta, Tequila y Mazamitla.
Además 3,000 personas servidoras públicas participarán como parte de la Red de Puntos Focales, con la tarea de recibir capacitación especializada, coordinar acciones dentro de sus dependencias y alertarán sobre riesgos detectados contra menores de edad.
Ante la proximidad de la llegada del Mundial, la Secretaría de Seguridad de Jalisco capacitó a sus policías con apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Consulado de Estados Unidos para saber cómo detectar y actuar en casos de trata de personas, según lo informó su titular, Juan Pablo Hernández.
Nuevo León apuesta por capacitación a funcionarios y hoteleros
En Nuevo León , personal del gobierno recibió capacitación especializada para intervenir y atender en casos de trata de menores a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) y las Defensorías Municipales de Monterrey y Guadalupe.
Esta atención la brindarán a través del Modelo de Gestión de Casos de Restricción o Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (MOGEC), diseñado por UNICEF y el DIF Nacional. Se puede reportar casos de riesgo a las líneas 070 y 075.
En Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza, estableció un convenio con 53 hoteles y autoridades de justicia de Nuevo León, como parte de su estrategia.
Esta consiste en la capacitación del personal de hotelería que atiende a turistas por parte de distintas instancias, entre ellas la Fiscalía General de Nuevo León, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León.
De la Garza incluso urgió a las autoridades federales a actuar ante una serie de casos denunciados por su gobierno en febrero pasado sobre la operación de una red de trata en un casino de Monterrey en donde mujeres de Venezuela y Colombia. Las mujeres presuntamente fueron llevadas al estado vía Acapulco.
Las responsabilidades de las apps de hospedaje contra la trata
Las responsabilidad para prevenir la trata de personas no se limita a los hoteles, también alcanza a las plataformas como AirBnB.
Para Juan Martín Pérez los alojamientos ofrecidos a través de aplicaciones y en el mercado informal son un espacio de riesgo para la explotación sexual de menores por la falta de filtros de seguridad.
“Todas las habitaciones que se van a alquilar en aplicaciones y además las que van a estar fuera de las apps, que ya se está conociendo en redes sociales que están alquilando habitaciones afuera de las aplicaciones, señala el representante de Tejiendo Redes Infancia.
Esta informalidad abre riesgos, dice Pérez, impide verificar datos de las personas que se hospedan, por lo que podrían abrir riesgos a que se cometan delitos de trata.
La plataforma Airbnb, promotora oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026, emprendió la iniciativa ‘Viaja seguro’ junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el fin de prevenir y detectar la trata de personas en sitios turísticos.
Los riesgos surgidos a propósito del Mundial en materia de trata no se irán con el fin del torneo, sino que se mantienen.
Si bien se trata de un delito en el que operan redes criminales, niñas, niños y adolescentes también están en riesgo en sus entornos más cercanos.
“Lamentablemente hoy día los principales tratantes o personas que explotan a menores acaba siendo la familia, especialmente los propios padres o madres.
"Esto genera una complejidad porque obviamente la denuncia no se va a llevar a cabo si ellos son quienes están obteniendo un beneficio económico”, explica Gabriela González, directora de Atención Ciudadana en el Consejo Ciudadano de la CDMX.
González recuerda el caso de un hombre que fue detenido en la Ciudad de México en 2025 por explotar a dos hermanos para producir contenido de abuso sexual infantil y las autoridades descubrieron que era su padre quien ofrecía a los menores por un pago.
De enero de 2024 a junio de 2025, en la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas han recibido 1,913 reportes sobre trata de niños, niñas y adolescentes.
El 62% de los reportes fueron sobre trata para material de explotación sexual infantil y el 38% restante sobre otras modalidades de trata, de acuerdo con el ‘5° Reporte sobre la trata de personas (2024-2025)’ elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX.
Ante un evento como el Mundial de Fútbol, González destaca que la importancia de la participación de la ciudadanía para identificar casos de riesgo y dar la oportunidad a un niño, niña o adolescente de ser rescatado.
Entre las banderas rojas a observar para evitar que un menor pueda ser víctima de este delito, algunas de las recomendaciones que pueden ser visible es que el menor presente cuadros de ansiedad o tenga la mirada hacia el piso, cuando está en compañía de una persona adulta.
También cuando puede haber signos visible de violencia en el cuerpo o rostro del menor, así como signos de control, como el prohibir que el menor hable con otras personas.
En caso de que exista sospecha de algún caso, González recomienda llamar o mandar un mensaje de Whatsapp a la Línea Nacional contra la Trata al 800 55 33 000, la cual da atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.