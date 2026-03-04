Publicidad

CDMX

FIFA desbloquea 1,300 cuartos para Mundial en CDMX; no es ni el 2% de la capital, responden hoteleros

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la CDMX, las habitaciones correspondían a espacios que la FIFA iba a destinar a hospitality, pues por primera vez actúa también como una "agencia de viajes".
mié 04 marzo 2026 06:53 PM
Trophy Tour GDL 2026
Autoridades de CDMX informaron que están listas para recibir a los aficionados al fútbol. (Foto: Cuartoscuro )

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) desbloqueó alrededor de 1,300 de los 3,000 cuartos de hotel que tenía "bloqueados" para el Mundial de Fútbol en la Ciudad de México, lo que sí representa cerca del 40% de los espacios apartados por el organismo rector del fútbol a nivel internacional, pero significa menos del 2% del total de habitaciones en la capital mexicana, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Javier Puente.

"Los desbloqueos que hizo la FIFA no representan ni el 2% de ocupación de un día del Mundial. Es decir, es insignificante desde el punto de vista de la rentabilidad y de la ocupación", dijo en conferencia de prensa.

De acuerdo con Puente, estas habitaciones correspondían a espacios que la FIFA iba a destinar a hospitality, pues por primera vez actúa también como una "agencia de viajes".

"Son cuartos para turistas, no para la organización del Mundial. No tiene nada que ver con los equipos que se van a quedar en la Ciudad de México, con la prensa que va a venir, para el personal de la FIFA que se va a ocupar de echar a andar el Mundial", afirmó.

HCl6y2lXkAAeVkl.jfif
México

Representantes de la FIFA y Gobierno de México revisan protocolos de seguridad rumbo al Mundial 2026

El diario La Jornada reveló que, según Javier Albarrán Leyva, director general de la misma Asociación de Hoteles de la CDMX, la FIFA había cancelado el 40% de alrededor de 2,000 habitaciones que tenía reservadas.

Puente minimizó lo ocurrido al señalar que la capital cuenta con 61,330 cuartos de hotel, a los que se suman alrededor de 14,000 habitaciones más en el Área Metropolitana del Valle de México, así como aproximadamente 45,000 cuartos ofrecidos en plataformas de hospedaje como Airbnb.

"Se van a vender (los cuartos cancelados) en las próximas semanas, probablemente los compre la FIFA para hospitality, es una dinámica natural de las agencias de viajes con los hoteles", sostuvo.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 6.16.46 PM.jpeg
Los hoteleros de CDMX minimizaron lo ocurrido a meses del Mundial 2026. (Foto: Especial )

Descartó que las cancelaciones se deban a una preocupación de seguridad a partir del operativo para la detención de Nemesio Oseguera Cervantes realizado en Jalisco el pasado 22 de febrero, el el cual murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Recordó que ante los bloqueos realizados en Jalisco tras el operativo, las personas se refugiaron en hoteles.

"Hace unas semanas demostramos ser los hoteles los lugares más seguros de la colonia y no solo para los huéspedes, para la comunidad", subrayó.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que la Ciudad de México se encuentra lista para recibir el Mundial en materia de seguridad.

"La Ciudad de México está lista y preparada para recibir el Mundial, para recibir a los visitantes. Es una ciudad que ha construido su seguridad, desde hace siete años venimos bajando la incidencia delictiva, es una ciudad que tiene toda la infraestructura necesaria, que tiene la conectividad, que tiene la cantidad de infraestructura turística y que estamos trabajando muy fuerte para garantizar que tengan el mejor de los viajes cuando vengan a México, el mejor de los Mundiales", dijo la mandataria capitalina ante medios de comunicación este miércoles.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, indicó mediante un comunicado que la ocupación hotelera en la capital avanza de forma normal para eventos internacionales como el Mundial.

"El sector hotelero y el Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos", indicó la titular de Turismo capitalina.

