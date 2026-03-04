FIFA desbloquea 1,300 cuartos para Mundial en CDMX; no es ni el 2% de la capital, responden hoteleros

De acuerdo con Puente, estas habitaciones correspondían a espacios que la FIFA iba a destinar a hospitality, pues por primera vez actúa también como una "agencia de viajes".

"Son cuartos para turistas, no para la organización del Mundial. No tiene nada que ver con los equipos que se van a quedar en la Ciudad de México, con la prensa que va a venir, para el personal de la FIFA que se va a ocupar de echar a andar el Mundial", afirmó.

El diario La Jornada reveló que, según Javier Albarrán Leyva, director general de la misma Asociación de Hoteles de la CDMX, la FIFA había cancelado el 40% de alrededor de 2,000 habitaciones que tenía reservadas.

Puente minimizó lo ocurrido al señalar que la capital cuenta con 61,330 cuartos de hotel, a los que se suman alrededor de 14,000 habitaciones más en el Área Metropolitana del Valle de México, así como aproximadamente 45,000 cuartos ofrecidos en plataformas de hospedaje como Airbnb.

"Se van a vender (los cuartos cancelados) en las próximas semanas, probablemente los compre la FIFA para hospitality, es una dinámica natural de las agencias de viajes con los hoteles", sostuvo.