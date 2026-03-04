FIFA desbloquea 1,300 cuartos para Mundial en CDMX; no es ni el 2% de la capital, responden hoteleros

Descartó que las cancelaciones se deban a una preocupación de seguridad a partir del operativo para la detención de Nemesio Oseguera Cervantes realizado en Jalisco el pasado 22 de febrero, el el cual murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Recordó que ante los bloqueos realizados en Jalisco tras el operativo, las personas se refugiaron en hoteles.
"Hace unas semanas demostramos ser los hoteles los lugares más seguros de la colonia y no solo para los huéspedes, para la comunidad", subrayó.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que la Ciudad de México se encuentra lista para recibir el Mundial en materia de seguridad.
"La Ciudad de México está lista y preparada para recibir el Mundial, para recibir a los visitantes. Es una ciudad que ha construido su seguridad, desde hace siete años venimos bajando la incidencia delictiva, es una ciudad que tiene toda la infraestructura necesaria, que tiene la conectividad, que tiene la cantidad de infraestructura turística y que estamos trabajando muy fuerte para garantizar que tengan el mejor de los viajes cuando vengan a México, el mejor de los Mundiales", dijo la mandataria capitalina ante medios de comunicación este miércoles.
La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, indicó mediante un comunicado que la ocupación hotelera en la capital avanza de forma normal para eventos internacionales como el Mundial.
"El sector hotelero y el Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos", indicó la titular de Turismo capitalina.