De Botton: CDMX invirtió en 3,500 patrullas y 30,000 videocámaras para la seguridad de turistas al Mundial

En entrevista con Expansión en el marco de la 89 Convención Bancaria, el funcionario explicó que la capital del país busca garantizar la seguridad de sus visitantes a la entidad, la cual es una de las tres sedes de México de la competencia deportiva que está a 84 días del silbatazo inicial.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, participó en la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo. (Foto: ABM.)

La Ciudad de México es la décimo segunda más violenta del país al concentrar 4% de los homicidios dolososo. En 2025, en la capital ocurrieron 758 de las 19,984 muertes violentas registradas en el país.

La violencia ha sido un tema que ha presionado a México en las últimas semanas debido a que tras la captura y posterior abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, Guadalajara, otra de las sedes del Mundial, vivió una jornada de violencia, la cual se extendió a más de 20 entidades. No fue el caso de la CDMX.

De Botton señala que en la capital del país se realizan inversiones para que sus visitantes puedan transitar con seguridad los días de partidos, pero también durante sus visitas a los atractivos capitalinos.

De Botton asegura que el concierto que ofreció la cantante colombiana Shakira es un ejemplo de que los grandes eventos pueden realizarse en la CDMX sin incidencias.

“La ciudad tiene un ambiente de normalidad, tan es así que en este evento masivo que se tuvo con Shakira en donde hubo alrededor de 400,000 asistentes y no hubo absolutamente ningún incidente y eso sin duda es algo muy alentador rumbo al evento que estamos por tener ah ahora en el verano. Entonces, creemos que esta situación de normalidad y de buen comportamiento que hemos visto, nos da buenos indicios eh sobre una situación positiva hacia el Mundial”, sostiene.