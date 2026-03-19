De Botton: CDMX invirtió en 3,500 patrullas y 30,000 videocámaras para la seguridad de turistas al Mundial

Rumbo al Mundial de Futbol, la Ciudad de México no solo invierte en infraestructura, también lo hace en patrullas y videocámaras para garantizar la seguridad de los visitantes que acudan a algunos de los partidos que se disputarán en la capital del país, aseguró Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
“Nosotros hemos hecho las inversiones necesarias para tener el equipamiento… Se ha invertido en 3,500 nuevas patrullas, se ha incrementado la seguridad con más de 30,000 nuevas videocámaras. Somos la ciudad más videovigilada de América con infraestructura pública y eso sin duda es algo que ayudará a esta situación durante el evento, pero también después del evento. Entonces, las inversiones en seguridad pública ahí están”, aseguró.
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En entrevista con Expansión en el marco de la 89 Convención Bancaria, el funcionario explicó que la capital del país busca garantizar la seguridad de sus visitantes a la entidad, la cual es una de las tres sedes de México de la competencia deportiva que está a 84 días del silbatazo inicial.
La Ciudad de México es la décimo segunda más violenta del país al concentrar 4% de los homicidios dolososo. En 2025, en la capital ocurrieron 758 de las 19,984 muertes violentas registradas en el país.
La violencia ha sido un tema que ha presionado a México en las últimas semanas debido a que tras la captura y posterior abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, Guadalajara, otra de las sedes del Mundial, vivió una jornada de violencia, la cual se extendió a más de 20 entidades. No fue el caso de la CDMX.
De Botton señala que en la capital del país se realizan inversiones para que sus visitantes puedan transitar con seguridad los días de partidos, pero también durante sus visitas a los atractivos capitalinos.
“La ciudad tiene un ambiente de normalidad, tan es así que en este evento masivo que se tuvo con Shakira en donde hubo alrededor de 400,000 asistentes y no hubo absolutamente ningún incidente y eso sin duda es algo muy alentador rumbo al evento que estamos por tener ah ahora en el verano. Entonces, creemos que esta situación de normalidad y de buen comportamiento que hemos visto, nos da buenos indicios eh sobre una situación positiva hacia el Mundial”, sostiene.
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Con el Mundial se buscará ampliar pagos digitales
La realización de la competencia futbolística abrirá para la Ciudad de México otro reto: ampliar los pagos digitales.
El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México lo tiene claro: no es un reto temporal, si no uno a la que la capital del país deberá dedicarle hasta una década.
“Creemos que el evento del mundial, sin duda, es un momento importante para poder hacer esta promoción y creemos que esta debe ser una campaña permanente, una campaña no de un evento, sino me atrevo a decir, de cinco o 10 años en los cuales estemos estimulando el hecho de que pueda haber pagos digitales en la ciudad y poder ofrecer más alternativas”, indica.
En lo que corresponde al gobierno, se ha optado por ampliar el catálogo de trámites y servicios que pueden recibir un pago digital.
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Un ejemplo de ello, fue la emisión de la licencia de conducir. De las 1.8 millones que se han tramitado, 27% son digitales.
“Lo que queremos nosotros más que plantearnos un objetivo fijo, es buscar que incremente la adopción y lo que hemos visto hasta ahora es que si nosotros le damos más opción a las y los capitalinos, ellos optan por las experiencias que les parecen mejores y muchas veces por experiencias digitales”, afirma.
Ampliar las posibilidades de pagos digitales, también ha contribuido a que la Ciudad de México esté incrementando su recaudación.
“Tuvimos un año muy bueno. Tuvimos un incremento de la recaudación de 21.7% en los ingresos locales y somos la única entidad federativa que tiene más ingresos locales que federales y también la que tiene mayor recaudación propia en todo el país”, asegura el funcionario.
Para que incremente la recaudación, el gobierno capitalino ha optado por una política fiscal que da estímulos: 4.5 millones de capitalinos recibieron algún beneficio fiscal y 90,000 empresas recibieron algún estímulo sobre el Impuesto Sobre Nómina.