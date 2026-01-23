Autoridades firman compromiso contra la trata de personas en el Mundial de Futbol

MADRID, España.- Eventos globales como la Copa Mundial de Futbol corren el riesgo de tener una cara oscura: la de la trata de personas y por ello, autoridades mexicanas firmaron compromiso para sumar esfuerzos para combatirla en el país.
Se trata de un paquete de leyes que se impulsan desde la Cámara de Diputados para homologar y elevar penas, así como establecer agravantes a los delitos de trata de personas durante contextos de eventos turísticos, explicó Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados.
En entrevista en el marco de la Feria de Turismo Internacional (Fitur 2026) que se realiza en Madrid, la legisladora señaló que las iniciativas serán presentadas febrero para que puedan ser aprobadas antes de la justa, pues la idea es que las abracen los gobiernos estatales e impulsen los cambios en sus congresos.
“Hoy en la feria turística más importante, quisimos hacer un refrendo del compromiso contra la trata de cara al mundial porque México es el segundo país a nivel internacional en materia de turismo sexual infantil y por ello la prioridad de tomar acciones para evitarlo”, señaló la diputada, quien dijo que se busca que gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales se sumen para reforzar esta agenda.
Para el Mundial de Futbol que arranca el próximo 11 de junio, se espera la llegada de 5 millones de turistas a México, que será uno de los tres países sede, y con ello, organismos como UNICEF han alertado por la posibilidad de que se trafique o explote sexualmente a niñas, niños y mujeres, al señalar que en los eventos deportivos internacionales como la Copa Mundial, suelen aumentar los reportes de violencia familiar y explotación sexual infantil, adolescentes y mujeres.
La diputada indicó que se trata de que se otorgue capacitación al personal de prestadores de servicios turísticos con protocolos de seguridad y medidas de prevención principalmente en hoteles, centrales de camiones y aerolíneas, a fin de que verifiquen la legal compañía cuando un menor de edad va acompañado de un mayor de edad, con la intención de prevenir incidentes de turismo sexual infantil.
“Tenemos el antecedente de Brasil 2014 y Rusia 2018 en donde los eventos masivos deportivos al final, pues terminan siendo un imán para la trata de personas y por eso queremos hacer este frente un compromiso de alianza”, expresó.
La diputada también recordó que el caso de las mujeres de Nigeria que a través de engaños fueron explotadas sexualmente. “No queremos que México dé esa señal y por ello estamos trabajando con la Secretaría de turismo federal para que se trabaje en contra de ella”, indicó la legisladora.
Se suman al compromiso
Como parte de las actividades que se llevan a cabo en la Fitur, la gobernadora de Querétaro, Libia García; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y Pablo Lemus, de Jalisco (una de las sedes del Mundial), firmaron ya un acuerdo para impulsar un decálogo en contra de la explotación sexual infantil.
Además, se trabaja con asociaciones de hoteles, así como plataformas digitales para que se sumen a las capacitaciones y puedan obtener distintivos que los identifiquen como libres de toda explotación sexual.