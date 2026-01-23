Autoridades firman compromiso contra la trata de personas en el Mundial de Futbol

En entrevista en el marco de la Feria de Turismo Internacional (Fitur 2026) que se realiza en Madrid, la legisladora señaló que las iniciativas serán presentadas febrero para que puedan ser aprobadas antes de la justa, pues la idea es que las abracen los gobiernos estatales e impulsen los cambios en sus congresos.

“Hoy en la feria turística más importante, quisimos hacer un refrendo del compromiso contra la trata de cara al mundial porque México es el segundo país a nivel internacional en materia de turismo sexual infantil y por ello la prioridad de tomar acciones para evitarlo”, señaló la diputada, quien dijo que se busca que gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales se sumen para reforzar esta agenda.

Para el Mundial de Futbol que arranca el próximo 11 de junio, se espera la llegada de 5 millones de turistas a México, que será uno de los tres países sede, y con ello, organismos como UNICEF han alertado por la posibilidad de que se trafique o explote sexualmente a niñas, niños y mujeres, al señalar que en los eventos deportivos internacionales como la Copa Mundial, suelen aumentar los reportes de violencia familiar y explotación sexual infantil, adolescentes y mujeres.

La diputada indicó que se trata de que se otorgue capacitación al personal de prestadores de servicios turísticos con protocolos de seguridad y medidas de prevención principalmente en hoteles, centrales de camiones y aerolíneas, a fin de que verifiquen la legal compañía cuando un menor de edad va acompañado de un mayor de edad, con la intención de prevenir incidentes de turismo sexual infantil.