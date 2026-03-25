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"Tarjeta Azul", la estrategia para detectar posibles casos de explotación de niños y adolescentes en el Mundial

Laurent Duviller, jefe regional de Comunicaciones en América Latina y el Caribe de UNICEF, destaca que la Ciudad de México es la primera sede del Mundial que se suma a la estrategia de la Tarjeta Azul.
mié 25 marzo 2026 11:27 AM
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José Emiliano 'El Charro' González, creador de contenido y promotor de la cultura mexicana, se sumó como uno de los impulsores de la estrategia 'Tarjeta Azul', que busca prevenir y detectar casos de trata de personas donde las víctimas sean niños, niñas y adolescentes en la CDMX ante el próximo Mundial de Fútbol. (Foto: @UNICEF México en X)

Hoteles y conductores de apps serán los árbitros para identificar y reportar casos donde niños, niñas y adolescentes estén en riesgo de ser víctimas de trata de personas para explotación sexual en la Ciudad de México a través de la Tarjeta Azul, una estrategia lanzada por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), asociaciones hoteleras, el Consejo Ciudadano de la CDMX y la Secretaría de Turismo capitalina.

“Sí es penal. A la niñez se le cuida, no se le lastima”, muestra la tarjeta que será usada como llave para el acceso a las habitaciones de 800 hoteles con alrededor de 63,000 habitaciones en la ciudad que participan en la estrategia.

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La tarjeta incluye los números telefónicos para reportar casos de menores de edad en riesgo, así como un código QR el cual al escanearlo con el celular muestra información sobre cómo detectar y actuar ante posibles casos de trata de personas.

Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), explica que las recepciones de los hoteles serán el primer punto de detección cuando un adulto llegue acompañado de un niño, niña o adolescente a hospedarse.

“El primer filtro es el lobby que te recibe o la recepción. El momento delicado es precisamente cuando te doy la llave de la habitación. Los hoteles de la Ciudad de México registran a sus huéspedes y ahí es cuando detectamos si existe una relación o si el niño está con una cara baja. Ahí se hacen una serie de preguntas donde vas tanteando si puede ser un caso de violencia infantil o de trata”, dice.

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Alrededor de 15,000 trabajadores de hoteles de la ciudad recibirán capacitación en dos jornadas que se realizarán en abril y mayo para que sepan detectar a menores de edad en riesgo y aplicar protocolos que permitan intervenir a las autoridades para investigar y en su caso rescatar a las víctimas. Participan la Asociación de Hoteles de la CDMX, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México.

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La CDMX, primera sede que adopta la "Tarjeta Azul"

Laurent Duviller, jefe regional de Comunicaciones en América Latina y el Caribe de UNICEF, destaca que la Ciudad de México es la primera sede del Mundial que se suma a la estrategia de la Tarjeta Azul para la protección de la niñez y adolescencia.

“Los hoteles están en primera línea. Los hoteles no solo son lugares donde transitan personas de manera temporal, también son espacios seguros, son espacios donde si tomamos acciones de manera temprana podemos proteger a la niñez”, afirma.

Cada uno de nosotros y nosotras, ciudadanos, autoridades, hoteles de la Ciudad de México pueden jugar su papel. La tarjeta nos da este poder, este conocimiento.
Laurent Duviller, jefe regional de UNICEF.

También se sumarán conductores de Didi, una de las principales aplicaciones de viaje, quienes recibirán información para estar alerta y reportar situaciones de riesgo.

A continuación:

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En el delito de trata de personas hay una marcada diferencia de género: hombres y niños suelen ser víctimas con fines de trabajo forzoso, mientras mujeres y niñas con más frecuencia son víctimas de explotación sexual, advierte Dosia Calderón, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) en México.

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“No es solo un delito, es una de las violaciones más atroces a los derechos humanos y a la autonomía corporal de las personas. Cada año decenas de miles de personas son víctimas de trata a través de las fronteras nacionales y dentro de ellas”, asegura la representante de UNFPA.

En México, entre 2017 y 2021 se identificaron más de 1,500 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, principalmente con fines de explotación sexual, de acuerdo con UNICEF.

El delito se sanciona con entre 15 y 25 años de prisión a quien promueva, facilite, invite o gestione que una persona menor de 18 años participe en actos sexuales a cambio de un beneficio económico, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Estos son los signos a vigilar ante posibles casos donde un niño, una niña o un adolescente esté en riesgo de ser víctima de trata de personas:

- Está acompañado por alguien que parece controlarlo o vigilarlo.
-Muestra miedo, ansiedad, evasión o respuestas ensayadas.
-No sabe dónde está o parece desorientado.
-Se encuentra en lugares u horarios inusuales para su edad.
-Tiene dinero, objetos o teléfonos que no puede explicar.
-Recibe instrucciones constantes o no puede hablar libremente.
-Permanece en hoteles u otros espacios sin una razón clara.
-Presenta cambios físicos o emocionales notables.
-Parece estar bajo presión o en una relación de control.

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¿Qué hago si sospecho de un caso de trata de personas?

No es necesario confirmar que se está cometiendo un delito, reportar significa la posibilidad de rescatar a una víctima o prevenir el daño.

1. No enfrentes a las personas involucradas. Evita ponerte en riesgo o alertar a posibles agresores.
2. Observa y recuerda información básica: ubicación, situación y características generales.
3. Reporta de inmediato. No necesitas pruebas. Tu reporte permite activar protocolos de protección.

¿Dónde puedo reportar a un niño o adolescente en riesgo?

- Llama al 911 en caso de peligro inminente o emergencia.

- Si sospechas que un niño, niña o adolescente está en riesgo, pero no hay peligro inmediato, llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano al 800 55 33 000. Da atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

- Puedes realizar una denuncia anónima al marcar al 089, línea de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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Ciudad de México Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Niños

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