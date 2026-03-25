"Tarjeta Azul", la estrategia para detectar posibles casos de explotación de niños y adolescentes en el Mundial

La tarjeta incluye los números telefónicos para reportar casos de menores de edad en riesgo, así como un código QR el cual al escanearlo con el celular muestra información sobre cómo detectar y actuar ante posibles casos de trata de personas.

Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), explica que las recepciones de los hoteles serán el primer punto de detección cuando un adulto llegue acompañado de un niño, niña o adolescente a hospedarse.

“El primer filtro es el lobby que te recibe o la recepción. El momento delicado es precisamente cuando te doy la llave de la habitación. Los hoteles de la Ciudad de México registran a sus huéspedes y ahí es cuando detectamos si existe una relación o si el niño está con una cara baja. Ahí se hacen una serie de preguntas donde vas tanteando si puede ser un caso de violencia infantil o de trata”, dice.

Alrededor de 15,000 trabajadores de hoteles de la ciudad recibirán capacitación en dos jornadas que se realizarán en abril y mayo para que sepan detectar a menores de edad en riesgo y aplicar protocolos que permitan intervenir a las autoridades para investigar y en su caso rescatar a las víctimas. Participan la Asociación de Hoteles de la CDMX, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México.