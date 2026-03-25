"Tarjeta Azul", la estrategia para detectar posibles casos de explotación de niños y adolescentes en el Mundial

¿Cuáles son las señales de alerta?
Estos son los signos a vigilar ante posibles casos donde un niño, una niña o un adolescente esté en riesgo de ser víctima de trata de personas:
- Está acompañado por alguien que parece controlarlo o vigilarlo.
-Muestra miedo, ansiedad, evasión o respuestas ensayadas.
-No sabe dónde está o parece desorientado.
-Se encuentra en lugares u horarios inusuales para su edad.
-Tiene dinero, objetos o teléfonos que no puede explicar.
-Recibe instrucciones constantes o no puede hablar libremente.
-Permanece en hoteles u otros espacios sin una razón clara.
-Presenta cambios físicos o emocionales notables.
-Parece estar bajo presión o en una relación de control.
¿Qué hago si sospecho de un caso de trata de personas?
No es necesario confirmar que se está cometiendo un delito, reportar significa la posibilidad de rescatar a una víctima o prevenir el daño.
1. No enfrentes a las personas involucradas. Evita ponerte en riesgo o alertar a posibles agresores.
2. Observa y recuerda información básica: ubicación, situación y características generales.
3. Reporta de inmediato. No necesitas pruebas. Tu reporte permite activar protocolos de protección.
¿Dónde puedo reportar a un niño o adolescente en riesgo?
- Llama al 911 en caso de peligro inminente o emergencia.
- Si sospechas que un niño, niña o adolescente está en riesgo, pero no hay peligro inmediato, llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano al 800 55 33 000. Da atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Puedes realizar una denuncia anónima al marcar al 089, línea de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.