Extorsión alcanza a productores y transportistas de sector agropecuario

“A veces la extorsión no se ve directamente hacia el agricultor, claro que hemos tenido muertes de productores pero el crimen organizado, pues es organizado y lo que hacen ya no es ir a cobrarle a 1,000 productores chiquitos por caja, mejor van con el transportista y le dicen: ‘por cada tonelada que muevas, pagas’, han hecho una simplificación administrativa”, detalló Esteve, presidente del CNA.

Luis Fernando Haro, director general del CNA, agregó además que el problema de la extorsión es tan grave que el impacto económico es inmediato.

“Muchas empresas o productores prácticamente ya lo ven como un costo más de producción”, afirmó.

Este sobre costo, explicó, termina trasladándose al consumidor final mediante el encarecimiento de los alimentos.

El director del CNA indicó también que las modalidades de extorsión son diversas y crecientes. “Hay cobros por tonelada, por tamaño de empresa, e incluso en temas como el acceso al agua, ellos son quienes están captando recursos por los derechos del agua”, dijo.

En este sentido, el CNA reconoció el trabajo que autoridades federales han realizado en el combate a la extorsión con la detención de líderes criminales, como fue la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, en el estado de Michoacán, ocurrida en enero pasado.

"Si vemos una nueva estrategia del gobierno, todos hemos visto las capturas de los líderes del crimen organizado, de algunos carteles, pero la pregunta es: ¿realmente se está solucionando este problema o está generando una serie de divisiones y se va a incrementar el problema? Al menos vemos y hemos estado trabajando con las autoridades, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un plan para el tema de la denuncia, que es algo que hay que destacar", dijo Haro.