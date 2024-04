Sheinbaum va por revisar Ley de aguas y extorsión como delito grave

En el día 60 de las campañas, Sheinbaum asistió a la reunión con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en la Ciudad de México, en donde sus integrantes le expusieron sus preocupaciones sobre el campo, el agua, falta de seguridad social, y los delitos que enfrentan.

Para atender la demanda del agua, la también exjefa de Gobierno de la CDMX sostuvo que se requiere una modificación a la Ley de Aguas para que haya una mejor distribución.

“La tecnificación del campo tiene que ir acompañada y eso creo que tenemos que trabajarlo juntos con una modificación a la Ley Nacional de Aguas, el registro de las concesiones y los permisos. Necesitamos entrarle a ese tema y lo tenemos que hacer no de una manera unilateral sino que realmente nos sentemos porque finalmente como bien se dice hay agua y esta agua tiene que ser distribuida de mejor manera para producción de alimentos y para consumo humano”, destacó.

Como parte de esa revisión, también propone que haya una revisión general a las concesiones entregadas.

También se pronunció a favor de poner en operación plantas de tratamiento de agua, varias de las cuales están paradas por falta de recursos.

“Aún cuando hay plantas de tratamiento, muchas de ellas no operan por falta de recursos porque operar una planta de tratamiento es caro, representa costos de electricidad y al mismo tiempo costos de operación y mantenimiento. Muchas veces no es que el municipio no los no lo quiera hacer sino que sencillamente no hay los recursos, entonces tenemos que echar a andar todas las plantas de tratamiento que nos permitan generar la condición para sustituir agua potable por agua tratada en buenas condiciones dependiendo de la producción de los alimentos”, comentó.