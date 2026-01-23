Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

SSP: Criminales realizaron bloqueos en Michoacán tras detención de "El Botox", no la base social

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la detención de Alejandro Sepúlveda fue celebrada por habitantes de Michoacán, donde extorsionaba a limoneros, aguacateros y empresarios.
vie 23 enero 2026 10:33 AM
Morelio Narco Bloqueos
''El Botox'' era un objetivo prioritario para autoridades mexicanas. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro )

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los bloqueos y la quema de autos que se registraron en Michoacán tras la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Bótox”, relacionado con el homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo, fueron realizados por integrantes de un grupo delictivo y no por la base social.

“Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas, delincuentes, que trabajan para ellos y que en este caso fueron los que quemaron los vehículos no una parte de la población”, explicó el funcionario desde Veracruz, donde este viernes se realizó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Shienbaum.

Publicidad

Este jueves, tras la detención de “El Bótox” se reportó que en la vía Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán- Aguililla, en la Tierra Caliente, hubo bloqueos y quema de autos.

“El Bótox”, líder del grupo Los Blancos de Troya, tenía más de siete órdenes de aprehensión por delitox como homicidio, extorsión agravada y por una más por tentativa de homicidio calificado. La última orden fue por el homicidio de Bernardo Bravo, del cual se le señala como autor intelectual.

Te puede interesar:

detenidos-asesinato-lider-limonero-michoacan.jpg
Estados

Detienen a dos implicados más en el asesinato del líder limonero en Michoacán

Este viernes, Harfuch afirmó que tras los bloqueos de criminales, la Guardia Nacional y la policía estatal de Michoacán acudieron a las vías de comunicación para controlar situación.

Publicidad

Aseguró que la detención de “El Bótox” fue bien recibida en Michoacán, entidad que sufría de los delitos que cometían Alejandro Sepúlveda Arellano e integrantes de su organización delictiva.

“Ayer recibimos cualquier cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente está feliz de la detención. Los empresarios están felices de esta detención pues la persona que extorsionaba no sólo a limoneros y aguacateros, sino también a gran parte del pueblo”, destacó.

Conoce más:

el botox michoacan
México

Michoacán va por 'El Bótox', líder criminal que pide intervención de EU

La extorsión es un delito que afecta a Michoacán, entidad que durante el 2025 registró 287 víctimas. Hasta antes de 2022, ese delito no superaba las 70 víctimas.

Publicidad

Tags

Omar García Harfuch Michoacán conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad