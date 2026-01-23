SSP: Criminales realizaron bloqueos en Michoacán tras detención de "El Botox", no la base social

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los bloqueos y la quema de autos que se registraron en Michoacán tras la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Bótox”, relacionado con el homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo, fueron realizados por integrantes de un grupo delictivo y no por la base social.

“Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas, delincuentes, que trabajan para ellos y que en este caso fueron los que quemaron los vehículos no una parte de la población”, explicó el funcionario desde Veracruz, donde este viernes se realizó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Shienbaum.

