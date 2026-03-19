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México

¿Quién es Juan Carlos Valencia, el hijastro estadounidense de “El Mencho” que lideraría el CJNG?

El medio WSJ lo ubica como posible relevo tras el operativo en Jalisco; no hay confirmación oficial ni evidencia pública concluyente.
jue 19 marzo 2026 09:35 AM
¿Quién es Juan Carlos Valencia, el hijastro estadounidense de “El Mencho” que lideraría el CJNG?
WSJ perfila a Juan Carlos Valencia como posible relevo en el CJNG. (Departamento de Justicia)

Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense e hijastro de Nemesio Oseguera El Mencho”, sería el nuevo líder del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de acuerdo con el más reciente reporte del medio The Wall Street Journal (WSJ).

Este sujeto, de 41 años y nacido en Estados Unidos, habría asumido el control de la organización criminal tras la muerte de su padrastro, ocurrida el 22 de febrero durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

El medio estadounidense cita a fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, entre ellas funcionarios mexicanos y estadounidenses, quienes señalan que Valencia González es quien actualmente lleva las riendas de la organización criminal, considerada la más peligrosa de México.

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¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Valencia González, conocido como “El Tres”, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias “Maradona”, exlíder del extinto Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, quien posteriormente se casó con Nemesio Oseguera “El Mencho”. Nacido en Santa Ana, California, tiene 41 años y cuenta con nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con WSJ, su ascendencia familiar y sus vínculos con el crimen organizado lo ubican como un posible relevo en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su padrastro, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Cabe recordar que el Cártel del Milenio es uno de los antecedentes más directos del CJNG . Tras su fragmentación, una pugna interna entre grupos como La Resistencia y Los Torcidos derivó en una disputa por el control de la organización. De ese conflicto surgió la facción que posteriormente daría origen al llamado CJNG, heredando parte de su estructura y redes criminales.

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El Cártel del Milenio es antecedente directo del CJNG (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro )

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Vigilancia y límites legales en EU

De acuerdo con The Wall Street Journal, este escenario podría complicar la supuesta estrategia antidrogas del gobierno de Donald Trump, al tratarse de un ciudadano estadounidense que presuntamente opera fuera del país.

El diario explica que, para realizar labores de vigilancia, las autoridades deben obtener primero la autorización del fiscal general y, además, el aval de un tribunal especializado en inteligencia extranjera, al que se debe demostrar que la persona actúa en nombre de una potencia extranjera o de un grupo catalogado como terrorista.

El medio también plantea un debate más amplio: si el gobierno de EU podría llegar a autorizar acciones letales contra uno de sus propios ciudadanos en el extranjero cuando es considerado una amenaza para la seguridad nacional, un escenario que, apunta, ya cuenta con antecedentes.

Cabe recordar que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado en diversas ocasiones las propuestas de Estados Unidos para que personal militar o de seguridad ingrese al país con el fin de combatir a los supuestos cárteles de la droga.

La mandataria ha sostenido que México cuenta con la capacidad para enfrentar este problema de seguridad. Si bien ha reiterado la disposición a colaborar con EU, ha subrayado que dicha cooperación debe darse bajo el respeto a la independencia y la soberanía nacional, sin intervención extranjera.

Al interior de una de las cabañas donde se encontraba el líder criminal se encontraron reportes contables con registros de ingresos, gastos y supuestos pagos a autoridades municipales. (Cuartoscuro).
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Recompensa de hasta 5 millones de dólares

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en diciembre de 2021 que una corte federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Juan Carlos Valencia González por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego.

Como parte de este proceso, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto y eventual sentencia.

De acuerdo con la acusación, Valencia González habría conspirado desde al menos 2007 para introducir a territorio estadounidense más de cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos o más de metanfetaminas, además de presuntamente utilizar armas de fuego en sus operaciones.

El caso forma parte de la operación “Pinky y Cerebro”, coordinada por agencias federales antidrogas, incluida la DEA, que mantiene la investigación en curso.

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Juan Carlos Valencia habría elegido un perfil discreto

Según el WSJ, Valencia González ha sido señalado como un perfil con antecedentes de violencia, aunque recientemente habría optado por mantener un bajo perfil para evitar la atención de autoridades tanto mexicanas como estadounidenses.

El medio apunta que esta estrategia podría explicar la ausencia de una escalada mayor de violencia tras la muerte de “El Mencho”, más allá de los bloqueos y la quema de vehículos registrados el día del operativo.

No obstante, el medio estadounidense indica que funcionarios mexicanos consideran que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un escenario complejo tras ese episodio, particularmente por el uso —a solicitud de México— de un dron Predator de la CIA para ubicar al líder criminal.

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Por ahora, no existen pruebas públicas que confirmen que Valencia González haya asumido el liderazgo del grupo criminal ni que se prevea un repunte de la violencia tras la muerte de “El Mencho”. La presidenta Sheinbaum ha señalado que la situación está bajo control y que se mantienen operativos interinstitucionales para atender los problemas de seguridad en el país.

Así, el posible ascenso de Juan Carlos Valencia González se mantiene, por ahora, en el terreno de las versiones periodísticas y de inteligencia. Sin confirmación oficial y sin un cambio claro en la dinámica de violencia, su papel dentro del llamado CJNG sigue siendo una hipótesis que dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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