¿Quién es Juan Carlos Valencia, el hijastro estadounidense de “El Mencho” que lideraría el CJNG?

Recompensa de hasta 5 millones de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en diciembre de 2021 que una corte federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Juan Carlos Valencia González por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego.
Como parte de este proceso, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto y eventual sentencia.
De acuerdo con la acusación, Valencia González habría conspirado desde al menos 2007 para introducir a territorio estadounidense más de cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos o más de metanfetaminas, además de presuntamente utilizar armas de fuego en sus operaciones.
El caso forma parte de la operación “Pinky y Cerebro”, coordinada por agencias federales antidrogas, incluida la DEA, que mantiene la investigación en curso.
Juan Carlos Valencia habría elegido un perfil discreto
Según el WSJ, Valencia González ha sido señalado como un perfil con antecedentes de violencia, aunque recientemente habría optado por mantener un bajo perfil para evitar la atención de autoridades tanto mexicanas como estadounidenses.
El medio apunta que esta estrategia podría explicar la ausencia de una escalada mayor de violencia tras la muerte de “El Mencho”, más allá de los bloqueos y la quema de vehículos registrados el día del operativo.
No obstante, el medio estadounidense indica que funcionarios mexicanos consideran que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un escenario complejo tras ese episodio, particularmente por el uso —a solicitud de México— de un dron Predator de la CIA para ubicar al líder criminal.
Por ahora, no existen pruebas públicas que confirmen que Valencia González haya asumido el liderazgo del grupo criminal ni que se prevea un repunte de la violencia tras la muerte de “El Mencho”. La presidenta Sheinbaum ha señalado que la situación está bajo control y que se mantienen operativos interinstitucionales para atender los problemas de seguridad en el país.
Así, el posible ascenso de Juan Carlos Valencia González se mantiene, por ahora, en el terreno de las versiones periodísticas y de inteligencia. Sin confirmación oficial y sin un cambio claro en la dinámica de violencia, su papel dentro del llamado CJNG sigue siendo una hipótesis que dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas.