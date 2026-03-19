¿Quién es Juan Carlos Valencia, el hijastro estadounidense de “El Mencho” que lideraría el CJNG?

Vigilancia y límites legales en EU

De acuerdo con The Wall Street Journal, este escenario podría complicar la supuesta estrategia antidrogas del gobierno de Donald Trump, al tratarse de un ciudadano estadounidense que presuntamente opera fuera del país.

El diario explica que, para realizar labores de vigilancia, las autoridades deben obtener primero la autorización del fiscal general y, además, el aval de un tribunal especializado en inteligencia extranjera, al que se debe demostrar que la persona actúa en nombre de una potencia extranjera o de un grupo catalogado como terrorista.

El medio también plantea un debate más amplio: si el gobierno de EU podría llegar a autorizar acciones letales contra uno de sus propios ciudadanos en el extranjero cuando es considerado una amenaza para la seguridad nacional, un escenario que, apunta, ya cuenta con antecedentes.

Cabe recordar que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado en diversas ocasiones las propuestas de Estados Unidos para que personal militar o de seguridad ingrese al país con el fin de combatir a los supuestos cárteles de la droga.

La mandataria ha sostenido que México cuenta con la capacidad para enfrentar este problema de seguridad. Si bien ha reiterado la disposición a colaborar con EU, ha subrayado que dicha cooperación debe darse bajo el respeto a la independencia y la soberanía nacional, sin intervención extranjera.