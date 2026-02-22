¿Qué es el CJNG? La historia desde el rompimiento del Cártel del Milenio hasta la muerte de “El Mencho”

Así nació el CJNG

Contrario a lo que podría pensarse, la chispa que detonó el nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se encendió en Guadalajara, sino en Sinaloa, tras la muerte de Ignacio Coronel, alias “Nacho”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, abatido por fuerzas federales en julio de 2010, en el marco de la Guerra contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón.

Este hecho tuvo un impacto directo en Jalisco. El Cártel del Milenio, que operaba principalmente en Guadalajara, respondía a las órdenes de Coronel, y su principal operador era Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, considerado el líder de esa organización local.

Sin embargo, para cuando Coronel fue abatido, “El Lobo” ya había sido capturado, lo que dejó al Cártel del Milenio sin un mando claro. De acuerdo con el portal especializado InSight Crime , esta doble ausencia generó un vacío de poder que derivó en una disputa interna entre dos facciones: La Resistencia y Los Torcidos.

La confrontación se agravó cuando La Resistencia acusó a Los Torcidos de haber entregado a “El Lobo” a las autoridades, lo que selló la ruptura definitiva. En medio de ese escenario, ambos grupos se enfrentaron por el control del tráfico de drogas, las rutas y las operaciones criminales en Jalisco.

Con el paso del tiempo, Los Torcidos lograron imponerse y consolidaron su dominio. De esa victoria surgió lo que hoy se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que heredó la estructura criminal y las redes que había construido Ignacio Coronel en la región. A partir de ahí, el grupo inició una rápida expansión territorial y operativa, que en pocos años lo colocó entre las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.