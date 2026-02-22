Publicidad

México

La historia del CJNG: desde el rompimiento del Cártel del Milenio hasta la muerte de “El Mencho”

Cómo una escisión del narco dio origen al CJNG, el cártel que en poco más de una década se convirtió en uno de los más violentos y poderosos del país.
dom 22 febrero 2026 02:42 PM
¿Qué es el CJNG? La historia desde el rompimiento del Cártel del Milenio hasta la muerte de “El Mencho”
El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas de México, pese a ser relativamente joven. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal a la que se atribuyen múltiples actos de violencia y actividades ilícitas desde hace varios años. Aunque hoy está identificado como uno de los grupos más poderosos del país, se trata de una organización relativamente joven, surgida durante el sexenio de Felipe Calderón.

El CJNG se formó tras la ruptura y posterior confrontación entre distintas facciones del crimen organizado, proceso que derivó en su consolidación como una de las principales organizaciones responsables de la escalada de violencia que vive México desde hace varios años.

Encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el grupo suele aparecer en los titulares por hechos de extrema violencia, señalamientos de colusión con autoridades locales y atentados contra figuras políticas, lo que lo ha colocado en el centro de la atención pública y de las estrategias de seguridad nacional.

Así nació el CJNG

Contrario a lo que podría pensarse, la chispa que detonó el nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se encendió en Guadalajara, sino en Sinaloa, tras la muerte de Ignacio Coronel, alias “Nacho”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, abatido por fuerzas federales en julio de 2010, en el marco de la Guerra contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón.

Este hecho tuvo un impacto directo en Jalisco. El Cártel del Milenio, que operaba principalmente en Guadalajara, respondía a las órdenes de Coronel, y su principal operador era Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, considerado el líder de esa organización local.

Sin embargo, para cuando Coronel fue abatido, “El Lobo” ya había sido capturado, lo que dejó al Cártel del Milenio sin un mando claro. De acuerdo con el portal especializado InSight Crime , esta doble ausencia generó un vacío de poder que derivó en una disputa interna entre dos facciones: La Resistencia y Los Torcidos.

La confrontación se agravó cuando La Resistencia acusó a Los Torcidos de haber entregado a “El Lobo” a las autoridades, lo que selló la ruptura definitiva. En medio de ese escenario, ambos grupos se enfrentaron por el control del tráfico de drogas, las rutas y las operaciones criminales en Jalisco.

Con el paso del tiempo, Los Torcidos lograron imponerse y consolidaron su dominio. De esa victoria surgió lo que hoy se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que heredó la estructura criminal y las redes que había construido Ignacio Coronel en la región. A partir de ahí, el grupo inició una rápida expansión territorial y operativa, que en pocos años lo colocó entre las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

narco-quinto-empleador-mas-grande-mexico
De la victoria de Los Torcidos nació formalmente el CJNG, con rápida expansión territorial. (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

“El Mencho”, líder del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo federal, confirmó el gobierno en un comunicado oficial. Su muerte cierra la trayectoria criminal de uno de los capos más buscados del país, cuyo perfil llamó la atención desde sus inicios por haber pasado de las filas policiales al liderazgo de una de las organizaciones más violentas de México.

Tras cumplir una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y ser deportado en 1995, Oseguera regresó a Jalisco y logró integrarse a corporaciones policiales municipales en la región costa del estado, particularmente en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán.

Su paso por la policía fue breve y poco documentado, pero le permitió conocer los esquemas de seguridad, las dinámicas locales y las vulnerabilidades institucionales, conocimientos que más tarde aprovecharía en su carrera criminal. “Se sabe muy poco de su paso por la policía. Pero es difícil creer que de repente sintiera el impulso de defender la ley”, sostiene Chris Dalby en su reciente libro “CJNG: una guía rápida sobre el cártel más letal de México”.

Con el tiempo, abandonó las filas policiales y se incorporó de lleno al crimen organizado, integrándose a estructuras ligadas al Cártel del Milenio, bajo el amparo del Cártel de Sinaloa. Su ascenso se aceleró tras la muerte de Ignacio Coronel en 2010, cuando encabezó a la facción de Los Torcidos, que se impuso sobre La Resistencia y dio origen al CJNG.

Desde entonces, “El Mencho” consolidó una estrategia basada en la expansión territorial, el control de rutas clave para el tráfico de drogas y el uso sistemático de la violencia, lo que convirtió al CJNG en uno de los grupos criminales más poderosos del país.

El Mencho
Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lideró su consolidación y crecimiento. (Departamento de Estado de EU)

¿En qué territorio opera el CJNG?

El Cártel Jalisco Nueva Generación pasó en poco más de una década de ser una escisión regional a convertirse en una organización criminal con presencia nacional e internacional. Su expansión ha sido rápida, violenta y estratégica, con control en algunas zonas y disputas abiertas en otras, lo que lo mantiene como una de las principales amenazas para la seguridad en México.

En territorio mexicano, se presume que el CJNG mantiene operaciones en la mayor parte del país, con excepción de Sinaloa y el llamado Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango y Sinaloa), considerado bastión histórico del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, su nivel de control varía por región.

De acuerdo con reportes oficiales y análisis de seguridad, se le atribuye un dominio predominante en:

-Jalisco
-Nayarit
-Colima, particularmente en el puerto de Manzanillo
-Veracruz
-Guanajuato
-Puebla
-Querétaro
-Hidalgo

Además, se presume que mantiene una fuerte presencia operativa en zonas estratégicas como:

-Riviera Maya (Quintana Roo)
-Tijuana (Baja California)
-Ciudad Juárez (Chihuahua)
-La región de Tierra Caliente, que abarca partes de Michoacán, Guerrero y el Estado de México

En estas áreas, el grupo estaría involucrado en la disputa por el control del narcotráfico, la extorsión, el tráfico de armas, el cobro de piso y otras economías criminales, lo que ha detonado altos niveles de violencia.

A nivel internacional, se le atribuye la construcción de una red transnacional. Mantendría contactos en Colombia, Perú y Bolivia para el suministro de cocaína, además de presuntos vínculos operativos en EU, Canadá, Australia, China y países del Sudeste Asiático.

cjng-jalisco-guanajuato
Bajo su mando, el CJNG adoptó una estrategia basada en expansión, control de rutas y violencia sistemática. (Fernando Carranza/Cuartoscuro)

¿De qué acusan al cartel?

A lo largo de más de una década, se le atribuyen múltiples delitos de alto impacto:

Principales delitos atribuidos al CJNG:

-Tráfico internacional de drogas (cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo).
-Producción y distribución de drogas sintéticas.
-Homicidios, masacres y ejecuciones múltiples.
-Desapariciones forzadas y operación de fosas clandestinas.
-Ataques armados contra fuerzas de seguridad.
-Terrorismo criminal, con bloqueos, quema de vehículos y sabotaje urbano.
-Uso de armamento de uso exclusivo del Ejército, incluidos lanzacohetes.
-Extorsión, secuestro y cobro de piso.
-Robo y tráfico ilegal de hidrocarburos.
-Lavado de dinero mediante empresas fachada.
-Atentados contra funcionarios públicos y políticos.

Su historial incluye emboscadas letales contra policías y militares, el derribo de un helicóptero del Ejército, ataques directos contra altos mandos de seguridad y una estrategia sistemática de violencia para controlar territorios, rutas del narcotráfico y economías criminales clave en México y el extranjero.

quienes-hijos-el-mencho-cjng-.jpg
México

Estos son los hijos de Nemesio Oseguera "El Mencho"

Los atentados del CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha construido su poder no solo a través del narcotráfico, sino mediante una estrategia de violencia directa y ataques de alto impacto contra el Estado y figuras públicas. A lo largo de los últimos años, el grupo ha sido vinculado con algunos de los atentados más graves del país:

2011, Veracruz: masacre de 35 personas, atribuida a la célula conocida como Los Matazetas.

2015, Jalisco: emboscada que dejó 15 policías muertos y derribo de un helicóptero militar.

2018, Jalisco: atentado contra Luis Carlos Nájera, entonces secretario de Seguridad del estado.

2020, CDMX: ataque armado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad capitalino.

2020, Colima: asesinato de un juez estatal que llevaba casos contra el cártel.

2020, Jalisco: homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Michoacán, territorio de tres cárteles terroristas en la mira de Estados Unidos
Estados

Michoacán, territorio de tres cárteles terroristas en la mira de Estados Unidos

¿Qué se sabe de la muerte de “El Mencho”?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras un operativo federal de alto impacto realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, con base en labores de inteligencia militar, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el comunicado oficial, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación para lograr su detención, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Durante el despliegue, los elementos federales fueron atacados, por lo que repelieron la agresión.

Traslados de Reos Narcotráfico
México

Traslado de capos mexicanos a EU es un logro de Trump, dice Pam Bondi

En el enfrentamiento murieron cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el lugar y tres más resultaron heridos de gravedad. Estos últimos fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México, entre ellos Rubén “N”, alias “El Mencho”. La Sedena precisó que las autoridades correspondientes realizaron las labores periciales para confirmar su identidad.

La muerte de “El Mencho” abre una nueva etapa para el CJNG, marcada por la disputa interna, los reacomodos en su estructura de mando y la incertidumbre sobre su evolución. Más que un punto final, el episodio anticipa cambios en la dinámica del grupo y en el mapa criminal del país, con efectos que aún están por definirse.

Nemesio Oseguera, el "Mencho" CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

