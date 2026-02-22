¿Qué es el CJNG? La historia desde el rompimiento del Cártel del Milenio hasta la muerte de “El Mencho”

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal a la que se atribuyen múltiples actos de violencia y actividades ilícitas desde hace varios años. Aunque hoy está identificado como uno de los grupos más poderosos del país, se trata de una organización relativamente joven, surgida durante el sexenio de Felipe Calderón.
El CJNG se formó tras la ruptura y posterior confrontación entre distintas facciones del crimen organizado, proceso que derivó en su consolidación como una de las principales organizaciones responsables de la escalada de violencia que vive México desde hace varios años.
Encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el grupo suele aparecer en los titulares por hechos de extrema violencia, señalamientos de colusión con autoridades locales y atentados contra figuras políticas, lo que lo ha colocado en el centro de la atención pública y de las estrategias de seguridad nacional.