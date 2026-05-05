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México

EU tiene en la mira toda la red de narcotráfico: desde capos hasta funcionarios corruptos

En la Estrategia Nacional de Control de Drogas para 2026, se expone que México sigue siendo el principal corredor para las drogas ilícitas que representa la “mayor amenaza para la vida de los estadounidenses”.
mar 05 mayo 2026 01:50 PM
Guardia Nacional Paso del Norte
La Estrategia Nacional de Control de Drogas señala que la amenaza de las organizaciones terroristas se origina fuera de las fronteras de Estados Unidos. (Foto: Carlos Sánchez Colunga/Cuartoscuro)

La lucha contra las drogas del gobierno de Donald Trump ya no se limita a las organizaciones y los capos, busca acabar toda la red de narcotráfico, incluso a funcionarios que por complicidad u omisión permitan el comercio ilegal de drogas.

En la Estrategia Nacional de Control de Drogas para 2026, Estados Unidos plantea que los esfuerzos de aplicación de la ley del gobierno estarán estratégicamente dirigidos a desmantelar organizaciones criminales enteras.

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Desde los altos mandos hasta redes financieras, brazos de transporte y logística, es decir abarca desde laboratorios, empresas de mensajería, transportistas, farmacéuticas y hasta funcionarios públicos.

Las sanciones para cualquier persona física, empresa o funcionario que colabore con el comercio ilegal de drogas van desde el bloqueo de cuentas bancarias hasta la prohibición para operar en territorio estadounidense, así como la posibilidad de enfrentar procesos legales extraterritoriales.

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El documento –publicado este 4 de mayo, cuatro días después de los señalamientos de vínculos con el crimen contra 10 políticos mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha– acusa que ha habido falta de voluntad política para contener el flujo de drogas.

"Las vidas perdidas, así como las enormes cantidades de drogas ilícitas que han ingresado a Estados Unidos, no son casualidad. Son el resultado de organizaciones terroristas extranjeras (OTE) y organizaciones criminales transnacionales (OCT) que explotan nuestras fronteras para traficar sustancias letales, envenenando deliberadamente a millones de estadounidenses, mientras que los Estados con capacidad para detener estas acciones permanecen impasibles", dice el documento.

EU exige a México mejores resultados

En la Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno de Estados Unidos exigió a México mejores resultados para combatir el narcotráfico, por lo que requirió la incautación de precursores, la reducción de la producción de ellos y eliminar la fuerza de los cárteles del narco.

A lo largo del documento de 195 hojas se señala que la amenaza de las organizaciones terroristas, en referencia a los cárteles de la droga, se origina fuera de las fronteras de Estados Unidos, por lo que se requiere la acción del gobierno para derrotarlas.

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Por ello, sostiene que los departamentos de Estado, Justicia y Guerra de los Estados Unidos liderarán los esfuerzos para asegurar que haya colaboración por parte del gobierno de México para identificar y desmantelar a estas organizaciones.

“Esto incluye fortalecer la coordinación entre Estados Unidos y México contra las amenazas transnacionales mediante programas de fortalecimiento de capacidades para funcionarios del sector de la justicia y de las fuerzas del orden mexicanas, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas", señala el documento.

Sin embargo, la cooperación estará vinculada a resultados específicos en el combate al narcotráfico, como extradiciones y acciones contra organizaciones criminales.

Cárteles mexicanos, la amenaza más significativa para EU

En el documento también se considera que la frontera terrestre de casi 3,200 kilómetros con México sigue siendo el principal corredor para las drogas ilícitas que representan la “mayor amenaza para la vida de los estadounidenses”.

“La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA) de 2025 identifica de manera concluyente la producción y el tráfico masivo de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina, por parte de los cárteles mexicanos como la amenaza más significativa relacionada con las drogas para Estados Unidos”, menciona el documento.

De acuerdo con la Estrategia, las drogas de origen vegetal, principalmente la cocaína de Sudamérica, se encuentra en niveles récord, pero a ello se suma la producción y el tráfico masivo de drogas sintéticas provenientes de México, lo que, asegura, altera el panorama de la amenaza y da como resultado la crisis de drogas más peligrosas y letal “que la nación haya enfrentado".

“Estas organizaciones operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafía directamente la soberanía del Estado, empleando una violencia extrema para controlar los corredores de contrabando lucrativo hacia Estados Unidos”, se lee en la Estrategia.

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Esta Estrategia, según el gobierno norteamericano, es una hoja de ruta para que Estados Unidos derrote “el flagelo de las drogas ilícitas y logre una América segura y saludable, donde una vida libre de drogas sea la norma”.

Este documento se publica en medio de la tensión que ha generado entre México y Estados Unidos por los señalamientos en contra de 10 políticos mexicanos por su presunta relación con el narcotráfico y la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua después de un operativo para desmantelar laboratorios productores de drogas.

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