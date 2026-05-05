Por ello, sostiene que los departamentos de Estado, Justicia y Guerra de los Estados Unidos liderarán los esfuerzos para asegurar que haya colaboración por parte del gobierno de México para identificar y desmantelar a estas organizaciones.
“Esto incluye fortalecer la coordinación entre Estados Unidos y México contra las amenazas transnacionales mediante programas de fortalecimiento de capacidades para funcionarios del sector de la justicia y de las fuerzas del orden mexicanas, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas", señala el documento.
Sin embargo, la cooperación estará vinculada a resultados específicos en el combate al narcotráfico, como extradiciones y acciones contra organizaciones criminales.
Cárteles mexicanos, la amenaza más significativa para EU
En el documento también se considera que la frontera terrestre de casi 3,200 kilómetros con México sigue siendo el principal corredor para las drogas ilícitas que representan la “mayor amenaza para la vida de los estadounidenses”.
“La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA) de 2025 identifica de manera concluyente la producción y el tráfico masivo de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina, por parte de los cárteles mexicanos como la amenaza más significativa relacionada con las drogas para Estados Unidos”, menciona el documento.
De acuerdo con la Estrategia, las drogas de origen vegetal, principalmente la cocaína de Sudamérica, se encuentra en niveles récord, pero a ello se suma la producción y el tráfico masivo de drogas sintéticas provenientes de México, lo que, asegura, altera el panorama de la amenaza y da como resultado la crisis de drogas más peligrosas y letal “que la nación haya enfrentado".
“Estas organizaciones operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafía directamente la soberanía del Estado, empleando una violencia extrema para controlar los corredores de contrabando lucrativo hacia Estados Unidos”, se lee en la Estrategia.