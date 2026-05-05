Desde los altos mandos hasta redes financieras, brazos de transporte y logística, es decir abarca desde laboratorios, empresas de mensajería, transportistas, farmacéuticas y hasta funcionarios públicos.

Las sanciones para cualquier persona física, empresa o funcionario que colabore con el comercio ilegal de drogas van desde el bloqueo de cuentas bancarias hasta la prohibición para operar en territorio estadounidense, así como la posibilidad de enfrentar procesos legales extraterritoriales.

El documento –publicado este 4 de mayo, cuatro días después de los señalamientos de vínculos con el crimen contra 10 políticos mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha– acusa que ha habido falta de voluntad política para contener el flujo de drogas.

"Las vidas perdidas, así como las enormes cantidades de drogas ilícitas que han ingresado a Estados Unidos, no son casualidad. Son el resultado de organizaciones terroristas extranjeras (OTE) y organizaciones criminales transnacionales (OCT) que explotan nuestras fronteras para traficar sustancias letales, envenenando deliberadamente a millones de estadounidenses, mientras que los Estados con capacidad para detener estas acciones permanecen impasibles", dice el documento.

EU exige a México mejores resultados

En la Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno de Estados Unidos exigió a México mejores resultados para combatir el narcotráfico, por lo que requirió la incautación de precursores, la reducción de la producción de ellos y eliminar la fuerza de los cárteles del narco.

A lo largo del documento de 195 hojas se señala que la amenaza de las organizaciones terroristas, en referencia a los cárteles de la droga, se origina fuera de las fronteras de Estados Unidos, por lo que se requiere la acción del gobierno para derrotarlas.

