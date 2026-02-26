Publicidad

Pagos a policías, sicarios y sobornos, la nómina de "El Mencho" para mantener estructura del CJNG

En Tatalpa, Jalisco, durante diciembre de 2025, el grupo criminal habría obtenido supuestas ganancias de 8.7 mdp, por venta de drogas y operación de máquinas tragamonedas, según registros hallados en el lugar.
jue 26 febrero 2026 12:56 PM
Al interior de una de las cabañas donde se encontraba el líder criminal se encontraron reportes contables con registros de ingresos, gastos y supuestos pagos a autoridades municipales. (Cuartoscuro).

Mantener la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder Rubén Oseguera Cervantes “el Mencho” fue abatido el pasado 22 de febrero, requería pagos millonarios a sicarios, jefes de plaza, hackers, policías municipales, así como presuntos sobornos autoridades

De acuerdo con El Universal, en una de las cabañas donde se refugiaba el líder criminal, se hallaron registros contables -algunos de estos elaborados a mano y otros en computadora- los cuales dan cuenta de ingresos de por lo menos 8,7 millones de pesos durante el mes de diciembre, por la venta de drogas y la operación de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa.

Policías en la nómina

En los documentos se da cuenta no solo de las ganancias, también de los costos operativos de la organización criminal en las localidades cercanas a Tapalpa, como son Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, San Gabriel, Mascota, Atenguillo y Mixtlán,

Tan solo en Tapalpa, la operación del grupo criminal representó un gasto cercano al millón 389 mil 690 pesos. De ese total, según los registros, 138 mil pesos se pagaron a la policía municipal.

En un comparativo hecho por El Universal con el gasto de nómina disponible en la página de transparencia del Ayuntamiento de Tapalpa, en el mes de agosto, los 26 integrantes de la corporación cobraron en conjunto al mes 685 mil 666 pesos. Es decir que el dinero entregado por el grupo criminal a la corporación representó 20% de la nómina de seguridad pública.

En dichos documentos también se reportan pagos a los ayuntamientos de Atemajac de Brizuela, por 46,000 pesos y Chiquilistlán, por 86,000 pesos. Según el reporte en el caso de Atemajac no hay registros disponibles del gasto en seguridad pública, mientras que en Chiquilistlán, es de 265,124 pesos mensuales.

Sobornos a autoridades y pagos a operadores

En varias de las páginas halladas, algunas de las cuales tienen identificación por semanas o por tipo de gasto, se reporta un rubro destinado a “Gobierno”. En este aparecen los conceptos de “Lic. Wera”, PGR y “JUDAS”. A los tres se les reporta un pago por 85,000 pesos.

También se enlistan algunos nombres: Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “alias El Sapo”, a quien se le atribuyen los ataques con coche-bomba registrados el domingo en San Juan de los Lagos y una base de la Guardia Nacional. Es señalado además como jefe de plaza en la zona de los Altos de Jalisco.

Además, están los nombres de otros operadores, como Luis Miguel Pelayo, alias El Meño, jefe del CJNG en Autlán y Villa Purificación; Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, líder regional en Puerto Vallarta, Jalisco, y Jesús Ambriz Cano, "El Yogurt", con diferentes cantidades de dinero.

En otro documento de diciembre de 2025 también se reportan pagos entre los que destacan: “650 mil pago GN Mich Picten”, “75 mil GN Autlán” y “20 mil Guachito pasa datos”.

En otro documento correspondiente a ese mismo mes se reportan “gastos en dólares”, uno por 2 millones de dólares a Mono Flako; 600 mil dólares “regalos de nietos” y 98 mil dólares con el alias Güereja.

Vigilancia, sicarios, pistoleros

La estructura del CJNG en Tapalpa incluía entre 30 y 32 personas dedicadas a la vigilancia, conocidos como halcones. A estas personas les pagaban entre 2,500 y 3,000 pesos por semana.

Además, se reporta que el grupo criminal contaba con 26 “muchachos de choke”, o pistoleros, quienes recibían 4,000 pesos. También se reporta el pago semanal de 6,000 pesos a un comandante. Entre la lista de gastos también aparecen conceptos de gasolina, rentas de bases para los vigilantes, así como una “oficina” y gastos generales, entre los que hay despensa o reparaciones de vehículos.

