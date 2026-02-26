Pagos a policías, sicarios y sobornos, la nómina de "El Mencho" para mantener estructura del CJNG

Policías en la nómina

En los documentos se da cuenta no solo de las ganancias, también de los costos operativos de la organización criminal en las localidades cercanas a Tapalpa, como son Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, San Gabriel, Mascota, Atenguillo y Mixtlán,

Tan solo en Tapalpa, la operación del grupo criminal representó un gasto cercano al millón 389 mil 690 pesos. De ese total, según los registros, 138 mil pesos se pagaron a la policía municipal.

En un comparativo hecho por El Universal con el gasto de nómina disponible en la página de transparencia del Ayuntamiento de Tapalpa, en el mes de agosto, los 26 integrantes de la corporación cobraron en conjunto al mes 685 mil 666 pesos. Es decir que el dinero entregado por el grupo criminal a la corporación representó 20% de la nómina de seguridad pública.

En dichos documentos también se reportan pagos a los ayuntamientos de Atemajac de Brizuela, por 46,000 pesos y Chiquilistlán, por 86,000 pesos. Según el reporte en el caso de Atemajac no hay registros disponibles del gasto en seguridad pública, mientras que en Chiquilistlán, es de 265,124 pesos mensuales.

Sobornos a autoridades y pagos a operadores

En varias de las páginas halladas, algunas de las cuales tienen identificación por semanas o por tipo de gasto, se reporta un rubro destinado a “Gobierno”. En este aparecen los conceptos de “Lic. Wera”, PGR y “JUDAS”. A los tres se les reporta un pago por 85,000 pesos.