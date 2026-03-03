¿Cuántos hijos tiene el Mencho? Ellos son la descendencia de Nemesio Oseguera Cervantes

“El Mencho” formó en 2009 al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas del país, de acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos lo nombró como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

El abatimiento del líder del CJNG provocó narcobloqueos carreteros en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, lo que generó caos en varias vías de comunicación, por lo que a través de redes sociales los habitantes solicitan no salir, ni exponerse debido a que se escuchan detonaciones y se reporta el incendio de tiendas de conveniencia.

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio en Aguililla, Michoacán; actualmente tiene 59 años. De acuerdo con datos biográficos, tuvo una infancia de carencias y trabajó en el campo recolectando aguacates.

En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde comenzó a vender drogas. Incluso, según el diario Los Angeles Times, intentó construir una red de clientes como 'dealer', hasta que fue detenido en 1986 junto a su hermano Abraham; en 1992, ambos fueron enviados a una prisión federal y luego deportados.

Cuando fue liberado, "El Mecho" comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, Jalisco, y con el tiempo encabezó el Cártel del Milenio, un grupo local aliado del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces era considerado el de mayor poderío en México.