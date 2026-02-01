En un año, EU y México dieron tiros de precisión para cercar a “El Mencho” y al CJNG

En México, en septiembre se detuvo a Óscar Antonio Álvarez González, señalado como el principal operador financiero del Cártel.

''Es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero'', informó la Secretaría de Seguridad.

En diciembre, una jueza de Estados Unidos sentenció a 11 de años de prisión a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias "El Guacho", yerno de "El Mencho", a quien se le acusó de lavar dinero para el cártel.

La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a Kovay Gardens , un complejo turístico a tiempo compartido , y a otras cinco personas y 17 empresas vinculadas a esquemas de fraude de tiempo compartido orquestadas por el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, indicó Scott Bessent .

Fue la segunda medida que emitió luego de que en agosto de 2025, otras 13 empresas vinculadas con el Cártel fueron sancionadas por el esquema fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco.

“Estas estafas complejas a menudo se dirigen a los estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de vida de estos esquemas de estafa puede durar años, resultando en una devastación emocional y financiera de las víctimas mientras que los carteles se enriquecen como el CJNG”, alertó el gobierno de EU.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentaron detalles del operativo para la detención de "El Mencho". (Foto: Yuri Cortez/AFP)

El último 'golpe' lo hicieron las autoridades en México. En un operativo de las Fuerzas Armadas –con ayuda de inteligencia de Estados Unidos– se localizó a un colaborador cercano de la pareja de "El Mencho", quien la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar, las fuerzas federales desplegaron un operativo que terminó con la detención del líder criminal.

Un día después de que la pareja sentimental de “El Mencho” se retirara, se confirmó que el líder del CJNG permanecía en una cabaña, con lo que las autoridades mexicanas planearon la operación para capturar a uno de los criminales más violentos de México.

Durante 14 años, el CJNG consolidó su poder, lo que llevó a las autoridades de México y Estados Unidos a considerarlo un objetivo prioritario. En 2016, Estados Unidos incluyó a "El Mencho" en su lista de los fugitivos más buscados. En 2018, el gobierno mexicano ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información que llevara a su captura. En 2024 la recompensa de Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares.

A la organización criminal se le atribuyen una serie de hechos violentos, entre ellos el atentado contra el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y se le considera como uno de los principales generadores de violencia.

¿La estocada final?

Cinco meses después de la advertencia de la DEA de dar con el paradero de Oseguera vino el golpe más grande contra el cártel con la detención de su líder.

“El gobierno de Estados Unidos lo consideró como un objetivo prioritario por eso la designación como grupo terrorista, lo que dio la oportunidad para ambos gobiernos de poner en marcha una estrategia en la cual cada uno aportó lo que tenía de atribuciones y de herramientas, de capacidades de inteligencia para dar con su paradero, lo cual pues se llevó algunos meses, pero finalmente lo consiguieron”, dice Facundo Rosas, experto en seguridad pública.

Aunque el golpe es grave para el CJNG, la caída de “El Mencho” difícilmente será el fin para el CJNG.

Villarreal explica que el abatimiento de “El Mencho” está evitando que haya algún tipo de intervención directa de Estados Unidos en México, pero sostiene que para el cártel se vienen reacomodos.

“La captura del líder de la organización era objetivo, pero que no garantiza la desaparición de la organización misma… Con ello, el Gobierno Federal ha logrado contener, al menos, la intervención directa, pero lo que estamos observando es la intervención indirecta, esa sí está siendo permitida”, agrega.