Doce meses bastaron para cimbrar y debilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación. La ofensiva contra la organización criminal no comenzó con disparos, sino con la designación como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por el gobierno de Estados Unidos, sanciones contra empresas vinculadas, incluidas redes de fraudes de tiempos compartidos, y concluyó, al menos en una primera etapa, con la muerte de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”.
En un año, EU y México dieron tiros de precisión para cercar a “El Mencho” y al CJNG
Por su rápida expansión, poder económico y violencia, el CJNG se puso bajo la mira del gobierno de Donald Trump, el cual ejerció presión sobre México para pasar de una política pasiva a una confrontación directa contra el cártel. La caída de “El Mencho” es una victoria para el gobierno estadounidense.
“Esto es un trofeo para Trump, es un logro, una cabeza más. Ya les llevó a (los estadounidenses) a Maduro, ya fue (Gustavo) Petro a rendir pleitesía y ahora están entregando la cabeza de ‘El Mencho’”, asegura Arturo Villarreal Palos, especialista en seguridad nacional de la Universidad de Guadalajara.
Los golpes que debilitaron al CJNG
Desde antes de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ya tenía en la mira a los cárteles mexicanos, a los que señalaba de inundar las calles estadounidenses con drogas como el fentanilo. En las primeras horas como presidente, firmó una orden ejecutiva mediante la cual se designaría como terroristas a cárteles de la droga.
Fue el Departamento de Estado el encargado de hacer el proceso y anunciar la designación: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Golfo y Cárteles Unidos fueron clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS).
“El CJNG ha llevado a cabo actos de violencia intimidatoria, incluyendo ataques contra militares y policías mexicanos con armamento militar, el uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas y asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos”, se lee en la hoja informativa de la designación.
La designación no se quedaría en una hoja firmada por Trump, pues dotó a ese gobierno de facultades para combatir a los cárteles incluso fuera de su territorio y facilitó las acciones de aplicación de la ley de otras agencias y gobierno estadounidense.
Antes de que se intensificaran las acciones contra el cártel, en tierra estadounidense hubo un golpe para la organización. Rubén Oseguera, conocido como “El Menchito”, fue sentenciado a cadena perpetua por los delitos de narcotráfico y uso ilegal de armas.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sancionó a tres ciudadanos mexicanos y dos empresas con sede en México involucradas en una red de narcotráfico y robo de combustible vinculada al CJNG.
“Esta red genera cientos de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG, mediante diversas actividades delictivas, como el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo robado de México a través de la frontera suroeste”, anunció la OFAC.
Los sancionados fueron César Morfín Morfín, alias “Primito” y los hermanos Álvaro Noé y Remigio Morfín Morfín.
El “Primito” es el líder de la célula del CJNG en Tamaulipas y fue señalado por estar involucrado en el “transporte, importación y distribución de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, a los Estados Unidos”.
Con la sanción, todos los bienes que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedaron bloqueados y debían reportarse a la OFAC.
Ese mismo día, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una alerta mediante la cual proporcionó “tipologías financieras y señales de alerta” para poder identificar esquemas de huachicol vinculada al CJNG y otros cárteles.
En junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar operaciones financieras a cárteles vinculados al tráfico de fentanilo y prohibió transferencias de fondos que involucraran a esos tres bancos mexicanos.
Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Pero la ofensiva económica fue acompañada por golpes a la estructura del CJNG . La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que realizó un operativo para desmantelar al Cártel, que dejó en menos de una semana 670 detenidos y decomisos de 22 toneladas de cocaína, 92 kilos de fentanilo, 6.6 toneladas de metanfetaminas y 33 kilos de heroína.
Como parte de ese operativo se incautaron en divisas 18 millones 644,105 dólares, 29 millones en activos y 244 armas.
“La DEA se compromete a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se le ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares”, advirtió la DEA.
En México, en septiembre se detuvo a Óscar Antonio Álvarez González, señalado como el principal operador financiero del Cártel.
''Es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero'', informó la Secretaría de Seguridad.
En diciembre, una jueza de Estados Unidos sentenció a 11 de años de prisión a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias "El Guacho", yerno de "El Mencho", a quien se le acusó de lavar dinero para el cártel.
La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a Kovay Gardens , un complejo turístico a tiempo compartido , y a otras cinco personas y 17 empresas vinculadas a esquemas de fraude de tiempo compartido orquestadas por el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, indicó Scott Bessent .
Fue la segunda medida que emitió luego de que en agosto de 2025, otras 13 empresas vinculadas con el Cártel fueron sancionadas por el esquema fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco.
“Estas estafas complejas a menudo se dirigen a los estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de vida de estos esquemas de estafa puede durar años, resultando en una devastación emocional y financiera de las víctimas mientras que los carteles se enriquecen como el CJNG”, alertó el gobierno de EU.
El último 'golpe' lo hicieron las autoridades en México. En un operativo de las Fuerzas Armadas –con ayuda de inteligencia de Estados Unidos– se localizó a un colaborador cercano de la pareja de "El Mencho", quien la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar, las fuerzas federales desplegaron un operativo que terminó con la detención del líder criminal.
Un día después de que la pareja sentimental de “El Mencho” se retirara, se confirmó que el líder del CJNG permanecía en una cabaña, con lo que las autoridades mexicanas planearon la operación para capturar a uno de los criminales más violentos de México.
Durante 14 años, el CJNG consolidó su poder, lo que llevó a las autoridades de México y Estados Unidos a considerarlo un objetivo prioritario. En 2016, Estados Unidos incluyó a "El Mencho" en su lista de los fugitivos más buscados. En 2018, el gobierno mexicano ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información que llevara a su captura. En 2024 la recompensa de Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares.
A la organización criminal se le atribuyen una serie de hechos violentos, entre ellos el atentado contra el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y se le considera como uno de los principales generadores de violencia.
¿La estocada final?
Cinco meses después de la advertencia de la DEA de dar con el paradero de Oseguera vino el golpe más grande contra el cártel con la detención de su líder.
“El gobierno de Estados Unidos lo consideró como un objetivo prioritario por eso la designación como grupo terrorista, lo que dio la oportunidad para ambos gobiernos de poner en marcha una estrategia en la cual cada uno aportó lo que tenía de atribuciones y de herramientas, de capacidades de inteligencia para dar con su paradero, lo cual pues se llevó algunos meses, pero finalmente lo consiguieron”, dice Facundo Rosas, experto en seguridad pública.
Aunque el golpe es grave para el CJNG, la caída de “El Mencho” difícilmente será el fin para el CJNG.
Villarreal explica que el abatimiento de “El Mencho” está evitando que haya algún tipo de intervención directa de Estados Unidos en México, pero sostiene que para el cártel se vienen reacomodos.
“La captura del líder de la organización era objetivo, pero que no garantiza la desaparición de la organización misma… Con ello, el Gobierno Federal ha logrado contener, al menos, la intervención directa, pero lo que estamos observando es la intervención indirecta, esa sí está siendo permitida”, agrega.