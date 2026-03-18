Contaminación en la cabaña de 'El Mencho' vulnera evidencias

La FGR indicó que no hubo resguardo de la zona porque no había “condiciones mínimas de seguridad”.

Tras el choque entre fuerzas federales e integrantes del CJNG que derivó en la muerte del 'Mencho', elementos del mismo grupo criminal desataron una ola de violencia en varias entidades.

Oseguera se ocultó en un complejo de cabañas turísticas cercanas a Guadalajara. Ahí fue visitado por su pareja sentimental, detalle que ayudó a las autoridades a ubicarlo a finales de febrero.

Periodistas ingresaron a las cabañas y documentaron lo que había: lujos, comida, amenidades y una presunta nómina criminal.

Como consecuencia del error de la FGR, los objetos o indicios encontrados en los inmuebles podrían no servir como eventuales pruebas sobre la actividad del narcotraficante.

''En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí'', explicó la dependencia.

''Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas'', agregó.

La cabaña en Tapalpa

El complejo turístico de lujo en el que se ocultó 'Mencho' se encuentra en medio de una zona boscosa, a las faldas de las montañas jaliscienses. Sus dueños están bajo la lupa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Imágenes captadas por medios nacionales muestran que la última morada de Nemesio estaba repleta de comida: juegos, verduras, frutas, carne, pan, refrescos.

La cabaña tiene varias habitaciones distribuidas en dos plantas.

En un rincón y junto a una oración escrita a mano, las imágenes de la virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo eran veneradas por los que ahí estuvieron hasta hace unas horas.

'El Mencho' tuvo acceso a una máquina de ejercicio, a televisión, sillones, camas, un futbolito y otras amenidades en las cabañas de Tapalpa.

De acuerdo con información oficial, su pareja sentimental llegó a la zona el 20 de febrero, dos días antes de la muerte de Nemesio. Se marchó el 21 de febrero, mientras agentes mexicanos ya alistaban el operativo de captura.

Para cuando iniciaron las acciones de agentes de seguridad, 'Mencho' intentó esconderse entre la maleza, en la zona montañosa. Al ser descubierto, abrió fuego y lo recibió de vuelta.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombra Cabañas La Loma y Cabañas Flores al lugar en que se halló a 'Mencho'. Señala que es utilizado para lavarle dinero al grupo criminal que hasta hace unas horas comandó Oseguera.

La Policía de Caminos, en la nómina

Después de que una investigación periodística revelara que presuntamente la policía Estatal de Caminos de Jalisco estaba en la nómina de Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', autoridades de ese estado señalaron que el caso debe ser indagado por la Federación.

De acuerdo con un reportaje publicado por el periodista Manuel Espino en El Universal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó a pagar en un mes 456,000 pesos a tres corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad estatal, entre las que destaca la Estatal de Caminos, la cual fue creada por el gobierno de Pablo Lemus.

Documentos a los que tuvo acceso el periodista muestran que la Estatal de Caminos recibió en diciembre de 2025, 40,000 pesos; la Policía Estatal (conocida como 'Los Negros' por el uniforme), 400,000 pesos, y la Policía Vial, 16,000 pesos.

La Estatal de Caminos está a cargo del comisario Óscar Manuel Montaño Íniguez. Su creación fue una de las promesas de campaña de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC).

El Universal tuvo acceso a la llamada ''Nómina del 'Mencho''' después del operativo en el que fuerzas estatales terminaron con la vida del capo a finales de febrero de 2026.

En la primera entrega del reportaje, el diario reveló que autoridades municipales presuntamente también estaban cooptadas por el crimen organizado en Jalisco.

Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad, indicó que se llevará a cabo una indagatoria a nivel estatal, pero que es un asunto que le toca a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Si no hay evidencia, si no hay denuncias para los delitos que se persiguen por querella o evidencia de los delitos que se persiguen por oficio, pues la autoridad investigadora está impedida para iniciar investigaciones", dijo.

El funcionario estatal aseguró que las áreas de inteligencia de Jalisco llevan a cabo indagatorias y si se encuentra alguna colusión con el crimen, se actuará conforme a ley.

"Claro que siempre va a ser motivo de preocupación, desde luego cualquier comportamiento inadecuado, no nomás en ese caso, sino en cualquier otro, es motivo de preocupación'', dijo en conferencia de prensa.