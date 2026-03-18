PRI abre candidaturas a la sociedad civil rumbo a 2027 y presenta a sus “Defensores de México”

"Esta es una estructura abierta a la ciudadanía. Somos 6,432 defensores en 1,802 alcaldías y 1,547 en 300 distritos. Hay organización, hay equipo y hay liderazgo listo para lo que viene", dijo.

Acompañado por Rosario Robles, quien formalizó su incorporación al proyecto, el dirigente priista subrayó que el partido “abrirá las puertas de par en par” para que ciudadanos sin militancia puedan contender por cargos de elección popular en 2027.

“El que quiera defender a México será bienvenido, sea priista o no. Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México”, declaró.

"Alito" Moreno dio a conocer además que Rosario Robles se sumará a este proyecto como Coordinadora Nacional de la Red Ciudadana para la Defensa de México,

"Rosario es una mujer de trayectoria firme, de convicciones claras y de profundo amor por la Patria. Hoy da un paso al frente para organizar a la ciudadanía, para convocar a quienes sí aman a México, para sumar a mujeres y hombres libres que quieren defender la democracia desde sus colonias, sus municipios y sus estados", apuntó.

El anuncio se da luego de que Morena dio a conocer hace unas semanas que en junio iniciará la definición de sus “Coordinadores de la Transformación” en los 17 estados donde habrá elecciones para gubernaturas, quienes se perfilan a ser candidatos del partido.