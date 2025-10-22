Alito: “Panistas salen a lloriquear, pero ellos pusieron los candidatos en 2024”

Moreno Cárdenas aseguró que el PRI no es el responsable de ensuciar la imagen del PAN, sino la ''narco-dictadura terrorista de Morena”.

“El PRI ha tenido carácter para enfrentar al gobierno, no como otros que se asustan con el tema del ‘cártel inmobiliario’ y salen corriendo. Lo que este país necesita son dirigentes con valor, no cobardes que le tengan miedo al poder”, añadió el priista.

Moreno Cárdenas aseguró que su partido sigue abierto a construir alianzas para enfrentar a Morena en las urnas.

En el 2024, la alianza PAN-PRI-PRD abanderó a Xóchitl Gálvez Ruiz para la elección presidencial y a Santiago Taboada en la elección por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ambos personajes perdieron ante morenistas.

En el marco de su relanzamiento como fuerza política opositora, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció el inicio de una nueva etapa para el blanquiazul, basada en la apertura total de sus procesos internos y en la participación directa de la ciudadanía en la definición de candidaturas. También confirmó el fin de las alianzas electorales con otros partidos, incluido el PRI.

Desde el Frontón México, donde presentó el nuevo logotipo partidista, y ante gobernadores, alcaldes, legisladores y liderazgos panistas, Romero advirtió que el proceso electoral de 2027 representa “la última llamada” para la oposición, una oportunidad decisiva para reorganizarse y enfrentar al partido en el poder, tanto a nivel federal como estatal.

Romero subrayó que la nueva etapa del PAN busca redefinir su narrativa, reorganizar su estructura y retomar sus valores fundacionales, sin depender de coaliciones con otras fuerzas políticas.