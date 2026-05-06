Fiscal interino de EU: pueden salir acusaciones contra más políticos de México

''Si México no hace su trabajo, nosotros lo haremos''

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que si el Gobierno de Claudia Sheinbaum no cumple con su parte en el combate al narcotráfico, lo harán autoridades de Estados Unidos.

Durante un evento público, el mandatario recordó que las fuerzas armadas de su país han llevado a cabo ataques a lanchas en las que viajaban presuntos narcotraficantes desde 2025.

"El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97%, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla", dijo Trump.

"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", añadió.

''Los encontraremos''

Donald Trump firmó este mismo día la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, enfocada en neutralizar a los cárteles del narcotráfico, a los cuales nombró como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato

“Ya no permitiremos que los cárteles y las pandillas que han envenenado a millones de estadounidenses operen libremente en nuestra región ni que introduzcan de contrabando sus drogas, armas o mujeres y niños víctimas de trata en nuestro país (...) Los encontraremos y los mataremos”, dice el documento que firmó hoy.

Donald Trump ha ofrecido al Gobierno de Sheinbaum enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los integrantes del crimen organizado. La presidenta mexicana lo ha rechazado varias veces.

La lucha del gobierno de Donald Trump contra el narcoterrorismo causó una grieta entre México y Estados Unidos. Por primera vez, en 14 meses de gestión entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, se enfrentan una crisis que podría profundizarse y escalar la presión sobre México.

En dos semanas, la relación bilateral pasó de la cooperación y reconocimiento entre gobiernos a la tensión por el endurecimiento de acciones en contra de los cárteles de la droga designados hace un año como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) enfocadas no solo en decomisos o golpes estructuras de los grupos criminales, sino en desmantelar redes de protección desde la política y el gobierno.

Autoridades de Estados Unidos buscan que México detenga y extradite a 10 funcionarios, entre quienes destaca Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia a su cargo de gobernador en Sinaloa.