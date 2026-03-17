Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

El PRI anuncia voto en contra del Plan B; Movimiento Ciudadano dice que lo analizará

La propuesta de reforma de la presidenta plantea cambios en la revocación de mandato y la configuración de los congresos locales y municipios, lo que despertó alertas sobre el pacto federal.
mar 17 marzo 2026 06:36 PM
Esperan Llegada Plan B Electoral
Manuel Añorve Baños, senador del PRI, acusó que el denominado Plan B busca debilitar la institucionalidad. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Tras la llegada del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado para su análisis y eventual discusión, en las distintas bancadas ya delinean sus posiciones: mientras que el PRI anunció su voto en contra de la propuesta, en Movimiento Ciudadano dijeron que la analizarán.

Bajo el argumento de que la iniciativa lo que busca es aumentar controles, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve, nombró el nuevo paquete de reformas como "Plan Maduro", el mismo nombre con el que bautizaron la propuesta inicial en la Cámara de Diputados.

Publicidad

“¿Quiere Morena, por la puerta de atrás, que la presidenta aparezca en la boleta en el 2027. No hay que darle vueltas. Quieren en ese esquema del de las corcholatas que ya vivimos, hacer durante 60 días que la presidenta haga campaña con recursos públicos”, dijo el priista.

El legislador adelantó que su partido votará en contra de esta propuesta, que tiene como uno de sus planteamientos centrales modificar las reglas para la consulta de revocación de mandato, para ser ella quien promueva la participación en este ejercicio ciudadano.

“Nosotros votaremos en contra, porque es una austeridad que tiene como objetivo acallar al INE, debilitarlo y tener el control absoluto de las elecciones”, declaró.

El fin de semana, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México ofrecieron una conferencia conjunta en la que anunciaron su respaldo total al plan, por lo que Añorve ve posible que esta iniciativa pase. Al tratarse de una reforma constitucional, esta también podría lograr el respaldo de los 17 congresos estatales.

Para la senadora Claudia Anaya la propuesta que pone también un tope presupuestal a los congresos locales y reduce el número de regidurías y sindicatos, es una “intromisión inadmisible” al sistema federalista.

“No se trata del número de regidores ni de sus prestaciones, se trata de centralizar e ir diluyendo el pacto federal como diluyeron la República”, declaró la priista.

MC tiene sus propuestas

Desde Movimiento Ciudadano, su dirigente, Jorge Álvarez Maynez, adelantó que su partido analizará la propuesta, pues si bien hay excesos en algunos congresos locales, un eventual cambio en su configuración deber tener al centro el pacto federal.

“Reconocer que sí hay excesos en algunos gastos locales. Hay que revisar a profundidad con respecto al pacto federal. Si la reforma (presidencial) fuera en esa dirección solamente, por supuesto que nos podríamos sentar a tener un diálogo sobre la alcances de la misma “, declaró.

En cuanto a la propuesta de mover la fecha de revocación de mandato, dijo que no están a favor de la revocación dado que podría provocar “inestabilidad”.

Publicidad

Recordó que MC en 2012 propuso, a través de Clemente Castañeda, una inactiva llamada “Paremos el despilfarro”, en la cual se planteó reducir los datos en el Congreso de Jalisco, el cual según la presidenta es uno de los poderes legislativos con mayor gasto.

Otras advertencias

Mientras tanto desde el PAN también han hecho otras advertencias. Una de ellas es sobre el tema de la paridad. La diputada Kenia López Rabadán, quien expuso que uno de los planteamientos de la propuesta elimina este principio, lo que representaría un retroceso para las mujeres en política.

También del PAN, el coordinador de los diputados, Elías Lixa, expuso que tal y como está la iniciativa, más que ahorros podría incrementar el gasto.

Como ejemplo expuso el caso de Mérida, donde lejos de reducir el número de regidores podrían aumentar hasta en 221 al interior de la entidad.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Cámara de Senadores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad