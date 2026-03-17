El PRI anuncia voto en contra del Plan B; Movimiento Ciudadano dice que lo analizará

“¿Quiere Morena, por la puerta de atrás, que la presidenta aparezca en la boleta en el 2027. No hay que darle vueltas. Quieren en ese esquema del de las corcholatas que ya vivimos, hacer durante 60 días que la presidenta haga campaña con recursos públicos”, dijo el priista.

El legislador adelantó que su partido votará en contra de esta propuesta, que tiene como uno de sus planteamientos centrales modificar las reglas para la consulta de revocación de mandato, para ser ella quien promueva la participación en este ejercicio ciudadano.

“Nosotros votaremos en contra, porque es una austeridad que tiene como objetivo acallar al INE, debilitarlo y tener el control absoluto de las elecciones”, declaró.

El fin de semana, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México ofrecieron una conferencia conjunta en la que anunciaron su respaldo total al plan, por lo que Añorve ve posible que esta iniciativa pase. Al tratarse de una reforma constitucional, esta también podría lograr el respaldo de los 17 congresos estatales.

Para la senadora Claudia Anaya la propuesta que pone también un tope presupuestal a los congresos locales y reduce el número de regidurías y sindicatos, es una “intromisión inadmisible” al sistema federalista.

“No se trata del número de regidores ni de sus prestaciones, se trata de centralizar e ir diluyendo el pacto federal como diluyeron la República”, declaró la priista.

MC tiene sus propuestas

Desde Movimiento Ciudadano, su dirigente, Jorge Álvarez Maynez, adelantó que su partido analizará la propuesta, pues si bien hay excesos en algunos congresos locales, un eventual cambio en su configuración deber tener al centro el pacto federal.

“Reconocer que sí hay excesos en algunos gastos locales. Hay que revisar a profundidad con respecto al pacto federal. Si la reforma (presidencial) fuera en esa dirección solamente, por supuesto que nos podríamos sentar a tener un diálogo sobre la alcances de la misma “, declaró.

En cuanto a la propuesta de mover la fecha de revocación de mandato, dijo que no están a favor de la revocación dado que podría provocar “inestabilidad”.