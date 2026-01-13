Publicidad

México

Morena, PAN, PRI aceitan "ejércitos" políticos para las elecciones de 2027 y 2030

En septiembre próximo inicia el proceso electoral 2027, donde se elegirán a 17 gobernadores y 500 diputados federales.
mar 13 enero 2026 05:30 AM
ejércitos-políticos.jpg
Morena cuenta actualmente con un ejército de 357,705 personas promocionando al partido, es el más adelantado frente a sus competidores de PAN y PRI. (Crédito: PRI / PAN / MORENA / IA)

A ocho meses de que arranque el proceso electoral 2026-2027, los partidos políticos preparan sus estrategias y “ejércitos” de simpatizantes y militantes para recorrer el país en búsqueda del voto.

Morena, el PAN y el PRI integran estos grupos bajo distintas figuras, pero con las mismas tareas: promocionar e impulsar al partido, buscar nuevos militantes y hasta defender al instituto político en las redes sociales.

Azucena Rojas, profesora de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, explica que la conformación de estos grupos sirve a los partidos de estructura para organizar y movilizar a sus votantes el día de la elección, sobre todo ante una sociedad que no se moviliza de manera natural.

Lo que esperaríamos en una sociedad con cultura democrática y política, es que solita se movilizara y saliera a votar, pero no se da de manera natural”
Azucena Rojas, profesora de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

La docente explica que el PRI –partido que comenzó con la conformación de comités seccionales– tuvo muy claro que para ganar elecciones, debían tener una estructura de base territorial y ahora los otros partidos lo replican.

“Creo que pues ahora Morena entendió muy bien esa estrategia y la está llevando a un bastante detallado, profesional, estructurado”, menciona.

Morena en la delantera

En la tarea de organizar a su fuerza territorial, el más adelantado es Morena que desde agosto pasado comenzó con la construcción de 71,541 comités, uno por cada sección electoral federal. Esta tarea estuvo a cargo Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos grupos están reglamentados desde el Estatuto del partido oficialista, en el cual se establece que cada comité deberá ser integrado por un mínimo de cinco personas hasta 60, se reunirán cuando menos cada 30 días y lo harán en el municipio, ciudad o provincia en el que radiquen.

Hasta hace una semana, ya estaba finalizada la integración de los comités por cada sección electoral, lo que significa que Morena tiene un ejército de 357,705 personas promocionando al partido.

July_Erika-nota-entrevista-politica.jpg
Estados

"La desaparición de OPLEs vuelve inviable el proceso electoral 2027"

La integración de los comités seccionales fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador desde la creación de Morena como agrupación política en 2014, ya que esta misma organización y estructura partidista territorial se realiza en el PRI, partido en el que inició su actividad política el expresidente.

“La idea es que tengamos 71,000 núcleos de mujeres y hombres de Morena, que ayuden en la defensa de la transformación (...) Tenemos que hacer una acción fuerte de informarle a la gente que sucede (…) y esa es una función de nuestros comités”, dijo Luis María Alcalde, dirigente nacional de Morena, en agosto pasado.

Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido, dijo en una entrevista en televisión que la tarea de los comités es promover y cuidar el voto.

Es muy importante que estemos organizados para las elecciones de 2027 como de 2030, las tareas que tendrán estos comités será promover el voto por Morena y cuidar los votos en las casillas"
Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido.

Senadores y diputados federales han participado en la integración de estos comités seccionales, pues cada fin de semana, desde agosto pasado, acuden a asambleas informativas para la conformación de estas agrupaciones por todo el país.

El PAN copia la idea

El PAN se sumó a esta acción e impulsa la conformación de una estructura partidista rumbo a las elecciones de 2027 y de 2030, en la elección del próximo presidente de México.

Ante los resultados electorales del partido en los últimos ocho años, donde perdió 11 estados y disminuyó 26% de sus militantes, el presidente del PAN, Jorge Romero, anunció la creación de un “ejército de tierra y digital” de mínimo 150,000 personas para promocionar al organismo.

En entrevista, Joanna Alejandra Felipe Torres, secretaria Ejecutiva de Presidencia del PAN, explica que este grupo se construye rumbo a las elecciones de 2027, pero principalmente de 2030.

“Estamos preparando una gran estructura electoral desde años antes de la elección de 2030 para que no lleguemos improvisados, sino preparados, con una gran estructura electoral”
Joanna Alejandra Felipe Torres, secretaria Ejecutiva de Presidencia del PAN.

"La tarea es la promoción política de nuestro partido, detección de simpatizantes y del voto, y la invitación para unirse a nuestras filas", dice.

Comenta que a partir del relanzamiento del partido, los panistas han estado trabajando desde los comités estatales en la conformación de este “ejército” partidista, por lo que cada 15 días se hace una evaluación de este trabajo.

“Sabemos que no es una labor sencilla, sabemos que para cualquier partido político, en estos momentos, generar confianza y acercamiento a la ciudadanía es complejo, pero vamos con fe y esperanza de que la ciudadanía pueda verificar nuestra vocación política y de que podemos convencerlos de que puede usar al PAN como un espacio para llevar a cabo los proyectos que deseen para mejora sus comunidades”, menciona.

Morena prepara reforma para que en un día haya elección judicial, federal y de revocación de mandato
México

Morena 'cocina' reforma que provocará intervención de Sheinbaum en elecciones

En las recientes modificaciones que realizaron los panistas a sus estatutos, incluyeron a este ejército digital y de tierra, por lo que agregaron al artículo 10 la figura de “soldado digital” y “soldado de tierra".

El primero quien se encargará de difundir los mensajes, logros y actividades del partido político, así como la promoción y detección del voto, estructuración de redes ciudadanas y promoción de la afiliación a través de medios de comunicación, redes sociales y mensajería instantánea.

En tanto, los “soldados de tierra” se encargarán de la promoción y detección del voto, estructuración de redes ciudadanas y contacto directo con la ciudadanía.

PRI usa la misma estrategia

La estructura territorial que aplica Morena para promocionarse tiene sus cimientos en el PRI, pues este partido desde 1970 también conforma comités seccionales en cada rincón del país, los cuales tienen diversas tareas políticas.

Apenas en noviembre pasado, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, anunció que los seccionales salían a la calle a ganar “el partido”, en alusión a las próximas elecciones de 2027.

“Esta es la señal de que ya empezó el partido, que el PRI está en el terreno, hablando con la gente, escuchando, levantando la voz, poniendo orden donde hace falta. No venimos a ver qué pasa, venimos a ganar y lo vamos a hace contigo, con estrategia y con fuerza. Esto no es un calentamiento y vamos con todo”, declaró.

Los estatutos del partido señalan que su estructura territorial se integra por los comités seccionales en los que se agrupan los miembros del PRI de forma individual en cada una de las secciones en que se dividen los distritos uninominales del país; es decir, hay más de 70,000 comités como en Morena.

“El Comité Seccional es la unidad básica partidista, para organizar y llevar a cabo la acción política y la actividad electoral permanente de las y los priistas”, se menciona en los estatutos.

Estos comités se deberán reunir para el desempeño de sus funciones al menos una vez al mes en tiempo de elecciones y dentro de sus funciones son:

  • Convocar a asambleas de sección para presentar plan de actividades
  • Remitir a los Comités Municipales las peticiones de afiliación que reciban y entregar a los militantes su credencial de partido
  • Promover la formación de círculos de simpatizantes
  • Participar en las campaña de los candidatos del partido
  • Colaborar con los Comité Municipales en las actividades electorales
  • Distribuir la propaganda y ediciones del partido
  • Promover la representación del PRI ante la casilla electoral

La secretaria de Operación Política, Alejandra Andrade Becerril, asegura que actualmente el partido tiene presencia en todas las secciones electorales federales del país, y recuerda que esta estructura territorial siempre ha sido la base de organización del PRI.

Ningún otro partido tiene una estructura tan amplia, territorial y con tantos años de trabajo comunitario como la que tiene el PRI. Muchos nos han querido imitar, pero ninguno tiene una estructura como nuestro partido”.
Secretaria de Operación Política del PRI, Alejandra Andrade Becerril.

Andrade explica que el llamado a los comités seccionales de Alejandro Moreno para salir a la calle, se debe a que bien un “año importante”, ya que en septiembre inicia el proceso electoral 2026-2027-

“Viene un año importante para todos los mexicanos, que es un año de trabajo arduo, nosotros siempre hemos estado en territorio, pero este llamado es como la recta final, porque nos estamos acercando a un próximo proceso electoral”, menciona.

Para este año, explica, se deben redoblar los esfuerzos para que el partido recupere espacios, pues en los últimos seis años han perdido 11 gubernaturas. Asimismo, agrega que el dirigente nacional les pidió realizar una gira de evaluación y reorganización para revisar estado por estado el trabajo que hay en territorio.

“Esta gira que nos ha instruido responde a tres necesidades: escuchar a la militancia sin intermediarios, fortalecer y modernizar las estructuras, preparar al PRI a los próximos procesos electorales con más organización, más presencia y más cercanía con la gente”, enfatiza.

