PRI usa la misma estrategia
La estructura territorial que aplica Morena para promocionarse tiene sus cimientos en el PRI, pues este partido desde 1970 también conforma comités seccionales en cada rincón del país, los cuales tienen diversas tareas políticas.
Apenas en noviembre pasado, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, anunció que los seccionales salían a la calle a ganar “el partido”, en alusión a las próximas elecciones de 2027.
“Esta es la señal de que ya empezó el partido, que el PRI está en el terreno, hablando con la gente, escuchando, levantando la voz, poniendo orden donde hace falta. No venimos a ver qué pasa, venimos a ganar y lo vamos a hace contigo, con estrategia y con fuerza. Esto no es un calentamiento y vamos con todo”, declaró.
Los estatutos del partido señalan que su estructura territorial se integra por los comités seccionales en los que se agrupan los miembros del PRI de forma individual en cada una de las secciones en que se dividen los distritos uninominales del país; es decir, hay más de 70,000 comités como en Morena.
“El Comité Seccional es la unidad básica partidista, para organizar y llevar a cabo la acción política y la actividad electoral permanente de las y los priistas”, se menciona en los estatutos.
Estos comités se deberán reunir para el desempeño de sus funciones al menos una vez al mes en tiempo de elecciones y dentro de sus funciones son:
- Convocar a asambleas de sección para presentar plan de actividades
- Remitir a los Comités Municipales las peticiones de afiliación que reciban y entregar a los militantes su credencial de partido
- Promover la formación de círculos de simpatizantes
- Participar en las campaña de los candidatos del partido
- Colaborar con los Comité Municipales en las actividades electorales
- Distribuir la propaganda y ediciones del partido
- Promover la representación del PRI ante la casilla electoral
La secretaria de Operación Política, Alejandra Andrade Becerril, asegura que actualmente el partido tiene presencia en todas las secciones electorales federales del país, y recuerda que esta estructura territorial siempre ha sido la base de organización del PRI.
Ningún otro partido tiene una estructura tan amplia, territorial y con tantos años de trabajo comunitario como la que tiene el PRI. Muchos nos han querido imitar, pero ninguno tiene una estructura como nuestro partido”.
Secretaria de Operación Política del PRI, Alejandra Andrade Becerril.
Andrade explica que el llamado a los comités seccionales de Alejandro Moreno para salir a la calle, se debe a que bien un “año importante”, ya que en septiembre inicia el proceso electoral 2026-2027-
“Viene un año importante para todos los mexicanos, que es un año de trabajo arduo, nosotros siempre hemos estado en territorio, pero este llamado es como la recta final, porque nos estamos acercando a un próximo proceso electoral”, menciona.
Para este año, explica, se deben redoblar los esfuerzos para que el partido recupere espacios, pues en los últimos seis años han perdido 11 gubernaturas. Asimismo, agrega que el dirigente nacional les pidió realizar una gira de evaluación y reorganización para revisar estado por estado el trabajo que hay en territorio.
“Esta gira que nos ha instruido responde a tres necesidades: escuchar a la militancia sin intermediarios, fortalecer y modernizar las estructuras, preparar al PRI a los próximos procesos electorales con más organización, más presencia y más cercanía con la gente”, enfatiza.