Azucena Rojas, profesora de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, explica que la conformación de estos grupos sirve a los partidos de estructura para organizar y movilizar a sus votantes el día de la elección, sobre todo ante una sociedad que no se moviliza de manera natural.

Lo que esperaríamos en una sociedad con cultura democrática y política, es que solita se movilizara y saliera a votar, pero no se da de manera natural” Azucena Rojas, profesora de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

La docente explica que el PRI –partido que comenzó con la conformación de comités seccionales– tuvo muy claro que para ganar elecciones, debían tener una estructura de base territorial y ahora los otros partidos lo replican.

“Creo que pues ahora Morena entendió muy bien esa estrategia y la está llevando a un bastante detallado, profesional, estructurado”, menciona.

Morena en la delantera

En la tarea de organizar a su fuerza territorial, el más adelantado es Morena que desde agosto pasado comenzó con la construcción de 71,541 comités, uno por cada sección electoral federal. Esta tarea estuvo a cargo Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos grupos están reglamentados desde el Estatuto del partido oficialista, en el cual se establece que cada comité deberá ser integrado por un mínimo de cinco personas hasta 60, se reunirán cuando menos cada 30 días y lo harán en el municipio, ciudad o provincia en el que radiquen.

Hasta hace una semana, ya estaba finalizada la integración de los comités por cada sección electoral, lo que significa que Morena tiene un ejército de 357,705 personas promocionando al partido.

La integración de los comités seccionales fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador desde la creación de Morena como agrupación política en 2014, ya que esta misma organización y estructura partidista territorial se realiza en el PRI, partido en el que inició su actividad política el expresidente.

“La idea es que tengamos 71,000 núcleos de mujeres y hombres de Morena, que ayuden en la defensa de la transformación (...) Tenemos que hacer una acción fuerte de informarle a la gente que sucede (…) y esa es una función de nuestros comités”, dijo Luis María Alcalde, dirigente nacional de Morena, en agosto pasado.

Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido, dijo en una entrevista en televisión que la tarea de los comités es promover y cuidar el voto.

Es muy importante que estemos organizados para las elecciones de 2027 como de 2030, las tareas que tendrán estos comités será promover el voto por Morena y cuidar los votos en las casillas" Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido.

Senadores y diputados federales han participado en la integración de estos comités seccionales, pues cada fin de semana, desde agosto pasado, acuden a asambleas informativas para la conformación de estas agrupaciones por todo el país.